Queralt Castellet, de tocar el cielo en Pekín a conocer la cara cruel del deporte: "Me hace feliz que mi carrera inspire a alguien"

Queralt Castellet (Sabadell, 1989), ha conocido el vértigo de la gloria y el silencio del golpe. Tocó el cielo con la calma de quien ha perseguido su sueño durante años, pero la misma tabla que le llevó a la cima le acompañó en una caída que pudo marcar su carrera. En menos de un año pasó de ser plata en los Juegos Olímpicos de Invierno a romperse seis costillas y sufrir un colapso pulmonar.

​Castellet ha vivido siempre pegada a una tabla de snowboard. Lo que comenzó con unas visitas a la nieve andorrana los fines de semana mientras practicaba gimnasia de lunes a viernes acabó siendo el motor de su vida. "Son algunos de los mejores recuerdos que tengo de mi infancia".

El inicio de su brillante carrera comenzó en Tropolino cuando apenas era una adolescente. Fue su primer título internacional y lo que le impulsó a entrar en el circuito profesional poco después. A partir de ahí, más de dos décadas en las que ha labrado un gran legado fruto de su trabajo y esfuerzo diario.

Queralt Castellet, durante una competición. RED BULL

"Tengo la suerte de dedicarme al deporte que amo y a lo que es mi pasión. Cuando haces eso cada día notas la misma motivación del primer día. También me ayuda que cada temporada sea diferente. Los sitios cambian, los participantes... nunca es igual y eso es muy emocionante", apunta Queralt Castellet como la clave de su éxito en una entrevista con EL ESPAÑOL.

Del mismo modo, asegura que el trabajo mental es imprescindible para mantenerse tantos años en la élite: "Al cuidado mental no se le da la importancia que tiene. Para mí es vital. Primero hay que enfocar y tener la mente al 100%. Estar bien. Logrado eso, puedes ser capaz de rendir a nivel deportivo".

Un momento crítico

Ese trabajo mental fue el que le permitió recuperarse y quitarse el miedo para superar uno de los peores momentos de su vida. Fue un instante, apenas un segundo de desequilibrio en el aire, pero suficiente para marcar una cicatriz que pudo cambiar su carrera.

Durante una prueba de la Copa del Mundo en Copper Mountain en 2023, mientras ejecutaba una de sus rutinas en el halfpipe, cayó con violencia sobre una de las paredes de hielo. Quedó inmóvil durante unos segundos que parecieron eternos.

🇪🇸 Queralt Castellet sufre la fractura de seis costillas con colapso pulmonar [neomutorax] y será baja varias semanas.



La subcampeona olímpica tuvo una dura caída en la final de la pasada Copa del Mundial de Halfpipe en Copper.



💪🏾 ¡Ánimo, Queralt! pic.twitter.com/JifyaKwFqF — José Manuel Amorós (@AmorosLive) December 21, 2023

Los médicos corrieron hacia ella: había perdido el conocimiento y sufría seis fracturas de costillas y un neumotórax, un colapso del pulmón que la obligó a ser trasladada de urgencia desde Colorado a Barcelona para recibir tratamiento.​

El diagnóstico era duro, pero más lo era el mensaje que dejaba entre líneas: la fragilidad que esconde la pasión por el riesgo. En sus redes, Castellet habló sin dramatismo y con serenidad, agradeciendo estar viva y reconociendo que aquel había sido “un susto para la vida”. Decía saber que le esperaba un camino largo, pero también aseguraba que lo recorrería con la misma determinación que la llevó al podio olímpico.​

Sus sextos Juegos

Dos años después, hace apenas unos meses, Queralt tuvo que ausentarse también del Campeonato del Mundo por unas molestias físicas. Sin embargo, ya está preparada para brillar en los Juegos de Milán 2026 que se disputan en febrero. Fue plata hace cuatro años y ahora llega con "la presión de lograr los objetivos".

Eso sí, asegura que en este tiempo Milán no ha ocupado toda su mente. "Los Juegos de Invierno son cada cuatro años y los tratamos como un objetivo muy lejano. Cada temporada hay muchas competiciones y todas te exigen estar al 100%. Si me centro en los Juegos, no daría lo máximo en el resto", asegura Queralt a EL ESPAÑOL.

Queralt Castellet realiza un truco. RED BULL

"Es importante aprovechar cada oportunidad. El halfpipe (su disciplina) se está volviendo muy exclusivo a nivel de participación. Hay que estar completamente presente en el día a día", añade la catalana de 36 años.

Queralt Castellet ya es toda una veterana. Tiene cinco Juegos a sus espaldas. Su periplo comenzó en Turín 2006 y 19 años después cumplirá sus sextos también en Italia, esta vez en Milán y Cortina d'Ampezzo. Competirá contra chicas de 16 o 17 años. Unas adolescentes con los mismos sueños que tuvo ella hace dos décadas.

"Me hace feliz que pueda ser referente para alguna de ellas como otras lo fueron para mí y me guiaron y ayudaron en este deporte. Pensar que yo puedo ser lo mismo me emociona. Les suelo dar consejos a las nuevas generaciones. Si mi carrera puede inspirar a alguien, me hace feliz", asegura Queralt, quien afirma que el compañerismo está a la orden del día en su disciplina.

"Aquí no hay una rivalidad como en otros deportes. Sabemos que nos necesitamos las unas a las otras para conseguir sacar los trucos. Nos fijamos en cómo lo hace el resto. Es una relación que nos sirve para empoderarnos y avanzar en el deporte. Te alegras cuando un rival saca un truco nuevo", cierra Queralt.