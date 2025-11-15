Los Chiefs de Mahomes se apuntan al siguiente 'Madrid Game' de la NFL: "Estamos deseando venir a jugar"

La NFL ha tomado las calles de Madrid en la semana más importante de la historia de este deporte en España.

El Madrid Game, que se puede ver gratis y en abierto en Cuatro el domingo a las 15:30 horas, será el colofón que pongan los Miami Dolphins y los Washington Commanders a siete días que la oficina de la NFL en España y Europa ya considera un éxito.

Estos dos equipos han sido los protagonistas absolutos, pero ojo que los Kansas City Chiefs también se han posicionado en la escena de la NFL en España con mucha fuerza.

El mayor show de la NFL actual ha desembarcado en Madrid con la llegada de la Chiefs House, un punto de encuentro en el que durante la semana miles de aficionados han podido adentrarse en el Chiefs Kingdom, un fenómeno no ya deportivo, si no pop, en Estados Unidos y en el mundo.

"Estamos deseando venir a España a jugar", cuenta Dante Hall, leyenda absoluta de los KC Chiefs y de la NFL a EL ESPAÑOL.

"Queremos que la gente sea parte de la familia Chiefs Kingdom y disfrute del mayor show que se puede ver ahora mismo en todo el deporte americano", explica Hall, que nos atendió en la Chiefs House, situada en el Pestana CR7 de Gran Vía.

El fenómeno Chiefs

Para entender el fenómeno Chiefs y su trascendencia a la cultura popular mundial, seguramente haya que explicar lo 'micro', Mahomes, y lo macro, Travis Kelce y Taylor Swift.

Decir 'micro' y que después venga Mahomes parece una contradicción en sí misma: simplemente hablamos del que mucha gente ya considera el mejor quarterback de la historia. Sí, por delante de Tom Brady.

"El tema con Patrick es que desde el día uno, desde su primer partido que juega, le hemos pedido que sea el que lleve el peso absoluto de esta franquicia. Brady, por ejemplo, en sus primeros años era más un gestor del ataque. Patrick desde su debut era EL Ataque", resume Hall, miembro del Salón de la Fama de los Chiefs.

El quarterback, que ha llevado a tres títulos de Super Bowl a los Chiefs, además de a dos subcampeonatos, está batiendo todos los récords de precocidad en la historia del deporte.

Ha sido el que más rápido a 30.000 yardas de pase y a 100 victorias y, hasta ahora, en su año ocho como titular, lo 'peor' que han hecho los Chiefs es perder en la prórroga de la final de la AFC, la antesala del Super Bowl.

En el dibujo completo de las cosas, no se puede entender el fenómeno global de los Chiefs sin el futuro matrimonio Kelce-Swift. La entrada de Taylor Swift, la artista más seguida del mundo, en el Chiefs Kingdom, ha llevado la Chiefs-manía a otro nivel.

"Yo me he hecho de Kansas City por Taylor Swift y ahora voy a ver mi primer partido en Madrid por eso. Ojalá un día puedan venir los Chiefs a España", dice a EL ESPAÑOL Marta, una mujer que ha venido desde Vitoria y conocemos en la Chiefs House, por supuesto ataviada con su camiseta de Travis Kelce.

En términos macro, Clark Hunt, propietario de los Kansas City Chiefs, comentó recientemente que el público femenino dentro de la afición de los Chiefs es ahora del 57%, y acreditó al fenómeno Taylor Swift un crecimiento del 30% de su fanbase.

De acuerdo a Fanatics, la venta de camisetas de Travis Kelce, futuro hall of famer, subieron en un 400% después de su primera aparición en un partido en Arrowhead, la casa de los Chiefs. La propia NFL valora en 1.000 millones el impacto en publicidad de Swift en toda la liga.

Todo esto podría considerarse en 2025 la Trifecta de los Chiefs: una franquicia histórica y uno de los padres fundadores de la NFL, un quarterback histórico que ama el deporte y ama ganar, y la artista más seguida e influyente del mundo entrando en la ecuación en mitad de una dinastía sin precedentes en la NFL moderna.

Todo eso te estás perdiendo si no eres parte del Chiefs Kingdom. Y todo eso apunta a venir a España para un Madrid Game... quién sabe si en 2026.