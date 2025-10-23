Ruth Chepngetich, la atleta que hizo historia con su récord mundial de maratón, suspendida tres años por dopaje

Chepngetich cruza la línea de meta para batir el récord del mundo de maratón. World Athletics

La atleta keniana Ruth Chepngetich fue suspendida este jueves durante tres años por dopaje. La corredora dio positivo por hidroclorotiazida, una sustancia prohibida, en un control antidopaje y tendrá que estar un buen tiempo sin poder competir.

La noticia ha generado una gran conmoción en el mundo del atletismo. Chepngetich batió en 2024 el récord del mundo de maratón en Chicago (2:09:56) y se convirtió en la única mujer en bajar de dos horas y diez minutos en esta modalidad.

La Unidad de Integridad del Atletismo confirmó la suspensión de la atleta. "La AIU ha suspendido a Ruth Chepngetich por tres años a partir del 19 de abril de 2025 por uno de una sustancia prohibida", comunicó el organismo.

😱 QUÉ BARBARIDAD ACABAMOS DE VER.



Hace un año el récord de la maratón estaba en 2:14:04 y hoy...



Ruth Chepngetich 𝙧𝙤𝙢𝙥𝙚 𝙚𝙡 𝙧𝙚́𝙘𝙤𝙧𝙙 𝙙𝙚𝙡 𝙢𝙪𝙣𝙙𝙤 con una marca extraterrestre de 2:09:57. #Chicagomarathon2024



MOMENTO HISTÓRICO DE LA MARATÓN pic.twitter.com/9PVYIyRp4d — Teledeporte (@teledeporte) October 13, 2024

Como consecuencia de esta sanción, todos los resultados a partir del 14 de marzo de 2025 quedan automáticamente suspendidos. Eso sí, el récord del mundo de maratón se mantiene vigente, ya que este hito lo logró antes de que saltara la alarma en el control antidopaje.

El pasado 14 de marzo se le detectó un valor de 3.800 ng/mL de hidroclorotiazida en una muestra de orina, cuando el nivel máximo permitido de esta sustencia, que es un diurético, es de 20 ng/mL.

Había sido suspendida provisionalmente

Ruth Chepngetich ya había sido suspendida de manera provisional el pasado 17 de julio. La Unidad de Integridad del Atletismo detectó esta anomalía en el control del 14 marzo.

Posteriormente, la AIU contactó con la deportista vía telefónica para pedirle explicaciones del resultado en este test antidopaje, pero hasta en dos ocasiones Ruth Chepngetich no pudo dar ninguna justificación y aseguró que no se había dopado.

Sin embargo, el 31 de julio de 2025, dos semanas después de ser suspendida provisionalmente, la atleta cambió su relato. Alegó que había enfermado dos días antes del test positivo y había tomado medicación perteneciente a su empleada doméstica sin verificar si contenía sustancias prohibidas.

Admitió haber olvidado mencionar este incidente a los investigadores y proporcionó una fotografía del envoltorio del medicamento, que claramente lo identificaba como hidroclorotiazida.

"Si bien la AIU consideró su nueva explicación poco creíble, a efectos de las normas antidopaje, esta no contribuyó a mitigar la sanción estándar de dos años para una sustancia específica como la HCTZ", declaró la AIU.

"Por el contrario, el ADR considera la imprudencia descrita por Chepngetich al tomar la medicación de su empleada doméstica como intencionalidad indirecta, por la cual se aplica una sanción incrementada a cuatro años", comentó el organismo.

Chepngetich admitió la violación de las normas y aceptó la sanción propuesta dentro de los 20 días. Por ello, se le otorgó automáticamente una reducción de un año en su pena, por lo que la suspensión quedó reducida a tres años.

La AIU señala que la hidroclorotiazida es un diurético que se utiliza para tratar la retención de líquidos y la hipertensión. Prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje, esta sustancia puede enmascarar otras sustancias prohibidas en la orina.