La depresión, la batalla silenciosa que sufren el 33% de los deportistas de élite hasta hacerles considerar el suicidio

La presión está empezando a pasar factura a los deportistas de alto rendimiento hasta límites insospechados. El año pasado, un estudio publicado por el British Journal of Sports Medicine reveló que los suicidios entre atletas universitarios estadounidenses se han duplicado en los últimos 20 años.

Marshawn Kneeland, promesa de la NFL, se quitó la vida el pasado jueves 6 de noviembre a los 24 años; Daniel Naroditsky, jugador de ajedrez, también tomó la misma decisión el 19 de octubre a los 29 años; mientras que Matilde Itzcovich, se quitó la vida en agosto a los 16 años.

Siendo la depresión la principal causa de los problemas de salud mental, EL ESPAÑOL ha hablado con Juan Carlos Campillo y Jaime Marcos Redondo, coach deportivos, y con Sandra, psicóloga especializada en la prevención del suicidio, quienes comparten los síntomas y las técnicas para salir de estas crisis emocionales graves que afectan a tantas personas.

Datos recientes publicados por el Comité Olímpico Internacional (COI) en 2023 revelan una realidad alarmante: el 33,6% de los deportistas de élite sufre de ansiedad y depresión. Además, tras finalizar sus carreras, el 26,4% de estos atletas experimenta intensos problemas de salud mental.

Al igual que en la población general, la ansiedad y la depresión son las dolencias más comunes de los deportistas en la élite, según acuerdan los especialistas consultados y certifica la mayor revisión de la literatura científica hecha por el COI.

Simone Biles, Ricky Rubio y Naomi Osaka Diseño: Jorge Pacheco

David D. Burns, catedrático en la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford y antiguo profesor en la Escuela de Medicina de Harvard, señala que la depresión no se debe a un desequilibrio químico en el cerebro, sino a los pensamientos que tenemos en nuestra cabeza.

Las técnicas empleadas

"La forma de trabajar con un deportista o con cualquier otro profesional, al final lo que se busca sobre todo es, tanto en pacientes con ideación suicida o con idea de suicidio activa (es decir, que ya haya realizado algún tipo de conducta suicida), normalmente lo que se intenta hacer es escucha activa.

Esto es localizar a la persona, si la persona se pone en contacto, hacer una escucha no dirigida, pero sí muy responsiva, muy de responder a las preguntas, a las cuestiones que están planteando y de comprensión.

Luego una intervención psicológica que tiene que ser inmediata. La persona que haya localizado esa ideación tiene que buscar ayuda psicológica inmediata, ya sea con un Samur social, llamando al 112 o llevándole a algún centro de referencia de la zona. Y luego, por supuesto, cuando se ha estabilizado la crisis, hay que derivar a servicio especializado y realizar un seguimiento 100%", trasladan desde Neurondiverso.

En la misma línea se muestra Jaime Marcos Redondo: "Ante un problema mental grave o un caso de depresión, lo procedente es derivar al deportista a un psicólogo general sanitario [...] En el contexto sanitario, para tratar casos de depresión, se suelen poner en marcha técnicas de activación conductual, fortalecimiento de la red de apoyo social, entre otras cosas", expone el psicólogo colaborador de UPAD Psicología y Coaching.

Los síntomas

El experto señala que "la sintomatología de los problemas mentales asociados al estado de ánimo, estrés o autoexigencia es muy variable, pudiendo ir desde lo somático (temblores, taquicardias, visión borrosa) hasta lo cognitivo (preocupaciones excesivas, pensamientos intrusivos) pasando por lo conductual (irritabilidad, sueño o alimentación alterada)".

"Cuanto más cerca del 'límite', más intensidad en estos síntomas. Si hablamos de ideación suicida, los deportistas, como cualquier persona, tienden a expresar emociones intensas de desesperanza, culpa, sentirse un problema o una carga para los demás, pérdida de capacidad para sentir placer...", argumenta el especialista de UPAD Psicología y Coaching.

GM Daniel Naroditsky passed away. He was a talented chess player, commentator, and educator. FIDE extends its deepest condolences to Daniel’s family and loved ones. pic.twitter.com/uxoccDbnHW — International Chess Federation (@FIDE_chess) October 20, 2025

Juan Carlos Campillo destaca la fuerza de la mente humana: "Muchas veces el deportista al pensar que está tomando algo que le cura, pues se cura más y más rápido, pero en muchos casos es debido al efecto placebo [...] Luego la mente y cómo la manejemos tiene una fuerza muy poderosa y, por tanto, la psicoterapia puede tener tanto efecto como los antidepresivos".

El también director del Máster Coaching y Psicología Deportiva UNIR pone como ejemplo el caso de Michael Phelps, el nadador con más medallas de oro en la historia de los Juegos Olímpicos.

El estadounidense comentaba que "no quería nada más, ni siquiera quería vivir más. Entonces pensaba en el suicidio. Nunca he estado tan mal. He estado encerrado durante tres o cinco días sin comer, apenas durmiendo, sin ganas de vivir".

Michael Phelps, en los Juegos Olímpicos de Río. Europa Press

"El psicólogo deportivo sí puede entrar a valorar situaciones más profundas de estrés, ansiedad o depresión para ayudar o derivar al deportista a un especialista en psicoterapia, sin embargo el coach no debe entrar ahí pues no es su competencia ni está capacitado para ello, solo debe enfocarse en el rendimiento. No en tratar problemas psicológicos", destaca Campillo.

Según exponen desde Neurondiverso, el centro especializado en la prevención del suicidio, "en el momento que veamos que haya una autolesión, tenemos que pensar en un intento suicida como parte del proceso. Si no ha aparecido, podría aparecer. Además, un aislamiento social, el no querer quedar con sus amigos, no querer salir con la familia, dejar de ver a la novia o a la pareja...".

"Mensajes de desesperanza o con el deseo de desaparecer de la vida o de la situación, o esos mensajes sobre todo de WhatsApp, hay que localizarlos; algún email o el uso de las redes sociales. Luego con los cambios bruscos de conducta o ánimo también hay que estar muy alerta", aconsejan.

#EXCLUSIVE 🚨 Marshawn Kneeland texted his family goodbye. His girlfriend told cops he'd "end it all."



Dispatch audio: https://t.co/ooLNORPd8T pic.twitter.com/GQyPmy1BK7 — TMZ (@TMZ) November 6, 2025

En la muerte de Marshawn Kneeland, el canal estadounidense TMS Sport informó que el jugador de los Dallas Cowboys se despidió de su familia en una aparente crisis de salud mental, de acuerdo al acceso a los audios de la policía.

En el audio se escucha a los operadores en Texas informando sobre la novia de Kneeland, quien afirmó haber recibido un mensaje de preocupación del joven de 24 años, que estaba intentando contactar con el representante del jugador.

"Un estudio del colegio nacional de atletas (NCAA) de Estados Unidos señala al fútbol americano masculino como el deporte de mayor incidencia, y otros estudios señalan también a los deportistas masculinos como más vulnerables a esta causa de muerte, como en la población general", destaca Jaime Marcos.

El futuro, una incógnita

Con el paso del tiempo, la presión que sientan los deportistas de élite será aún mayor y es por ello que es tan importante ponerse en manos de los profesionales, ya que ayuda a prevenir las tasas de suicidio.

"No olvidemos que los deportistas son ante todo personas, y les afectan los mismos problemas además de los propios de la competición. Lo que necesitan es contar con un profesional de estos campos para ayudarles y asesorarles, normalizándolo como en otros temas", reconoce Campillo.

Sin embargo, entre los especialistas se teme que esta tendencia cada vez sea mayor. "La forma de prevenir y reducir el número de suicidios en deportistas de élite es intervenir incluyendo a los profesionales correspondientes, los psicólogos, en este contexto".

"Así aprenderán a gestionar mejor el estrés, la ansiedad y las emociones problemáticas y entonces se mantendrán más lejos de llegar a esos extremos, a esas líneas de no retorno", concluyen los especialistas.