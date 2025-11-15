Todos los secretos que esconde el Santiago Bernabéu para acoger la NFL

El desembarco de la NFL en Madrid para el primer partido de la historia de temporada regular en nuestro país está suponiendo retos organizativos a todos los niveles. La NFL no es solo una de las ligas más seguidas del planeta, sino también seguramente la competición donde más se promociona la paridad y el bien común de las 32 franquicias que la componen.

En su asentamiento en el Santiago Bernabéu pudimos descubrir algunos de los secretos mejores guardados de la liga estadounidense.

En su idea de conquistar también el continente europeo la NFL es consciente que, debido a una concepción cultural, los partidos tienen que reducir su duración. No es factible acoger el mercado europeo con partidos de más de tres horas y media de duración y la NFL lo sabe.

Por eso se han empeñado en reducir el tiempo de toma de decisión de los árbitros a la hora de revisar jugadas. Los árbitros cuentan con 32 cámaras exclusivas para su trabajo, además de la revisión constante por parte de un comité independiente ubicado en Nueva York y pueden disponer de las más de 80 cámaras de la retransmisión estadounidense para revisar lo antes posible cualquier jugada polémica.

El Bernabéu también cuenta con una sala destinada a los distintos equipos médicos de la NFL que se preocupan por la salud de los jugadores. Con la vista puesta en evitar al máximo las conmociones cerebrales y sus consecuencias la Liga dispone de un comité conformado por un neurólogo independiente y un médico de cada equipo que vigila y vela por la salud de los jugadores.

Y para que nos hagamos una idea de la profesionalidad de la liga americana, fuentes internas de la NFL nos explicaron la existencia de varios comités independientes: de arbitraje, de competitividad… y el más sorprendente de todos el comité de Future of Football.

Un comité que analiza el futuro del deporte y la competición y plantea objetivos de crecimiento a 10, 20 y 30 años para garantizar el buen funcionamiento de la NFL.

La liga estadounidense desembarca en el Bernabéu y con ella, todo su poderío organizativo