Los Bravos de Madrid: el equipo local de fútbol americano que sueña con aprovechar el efecto de la NFL

Los Madrid Bravos animan a sus aficionados antes de uno de sus partidos Paula Romo Madrid Bravos

Yago Rivero (Palma, 2000) se encuentra cansado pero ilusionado cuando atiende la llamada desde las instalaciones de los Madrid Bravos. Ha sido una semana intensa, llena de actividades relacionadas con uno de los eventos deportivos más esperados del año en España: el primer partido de la NFL en el territorio.

"Un día largo", confiesa el jugador mallorquín de 25 años, que además de ser atleta profesional de fútbol americano, ha construido una comunidad de más de 100.000 seguidores en sus redes sociales donde divulga su pasión por este deporte.

Mientras los Miami Dolphins y los Washington Commanders ultiman los detalles para su encuentro del domingo en el Santiago Bernabéu (15:30 horas), un equipo madrileño también está viviendo su propio momento histórico.

Los Madrid Bravos, la franquicia de la European League of Football fundada en 2023, representan la esperanza de que el fútbol americano español pueda consolidarse definitivamente gracias al impulso mediático que traerá consigo la llegada de la NFL.

El miércoles, Dan Quinn, entrenador de los Commanders, sorprendió cuando compareció en su primera rueda de prensa en Madrid luciendo la camiseta de los Bravos con el número 12 en la espalda. "Un saludo rápido a los Bravos de Madrid, de la ELF", declaró.

El gesto no fue casual: para Quinn, el reconocimiento público formó parte de su agradecimiento al ecosistema local que ha facilitado la estancia de su equipo en la capital española.

Pero para los Madrid Bravos y para el fútbol americano español, ese momento representó mucho más: la validación de un proyecto que apenas lleva dos años de vida y que ya ha logrado clasificarse a los playoffs.

El crecimiento silencioso

"Madrid Bravos debe ser uno de los proyectos más bien organizados y profesionales de toda Europa", explica Yago Rivero con orgullo a EL ESPAÑOL.

El jugador, que ocupa la posición de defensive end en el equipo, detalla la estructura detrás de la franquicia madrileña: "Tenemos departamento de comunicación, departamento de finanzas, director deportivo. Es una organización bastante completa".

Fundado por Jaime Martín Lostao y Victoria Lusarreta en 2023, el proyecto nació con una visión clara: convertir a Madrid en un epicentro del fútbol americano europeo.

Isidro, la mascota de los Madrid Bravos Madrid Bravos

Tras el éxito creciente de la ELF en países como Alemania, Austria o Polonia, la capital española emergió como la opción lógica para expandir el mapa de la liga continental. Con infraestructura, ubicación estratégica y poder mediático, Madrid reunía todos los ingredientes necesarios.

Los números respaldan el crecimiento acelerado del club. Durante su primera temporada en 2024, los Bravos atrajeron aproximadamente 1.000 espectadores por partido en el estadio Vallehermoso. Esta temporada, esa cifra se ha casi triplicado hasta alcanzar una media de 2.500 asistentes, con un récord de 4.000 personas en su encuentro más concurrido.

"Sí que hemos notado un subidón de aficionados al campo, y no solo eso, sino más constante", confirma Rivero, destacando que la irregularidad en la asistencia ha desaparecido.

El equipo compite con aproximadamente 55 jugadores en plantilla, más el practice squad. La normativa de la ELF establece que debe haber cuatro jugadores americanos y seis europeos, siendo el resto de la plantilla española.

"La idea es que traigas jugadores más experimentados de Estados Unidos para jugar las posiciones más importantes, como puede ser el quarterback o un receptor", explica Yago sobre la estrategia de fichajes.

Respecto a la financiación, el club cuenta con patrocinadores importantes como ICP y Ruster, aunque la realidad salarial varía considerablemente entre jugadores: "El que cobra poco cobra muy poco, no le da para vivir, pero el que cobra decente pues sí que se puede dedicar plenamente al fútbol americano".

La dualidad de Yago: atleta y divulgador

La historia de Yago ejemplifica perfectamente cómo se está construyendo el fútbol americano en España. Originario de Palma, comenzó en este deporte a los 15 años tras dejar la natación, recomendado por un amigo que jugaba en los Mallorca Voltors.

Hoy, además de ser jugador profesional de los Bravos, se ha convertido en una de las voces más influyentes del fútbol americano español en redes sociales.

"Al final, el fútbol americano es mi pasión y otra faceta mía es que yo antes de ser jugador de fútbol americano era filmmaker", confiesa Rivero al explicar cómo gestiona su doble vida como atleta y creador de contenido.

Yago Rivero, en un partido de los Madrid Bravos Instagram

Hace aproximadamente un año descubrió que podía juntar ambas pasiones: "La gente podía disfrutar, se podía entretener, se podía informar y esto iba a ayudar a la repercusión del fútbol americano en España. Al final todos salimos ganando".

Sus publicaciones abarcan desde análisis tácticos de la NFL hasta curiosidades sobre la vida de los jugadores profesionales: "En temporada es un poco más complicado porque entre los entrenamientos, los partidos, el cansancio, los golpes, el estrés, pues a veces cuesta un poco", admite sobre el desafío de mantener ambas facetas, aunque reconoce que disfruta enormemente del proceso creativo.

Su perfil alcanzó notoriedad nacional cuando en abril de este año fue invitado por la WWE a realizar un tryout en Londres, una experiencia que califica como "un sueño de niño".

"Me contactaron por Instagram, algo que me sorprendió porque no tengo nada de experiencia de wrestling", recuerda Rivero sobre aquel mensaje directo que cambiaría su vida temporalmente. La experiencia incluyó pruebas físicas, técnicas de ring y, lo más desafiante para él, las promos frente a cámara bajo la atenta mirada de un icono de la lucha libre como Triple H.

Deporte en transformación

La llegada de la NFL al Bernabéu este domingo representa un punto de inflexión histórico para el fútbol americano español. Para Yago Rivero, el contraste con el pasado reciente resulta asombroso: "Me dicen hace 10 años que iba a haber un partido NFL en Madrid y no solo eso, sino que iba a ser sold out y no me lo hubiera creído".

El jugador recuerda cuando la mayoría de equipos españoles jugaban en campos de fútbol convencionales, sin gradas adaptadas y con césped en mal estado. "Éramos como lo último de lo último", reflexiona.

Hoy el panorama ha cambiado radicalmente. España cuenta con una liga profesional europea, la NFL muestra interés genuino en expandirse en territorio español, y la recepción por parte del público es masiva.

Según estimaciones, hay aproximadamente 11 millones de seguidores de la NFL en España, una base de seguidores considerable; que el 80% de las entradas para el partido del Bernabéu hayan sido adquiridas por españoles lo confirma.

"Yo creo que la base de aficionados la tenemos", afirma Rivero con convicción. Para él, el verdadero test será evaluar cómo funcionó el evento a nivel logístico para la NFL y si estratégicamente les resultó valioso.

"España es el séptimo u octavo país que más consume NFL, entonces creo que tiene sentido que si hay un partido internacional haya uno en Madrid", argumenta.

Las últimas semanas han sido especialmente intensas en el mundo digital del fútbol americano español. "Han sido bastante fuertes", confirma Yago sobre el incremento exponencial de interés en redes sociales. "Cada vez se iba sabiendo más detalles y el hype iba creciendo. Ahora esta semana es un no parar. Para cualquiera que quiera subir contenido de esto, pues es el momento".

El día a día de un jugador

La rutina semanal de los Madrid Bravos refleja la seriedad con la que el proyecto ha sido concebido. Durante la temporada, los lunes suelen ser libres, mientras que martes, miércoles y jueves se dedican a entrenamientos completos. El viernes realizan un walkthrough, una sesión más ligera sin contacto intenso.

Cada día de entrenamiento incluye aproximadamente una hora o hora y media de meetings para revisar e instalar jugadas nuevas, seguido de un walkthrough de otra hora, y finalmente dos horas de práctica en el campo. En total, los jugadores pasan entre cuatro horas y media y cinco horas en las instalaciones.

El equipo cuenta con staff especializado que incluye preparadores físicos, nutricionistas, psicólogos y fisioterapeutas. Entrenan en Las Rozas, compartiendo instalaciones con el equipo de rugby Industriales, aunque cuentan con un gimnasio propio y oficinas en el mismo complejo. Los partidos se disputan en el estadio de Vallehermoso, en el corazón de Madrid.

Foto de familia de los Madrid Bravos Madrid Bravos

"Obviamente" el nivel infraestructural no se compara con el de la NFL, reconoce Rivero con realismo, pero la solidez del proyecto es innegable. El equipo terminó su última temporada regular con un récord de 8-4, clasificándose a los playoffs y consolidándose entre los seis mejores equipos de Europa en su año inaugural.

El efecto Bernabéu

El consejo de Yago para quienes asistirán este domingo a su primer partido de NFL es claro: "Que vaya un poco informado en el sentido de que conozca cómo funciona el fútbol americano para que cuando llegue entienda lo que está pasando".

Pero también les pide que no se agobien con los detalles técnicos: "Que no se preocupe de quién es quién, de si este jugador es mejor que el otro, porque todo el mundo es bueno, todo el mundo va a dar espectáculo. Si solo vas a disfrutar del partido sin otras preocupaciones, la experiencia siempre va a ser buena".

Para los Madrid Bravos, el partido del Bernabéu representa una oportunidad única de capitalizar la atención mediática. El gesto de Dan Quinn vistiendo su camiseta es apenas un símbolo de algo más profundo: el reconocimiento de que existe una estructura local sólida, profesional y con potencial de crecimiento.

Un reconocimiento que ha ido más allá, con un anuncio realizado esta semana: la asociación con los Miami Dolphins como patrocinador exclusivo de fútbol americano de los Madrid Bravos en España, apoyando iniciativas de base y facilitando el acceso al deporte.

Esa conexión directa, esa cercanía entre atletas y público, es precisamente lo que diferencia a los Bravos y lo que podría convertirse en su mayor fortaleza conforme el interés por el fútbol americano continúe creciendo en España.

Este domingo, cuando más de 80.000 personas llenen el Bernabéu para presenciar el duelo entre Dolphins y Commanders, los Madrid Bravos estarán observando con atención, conscientes de que el futuro de su deporte en España podría cambiar para siempre. Y ellos, desde su estadio en Vallehermoso, estarán listos para aprovechar la estampida.