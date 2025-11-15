La pasión por la NFL se prepara para latir en el Bernabéu: "Empecé a ver fútbol americano en 1999, es un sueño cumplido"

El deporte siempre tiene esa parte irracional que resulta imposible de comprender para el que lo vive desde fuera. Los aficionados sienten verdadera pasión por sus equipos y, aunque parezca algo muy lejano, en España también existen verdaderos fanáticos de ciertas franquicias de la NFL.

El caso de los Miami Dolphins es de los más llamativos. Hace unos años que este equipo empezó a echar raíces en España gracias a un acuerdo comercial, pero algunos hinchas ya habían sembrado el germen mucho tiempo atrás.

Es el caso de Hugo Manero, actual presidente del club de fans de los Miami Dolphins en España y la cabeza visible de un movimiento que este domingo va a vivir su momento más dulce. La visita de 'su' equipo a territorio nacional supone un hecho sin precedentes, algo inimaginable hace apenas unos años.

"Es una sensación de irrealidad, de sueño cumplido", cuenta para EL ESPAÑOL uno de los mayores fanáticos de los Dolphins que reside en Zaragoza. Él comenzó a ver fútbol americano allá por el año 1999 y ahora, más de un cuarto de siglo después, podrá ver a su equipo favorito en directo en España.

Junto a él, más de un centenar de 'colegas' del club de fans estarán presentes en las gradas del Santiago Bernabéu. Apoyarán al equipo de Miami, por supuesto, pero en realidad el resultado será lo de menos y lo que perdurará será la huella de un recuerdo imborrable para ellos.

Algo increíble

Hugo Manero lleva años regando la semilla de los Miami Dolphins en España hasta el punto de montar el club de fans oficial en territorio nacional. Por eso, poder vivir de cerca un partido del equipo de sus amores es todo un hito.

"Es un sueño cumplido. Empecé a ver NFL en 1999, pero cuando me aficioné era complicado seguirla. Antes vivíamos esto solos, ahora Internet ha posibilitado todos los lazos para llegar a un momento así. Es un sueño cumplido, ojalá sea un punto y aparte", comenta.

La mascota gigante de los Dolphins, en la Plaza de España de Madrid. REUTERS

"Ya fue un sueño ir a verlos a Londres, luego a Alemania, pero tenerlos en casa es una sensación indescriptible. Estamos emocionados porque creemos que los Dolphins han hecho un esfuerzo titánico para agradar a la gente en Madrid y quieren sentirse realmente como un equipo local", dice Manero.

Todos al Bernabéu

El club de fans de los Miami Dolphins en España cuenta con cerca de 160 componentes de todas las partes de España. Se trata de un número importante para un deporte que aún tiene mucho por arraigar en territorio nacional y que, además, cuenta con el inconveniente del desfase horario.

La mayoría de ellos, por supuesto, estarán presentes en el Santiago Bernabéu este domingo: "Calculo que un 80%-85% de los 160 estaremos en el partido", dice Hugo Manero tirando de memoria.

"Tenemos gente de muchas partes de España: Madrid, Zaragoza, Cataluña, País Vasco... Vamos a ir llegando a Madrid de forma escalonada, porque cada uno tiene su agenda. El domingo nos juntaremos antes del partido y muchos nos vamos a poner cara por primera vez", asevera el presidente del club de aficionados.

Y es que lo que comenzó como una aventura un tanto extravagante, se ha convertido en algo muy serio: "Es una locura porque creamos el club de fans para que la franquicia supiera que tenía aficionados en España. Tenemos nuestros canales de comunicación y estamos registrados como un grupo sin ánimo de lucro".

No sólo la fiebre se ha desatado en España, sino que al club de fans de los Dolphins le han llegado peticiones de otras partes de Europa. De hecho, este mismo sábado tendrá lugar un encuentro de fans de todo el mundo en uno de los bares destinados para ello. "Esperamos estar cerca de 1.000 personas", dicen.

Una relación estrecha

Hace tiempo que los Miami Dolphins entendieron que en España había un mercado potencial en el que expandirse y que los aficionados eran una parte fundamental de ello. El reflejo es la estrecha relación que la franquicia estadounidense ha mantenido con el propio Hugo Manero desde hace años.

Los Dolphins se dirigieron a él a través de las redes sociales y durante años han colaborado. Manero llevó un podcast oficial en castellano de este equipo, e incluso llegó a anunciar un pick del draft. Una cercanía extraordinaria.

"Tienen una gran mentalidad de vender el producto. Impresiona la profesionalidad de los jugadores que se acercan a hablar y a hacerse fotos, es algo que en el fútbol europeo no se ve", relata Hugo.

Los Dolphins recibieron en diciembre del 2021 una licencia para explotar los derechos de marketing en España durante cinco años. En ese momento, empezaron a echar raíces en el territorio nacional, y ahora esperan recoger los frutos con el partido de este domingo.

¡Dolfans y buenos momentos! 🐬



Así se ha vivido la semana en Collin’s Irish Tavern 🙌 pic.twitter.com/pMM0musU9m — Dolphins en Español (@LosDolphins) November 14, 2025

"A título personal, he estado en contacto con la persona que ha mandado Miami a trabajar en Madrid desde enero o febrero. Nos han ido comunicando las diferentes acciones y nos han ido pidiendo feedback", asevera Hugo Manero.

Algunos miembros de este club de fans de los Dolphins en España ya llevan varios días disfrutando del ambiente de la NFL en Madrid. Ahora queda la recta final, las últimas horas de previa y el momento cumbre del partido en el Santiago Bernabéu.