Muere Daniel Naroditsky, Gran Maestro estadounidense de ajedrez, a los 29 años

Daniel Naroditsky, durante la disputa de una partida de ajedrez.

Daniel Naroditsky, Gran Maestro estadounidense de ajedrez, ha fallecido este lunes en Charlotte a los 29 años, según confirmaron su club de ajedrez y la FIDE, sin que se hayan dado detalles sobre las causas de su muerte.

Nacido en San Mateo el 9 de noviembre de 1995, Naroditsky alcanzó el título de Gran Maestro en 2013, con apenas 18 años, tras consagrarse campeón mundial Sub-12 en 2007. Su Elo más alto fue de 2.647.

Su carrera estuvo marcada por victorias notables, incluida la derrota a Fabiano Caruana -entonces segundo del ranking mundial- en el Campeonato de Estados Unidos de 2021, y por mantenerse entre los 150 mejores jugadores del planeta.

GM Daniel Naroditsky passed away. He was a talented chess player, commentator, and educator. FIDE extends its deepest condolences to Daniel’s family and loved ones. pic.twitter.com/uxoccDbnHW — International Chess Federation (@FIDE_chess) October 20, 2025

Naroditsky también se convirtió en una figura influyente en el ajedrez online. Fue activo en plataformas como Chess.com y Lichess.org, y logró gran popularidad como creador de contenido, acumulando cerca de medio millón de suscriptores en YouTube y 350.000 seguidores en Twitch.

Además, ejerció como comentarista y colaboró durante varios años con The New York Times, elaborando problemas de ajedrez basados en partidas históricas.

Un prodigio estadounidense

Daniel Naroditsky aprendió a jugar ajedrez a los seis años, guiado por su padre, Vladimir, inmigrante ucraniano. Hijo de inmigrantes judíos de la antigua Unión Soviética, el joven destacó en ajedrez rápido, llegando a ser 18.º del mundo en la modalidad blitz, una partida de ritmo muy rápido donde cada jugador tiene 10 minutos o menos de tiempo total para realizar todos sus movimientos

Y es que desde pequeño mostró un talento excepcional: a los 11 años ganó el Campeonato K-12 del Norte de California, siendo el jugador más joven en lograrlo.

En 2007, se coronó campeón mundial juvenil en la categoría Sub-12, empatando con el ucraniano Illya Nyzhnyk y llevándose el oro por desempate. Desde los 14 años, 'Danya' sorprendía al mundo del ajedrez: publicó su primer libro sobre el juego de 64 casillas y más tarde se graduó en Historia en la Universidad de Stanford.

The Naroditsky family shares the sad news of Daniel’s unexpected passing. Daniel was a talented chess player, educator, and beloved member of the chess community. We ask for privacy as the family grieves. pic.twitter.com/otNdUxDKtL — Charlotte Chess Center (@CLTchesscenter) October 20, 2025

A los 18 años, en 2013, obtuvo el título de Gran Maestro, uno de los más altos reconocimientos en el ajedrez profesional. Naroditsky combinó su carrera académica con una intensa actividad ajedrecística.

Representó a Estados Unidos en el Campeonato Mundial de Ajedrez por Equipos en 2015 y logró derrotar al número 2 del mundo, Fabiano Caruana, en el Campeonato de Estados Unidos de 2021.

Su carrera no estuvo exenta de polémica: el año pasado, el excampeón mundial Vladimir Kramnik lo acusó de hacer trampa en ajedrez en línea, pero encontró en el Gran Maestro Hikaru Nakamura un defensor clave.

Con su talento, su voz en medios y su presencia en redes, Daniel Naroditsky deja un legado imborrable en la comunidad del ajedrez.