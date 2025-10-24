Los Lions y los Rams son los mejores de la NFL y todo empezó el mismo día

Muy pocas veces en el mundo del deporte todos los implicados en un traspaso salieron ganando. Cuando el Real Madrid fichó a Figo, Gaspart se fue a quemar ese dinero en traspasos de medio pelo. Cuando Mbappe salió de París, el PSG ganó la Champions League y el Madrid está todavía por ganar un partido grande.

En la NFL de esta década podemos encontrar ese unicornio de un traspaso entre equipos en el que literalmente todos los implicados han salido ganando, el que protagonizaron los Detroit Lions y los Los Ángeles Rams en 2021. Ambos equipos tuvieron victorias tremendas este fin de semana contra los Buccaneers y contra los Jaguars en Londres y los dos son dos de los máximos favoritos a ganar el Super Bowl.

Pero regresemos a ese traspaso de 2021. Los Rams sentían que no podían llegar al otro lado de la montaña con el quarterback Jared Goff, con quien habían perdido la Super Bowl dos años antes, y los Lions tenían claro que el principio de una nueva era, la de Dan Campbell como entrenador, no iba a ser alrededor de uno de los mejores quarterbacks de la NFL, el entonces probable y ahora seguro Hall of Famer Mathew Stafford.

Además de intercambiar a sus quarterbacks, los Lions recibieron tres selecciones de Draft que pertenecían a los Rams. La apuesta, el gamble, como dicen los americanos, le dio resultados desde el primer momento a los Rams, ya que apenas un año después de ejecutar este movimiento, ganaron el Super Bowl con Stafford conduciendo un drive final para la historia.

Los Rams han sido relevantes desde que Stafford es su quarterback y este año están de nuevo posicionados para ganar el título.

El caso de los Lions

Para los Detroit Lions, todo empezó a cambiar en 2021 con este traspaso y la llegada del entrenador Dan Campbell. La primera temporada fue de todo menos fácil y el quarterback Jared Goff de hecho parecía el peaje a pagar por las rondas del Draft con las que esperaban cambiar una de las organizaciones más perdedoras de los últimos años en la NFL.

El primer año de Cambpell y Goff como tándem fue mediocre por parte del quarterback y a nivel de récord, desolador, con un 3-13 que hacía albergar pocas esperanzas. En la siguiente temporada, los Lions empezaron 1-7, poniendo la marca de Campbell como entrenador jefe en 4-20 y dejándolo al borde del despido.

Desde entonces, han ganado 40 partidos y perdido solo 16. Ese 2022 se quedaron a un partido de entrar en playoff, en 2023 se quedaron a un cuarto de jugar el Super Bowl y el año pasado, pese a estar reventados por las lesiones, ganaron más partidos que nadie en la NFC.

Desde que empezó la temporada 2022 ningún quarterback ha lanzado para más yardas que Jared Goff (15.273) ni para más touchdowns (111). La suya es una de las reconstrucciones de una carrera en la posición más importante en la NFL que se recuerdan.

Además de encontrar un pasador franquicia donde quizás no esperaban encontrarlo, con las selecciones de Draft que obtuvieron de los Rams a cambio de Stafford, los Lions eligieron a Jahmyr Gibbs y Sam LaPorta, dos de los mejores runningback y tight end de la NFL y también a Jameson Williams, de los receptores más rápidos de toda la liga.

Jameson Williams celebra un touchdown. REUTERS

Los Lions de Dan Campbell son el ejemplo último de un equipo construido a través del Draft y que está sobreponiéndose a las consecuencias naturales de su propio éxito en la NFL.

Entrando en esta temporada, había dudas en torno a cómo Goff iba a poder operar sin Ben Johnson, uno de los cerebros ofensivos más privilegiados de la liga y que ahora es entrenador en jefe en los Bears. Las dudas están disipadas después de dos meses de competición: Goff es noveno en yardas de pase y tercero en pases de touchdown.

Stafford por su parte es tercero en yardas y líder en touchdowns. Rams y Lions, que jugarán en diciembre, están con 5-2 y a solo medio partido de distancia del líder de conferencia. Este ya es el traspaso más exitoso para todas las partes de la historia de la NFL. Si los Lions también ganan la que sería su primera Super Bowl, será una cosa irrepetible.