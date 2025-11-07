Los Patriots han vuelto: Drake Maye es luz post Tom Brady

El camino oficialmente ha terminado: cinco años después de que Tom Brady dejara los New England Patriots, el equipo de Boston está en la senda correcta en todo y puede ganar el Super Bowl.

La salida de Brady fue continuada tres años después por la de Bill Belichick poniendo punto final definitivo a la historia más exitosa del deporte americano en el Siglo XXI. Estos cinco años sin la pareja que redefinió el concepto quarterback-coach han sido duros en una franquicia que en apenas dos décadas se convirtió en la más ganadora de la historia de la NFL.

Una aparición en playoff, cuatro temporadas perdedoras, el experimento fallido de Jerod Mayo el año pasado hasta encontrar de nuevo en Drake Maye, jugador de segundo año, y Mike Vrabel, el camino que conduce a la cima del deporte.

Drake Maye, quarterback de segundo año elegido en el Draft de 2024 en la tercera posición, es una de las estrellas emergentes de un deporte en el que no puedes ganar sin un pasador franquicia.

Maye es quinto en yardas de pase en la NFL, y está siendo el quarterback con más precisión y yardas en pases de más de veinte yardas, una de las estadísticas clave en la NFL moderna para evaluar a un quarterback.

La victoria ante los Bills, equipo que ha ganado la división seis años consecutivos, confirmó el regreso de los Patriots y propulsó la ascensión de Maye al debate por el MVP de la temporada. Maye además está siendo clave corriendo, siendo el quinto quarterback con más yardas de carrera (270) y primeros downs convertidos con las piernas (20).

Drake Maye. Reuters

Drake Maye es ya una realidad de la NFL y seguro que un factor clave de la aceleración de este proceso hay que relacionarla con el equipo de entrenadores de los Patriots. Después de un segundo intento fallido de hacer carrera como entrenador en jefe, Mike Vrabel recuperó a Josh McDaniels para ser el coordinador ofensivo, playcaller y mentor de Maye.

McDaniels fue durante doce años la voz que Brady escuchó cada día en los entrenamientos y los partidos y una de las figuras clave en moldear a la leyenda. El impacto de McDaniels en Maye es palpable. Ha subido su porcentaje de yardas por intento un 34%.

Su ratio de touchdown/intercepción ha pasado de 1,7 a 4.2, el porcentaje de grandes lanzamientos ha pasado de 3,7 a 5.5% mientras se produce un efecto inverso en pases interceptables, donde ha bajado de 3,5% al 2.5%.

Si bien ya no se habla de ‘Patriot Way’ en New England, la impronta inmediata del HC Mike Vrabel, uno de los lugartenientes en el campo de Belichick en el inicio de la dinastía en sus tiempos como jugador, recuerda a esa cultura que llevó a los Patriots al éxito perenne durante dos décadas.

Tras un año como asistente después de su incomprensible salida de los Titans, Vrabel ha girado la cultura de los Pats, un equipo joven que se está haciendo mayor cada fin de semana delante de nuestros ojos. Sí, los Patriots están de vuelta. Sonríen sus fans. No sonríen sus haters. O igual sí.