Facundo Campazzo, figura del Real Madrid: "Cuando estaba en la NBA pensaba que enfrentar a LeBron James..."

Facundo Campazzo brilla en el Real Madrid aunque la derrota en la Euroliga ante Panathinaikos por 77 a 87 lo dejó preocupado. "No podemos defender bien y después agarrar la pelota debajo del aro, jugando por detrás de la jugada… así todo se vuelve muy predecible", dijo en estas últimas horas para analizar el traspié. Sin embargo, su realidad en España, en el Real Madrid, es motivo de orgullo para el baloncesto de Argentina, ya que es un referente de una gran camada de basquetbolistas.

Con pasado en la NBA, el argentino suma 15 títulos con la camiseta de Real Madrid, el equipo más poderoso del mundo por fuera de la poderosa liga de Estados Unidos, y es un emblema. El base cordobés es además el jugador argentino más ganador en la historia del baloncesto de nuestro país y el más galardonado en Europa, con 16 trofeos.

¿La campaña de Facundo Campazzo en España? Acumula cinco Ligas de España (2014/2015, 2017/2018, 2018/2019, 2023/2024 y 2024/2025), dos Euroligas (2015 y 2018), tres campeonatos de la Copa del Rey y cinco de la Supercopa de España. Además, fue campeón de la Copa Serbia, con Estrella Roja, por lo que ostenta 16 títulos en Europa.

Facundo Campazzo, la NBA, el Real Madrid y el valor del éxito

Hace unos meses, Facundo Campazzo dio una entrevista con el periódico La Nación y dejó reflexiones muy interesantes.

-Sobre el éxito y las luces de las grandes vidrieras. "A mí me gusta frenar y pensar un poco, pero el mismo sistema no te deja tomar dimensión. Entonces lo naturalizás por defecto, me parece. Me pasó en Estados Unidos también. Si me paro a pensar, tengo cinco ligas acá, en Argentina otras cuatro y antes todo me parecía una locura. Y acá gané muchos otros títulos y dónde estoy jugando, con quién estoy jugando... La misma vida del deportista te hace tomarlo con naturalidad.



-Sobre su pasado en la NBA. "Cuando estaba en la NBA decía “Mirá, tengo la remera de los Denver, estoy jugando con Jokic, estoy enfrentándome a LeBron James” y pasó media hora, una hora y me dije “Bueno, ya está, parece que esto es lo normal”.

-De su pasado en Denver a su realidad en España. "Para mí fue increíble, lo disfruté, fui feliz, jugué y esas cosas para mí van muy relacionadas con tener éxito. Si el que consume NBA por la tele, entiende que tener éxito e irle bien es tener un contrato de 4 años y 300 millones, bueno... si esperaba eso de mí, lamento decirle que se equivocó. Me tocó jugar muchos minutos, jugar playoffs de titular...".

-Su momento más duro en la NBA. "El momento más difícil quizás fue en Dallas, porque no tuve tanta oportunidad y no lo supe aprovechar bien. Y costó mucho, pero en el momento de Denver tuve muchos minutos. Después, los últimos dos meses, en el segundo año, entró Highland y ya tuve menos oportunidades, porque lo iban a usar más a él".