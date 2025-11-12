Así luce el Bernabéu en su transformación para la NFL: pintura en el campo, fondos ampliados y más detalles

El Santiago Bernabéu está viviendo una metamorfosis sin precedentes para albergar el primer partido de la NFL en España. A pocos días del encuentro entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders, el estadio blanco ya se ha puesto a punto para la cita.

Las porterías de fútbol americano ya han tomado forma en el terreno de juego. A su lado, los equipos de trabajo avanzan con la pintura de las líneas características del fútbol americano, trazando los 100 metros de la zona de juego y las marcas laterales que definen este deporte.

Pero la transformación no se limita al terreno. En el exterior del estadio, la presencia de la NFL es inconfundible . Las banderas de Estados Unidos, España y la propia liga ondulan en lo alto desde hace días, presidiendo visualmente este hito histórico.

Mientras tanto, los carteles y logos de la NFL salpican la fachada madridista, creando una atmósfera completamente distinta a la habitual. En Cibeles, tres cascos gigantes de la NFL han sido instalados en el Palacio de Telecomunicaciones como punto de encuentro para aficionados y turistas.​

La Tienda Oficial Bernabéu se viste de gala para esta ocasión. Desde el viernes 14 de noviembre reabre sus puertas transformada, ofreciendo no solo mercancía de ambos equipos, sino también colecciones conmemorativas exclusivas del NFL Madrid Game que solo se podrán adquirir en este lugar.

Carteles promocionales del partido de la NFL en Madrid. REUTERS

La tienda convierte momentáneamente su espacio, reduciendo la presencia de artículos del Real Madrid para dar prioridad a los productos de los 32 equipos de la NFL.​

El Tour Bernabéu también se adapta a la ocasión. Para facilitar los trabajos de modernización, durante varios días ha restringido el acceso a determinadas zonas, pero ha incorporado una novedad que fascina a los visitantes: un pequeño museo de la NFL integrado en el recorrido.

Este espacio alberga el trofeo Vince Lombardi, una espectacular colección de 60 anillos de la Super Bowl y 32 cascos oficiales de todos los equipos de la competición, junto con camisetas y balones firmados por los Dolphins y los Commanders.​

Los visitantes podrán disfrutar de activaciones y experiencias especiales diseñadas para acercar la emoción del fútbol americano a todos aquellos que se acercan al estadio en estos días anteriores.