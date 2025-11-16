Otros Deportes Las mejores imágenes del partido de la NFL en el Bernabéu entre los Dolphins y los Commanders Los de Washington y los de Miami disputaron el primer partido oficial de la NFL en España. Guillermo Echeverría Publicada 16 noviembre 2025 16:28h Actualizada 16 noviembre 2025 18:48h 1 de 11 Los Commanders cortan un ataque de los Dolphins. 2 de 11 De'Von Achane, durante una acción ante los Commanders. 3 de 11 De'Von Achane, durante el partido contra los Commanders. 4 de 11 Matt Gay busca el disparo entre los tres palos. 5 de 11 Zach Sieler, durante una acción contra los Dolphins. 6 de 11 Bizarrap actúa en el descanso del partido de la NFL en Madrid. 7 de 11 Daddy Yankee, durante su actuación con Bizarrap en el descanso del partido de la NFL en Madrid. 8 de 11 Samuel Sr. logra el touchdown contra los Dolphins. 9 de 11 Los Commanders celebran el touchdown contra los Dolphins. 10 de 11 Las 'cheerleaders' del partido de la NFL en el Bernabéu. 11 de 11 Los jugadores de los Dolphins celebran el triunfo contra los Commanders. Estadio Santiago Bernabéu NFL