Por qué los Miami Dolphins se han convertido en el equipo más español de toda la NFL

Madrid respira fútbol americano desde hace varios días. El estratosférico desembarco de los Miami Dolphins y de los Washington Commanders en la capital de España de cara al ansiado partido del domingo en el Santiago Bernabéu lleva consigo un gran número de actividades que ya están dando una gran presencia a la NFL en las calles madrileñas.

Uno de los equipos que se dan cita este domingo en este histórico encuentro puede presumir, en cierto modo, de jugar en casa. Son los Miami Dolphins. El conjunto de los delfines hace tiempo que empezó a expandir mercado en España y tiene más arraigo en territorio nacional que cualquier otra franquicia de la NFL.

El principal motivo es incontestable. Los Dolphins fueron elegidos el 15 de diciembre de 2021 dentro del programa Global Markets Program de la NFL y recibieron los derechos de explotación de marketing en España durante cinco años.

Un acuerdo pionero que les permitía desplegar su imagen, actividades y merchandising en suelo nacional, algo que, a la vista de la fiebre desatada por su partido en el Bernabéu, ha resultado ser una jugada maestra.

Desde entonces, el club de Miami no ha parado de crecer: campañas publicitarias exclusivas para el público hispano, colaboraciones con marcas locales, merchandising oficial y, sobre todo, una estrategia de comunicación muy cercana con los aficionados.

Los Dolphins han querido ocupar la primera línea entre los aficionados de habla hispana y también han ido obteniendo en los últimos años licencias similares en países como México y Brasil. Su objetivo es claro: liderar el relato de la NFL en el mundo hispano y convertir cada partido en una oportunidad para sumar adeptos.

Varias ciudades españolas han sido escenario en los últimos años de campus deportivos, talleres, seminarios y eventos con jugadores y embajadores del club. Actividades que van más allá de lo promocional y apuestan por la formación y el fomento del fútbol americano a través del flag football.​

Todo esto ha transformado a los Dolphins en el equipo más español de la NFL. La cita de este domingo en el Santiago Bernabéu es la culminación de una hoja de ruta tan ambiciosa como eficaz. No es casualidad que los aficionados se decanten por el equipo de Miami, ni que las marcas lo elijan para sus activaciones en España.

Los Miami Dolphins tienen mucho terreno ganado y van a contar con una buena parte del público animándoles este domingo. Su club de fans oficial en España se ha organizado a la perfección y más de 100 personas de esta organización viajarán desde distintos puntos para no perderse esta cita histórica.