Hallan muerta a una estrella de la UFC en la cárcel: Pepey cumplía condena por secuestrar y estrangular a su esposa

El mundo de las artes marciales mixtas se encuentra conmocionado tras la noticia del fallecimiento de Godofredo 'Pepey' Castro, veterano peleador brasileño de 38 años que competía en la categoría de peso pluma y llegó a pelear en la UFC.

El atleta fue descubierto sin vida en su celda de la prisión del Condado de Broward, en Florida, durante el pasado fin de semana, en lo que las autoridades califican como un aparente suicidio.

El trágico desenlace ocurrió cuando un funcionario penitenciario realizaba su ronda de vigilancia rutinaria el sábado por la noche, aproximadamente a las ocho de la tarde.

Al encontrar al preso inconsciente, el personal de seguridad activó inmediatamente los protocolos de emergencia e intentó reanimarlo hasta que llegaron los paramédicos. Castro fue transportado de urgencia al Broward Health Medical Center, donde los médicos certificaron su deceso.

Según el reporte oficial, fue hallado con una sábana enrollada en el cuello, aunque la causa definitiva de muerte continúa siendo investigada por las autoridades competentes. Los investigadores han descartado la intervención de terceros en el incidente.

El atleta llevaba recluido desde finales de junio en la ciudad de Deerfield Beach, enfrentando múltiples acusaciones de extrema gravedad relacionadas con violencia doméstica contra su pareja, Samara Mello. Los cargos incluían secuestro, estrangulamiento intencional, manipulación de testigos y agresión agravada.

Los documentos judiciales describen una escalada de violencia que habría iniciado tras una discusión por celos, durante la cual Castro supuestamente habría arrastrado a la víctima por el cabello hasta su domicilio, donde la habría estrangulado en repetidas ocasiones hasta provocarle pérdidas de consciencia, además de golpear violentamente su cabeza contra el suelo.

La foto policial de Godofredo Pepey tras su arresto

La víctima presentaba evidentes marcas en el rostro y señales de estrangulamiento en el cuello cuando fue examinada por las autoridades. A pesar de la gravedad de las acusaciones, Castro se había declarado inocente ante el tribunal. Aunque la fianza se estableció en 120.000 dólares, permanecía detenido debido a una orden migratoria que impedía su liberación.

La noticia del fallecimiento fue difundida inicialmente por Rony Mariano Bezerra, quien compartió con Castro su experiencia en el reality 'The Ultimate Fighter Brasil'. Bezerra manifestó su pesar y reflexionó sobre cómo las apariencias físicas pueden ocultar luchas internas.

Por su parte, Gaudenio Santiago, representante legal de la esposa de Castro, emitió un comunicado solicitando sensibilidad hacia la familia afectada y pidiendo evitar especulaciones que pudieran intensificar su sufrimiento durante este difícil momento.

Godofredo Pepey construyó una carrera respetable en el deporte, acumulando 13 triunfos profesionales frente a 7 derrotas. En la UFC, la organización más prestigiosa del planeta en artes marciales mixtas, participó en 11 combates con balance de 5 victorias y 6 reveses.

Godofredo Pepey, durante una de sus peleas en la UFC Instagram

Su debut se produjo en 2012 durante la final de 'The Ultimate Fighter Brasil', y uno de sus momentos más memorables fue su espectacular nocaut con rodilla voladora en 2014, que le valió el reconocimiento de "Actuación de la Noche".

Su última aparición en el octágono data de 2018, tras lo cual se alejó de la competencia profesional durante casi tres años antes de este desenlace fatal.