Miguel Heras, el hermano de un 4 veces ganador de La Vuelta convertido en leyenda del trail: "Poder correr juntos es único"

Decía Carlos Gardel que es "un soplo la vida" y que "20 años no es nada". ¿Y 50? Eso es precisamente lo que le preguntamos a Miguel Heras (Béjar, 1975), quien hace un par de meses alcanzó el medio siglo sin haber perdido la ilusión ni la motivación por el trail running.

Aunque como él mismo dice, no es motivación lo que siente, ya que considera que eso es un concepto de moda en estos días. Para él, esta disciplina que sigue en pleno crecimiento, es parte de su vida y de su día a día. Lo tiene tan incorporado como atender las necesidades de Mara y Emma, sus dos hijas.

Cada mañana, después de rendir cuentas a sus obligaciones como padre, Miguel sale a entrenar lo que su preparador le mande. Sobre todo, bicicleta o correr. Pero siempre teniendo la montaña como punto de referencia, especialmente la de la provincia de Salamanca, su tierra, donde ya es una institución.

De hecho, nos cuentan desde allí que incluso se recorre los colegios de la zona dando charlas y que los niños se quedan embobados mientras les cuenta sus hazañas a pesar de su edad. Una edad que ni siente ni padece, como intentó demostrar hace unos días en la Salomon Ultra Pirineu, una carrera de 100 kilómetros y 6.600 metros de desnivel positivo que se desarrolla en plena cordillera.

Una lesión que lleva arrastrando desde hace un tiempo le impidió brillar y tuvo que retirarse pasado el kilómetro 30, cuando estaba metido de lleno en la lucha por el podio a pesar de competir contra gente a la que dobla en edad. Sin embargo, Miguel ya no corre tanto por los resultados, más habiendo ganado esta prestigiosa prueba en varias ocasiones. Sino que lo hace porque en Bagà, pueblo barcelonés que hace de salida y meta, se siente como en casa.

Por ello, siempre intenta sacar un hueco a lo largo de su temporada para hacer parada en ella entre pruebas tan prestigiosas como el UTMB del Mont Blanc, de donde procedía, o la Tenerife Blue Trail. Y es que Miguel lleva enamorado de esta prueba desde su primera edición, allá por 2009. Por eso, en el Pirineo catalán las ha visto de todos los colores.

Ahora afronta una experiencia muy especial, la de disfrutar de todas esas carreras de la mano de su hermano, el mítico Roberto Heras, ciclista profesional de súper élite y ganador de la Vuelta a España en cuatro ocasiones, más que nadie en la historia (junto a Primoz Roglic).

Los Heras han pasado de compartir aventuras por su pueblo a hacer juntos, también con su hermano Javier, las carreras más duras del mundo, algo que les ha unido más si cabe y que emociona al bueno de Miguel, quien tiene a Roberto como un referente, como tantos y tantos aficionados al ciclismo de este país.

De todo esto y de mucho más habla con EL ESPAÑOL, convertido ya en una absoluta leyenda del trail a nivel mundial a pesar de no haber perdido la humildad. Y es que mucho ha llovido desde que allá por el año 2007 decidiera tomarse en serio eso de correr por la montaña sin parar.

Miguel Heras corriendo el UTMB del Mont Blanc. Joma Sport

Bueno, Miguel, supongo que es algo que te habrán preguntado mucho, pero 50 años... yo te quiero preguntar, ¿qué es para ti la edad? ¿Es un número, una sensación, o simplemente algo que está ahí, pero que mientras sigan funcionando las piernas, no hay que darle importancia?

Bueno, quizá lo último. Por lo menos es lo que me interesa. Que sea un número que está ahí, son 50 años y ya está, mientras funcione la máquina o el motor o las piernas, simplemente es un número. Como decía el otro día en una charla, para ciertas distancias y carreras lo veo más una ventaja que un inconveniente. De momento es sólo un número.

Y después de tantos años, ¿dónde encuentras la motivación para seguir corriendo?

Creo que está muy de moda el tema de la motivación, pero yo no necesito realmente motivación, porque es un estilo de vida, de disciplina y constancia. Es una constante en mi vida el realizar deporte y entrenar en la montaña. No es que tenga que buscar motivación para seguir compitiendo o entrenando.

Me encanta entrenar, salir al monte y hacer este deporte, y la consecuencia son las competiciones, las carreras. Así que más que una motivación es el hecho de que me sigue gustando, apasionando y me sigue apeteciendo. No tengo que estar buscando motivación continua para competir y entrenar, solo buscar los momentos en que no hay lesiones, el cuerpo está bien para competir y nada más.

Me decías que te gusta entrenar y salir a la montaña. Recuerdo el otro día, durante la presentación de la Salomon Ultra Pirineu, que decías que te gustaba entrenar, pero que no te gustaba tanto competir. ¿Eso ha sido así siempre, o con el paso del tiempo se va perdiendo la chispa de querer competir?

No, en realidad no. Siempre ha sido así, no es por el tiempo. No es que no me guste la competición, sino que a lo mejor me supone un poco más de estrés que el día a día. Lo que me gusta es el día a día, entrenar, correr, y luego las competiciones tienen otras cosas, otros detalles, pasos por los que hay que pasar: la previa de una carrera, la presión que hay detrás porque vuelves a una carrera que has ganado o por ser favorito.

Todas esas cosas que rodean a la competición es lo que más pereza me da. Cuando ya ha empezado, estoy cómodo, todo lo demás. Y lo comprendo y es fundamental para que esto funcione y sea visible, pero es lo que más me cuesta.

Entiendo que el día que decidas colgar las zapatillas tu vida tampoco cambiará mucho. Correr, la montaña y todo eso están tan incorporados en tu vida que probablemente no cambie mucho tu día a día.

No, probablemente no. Tengo inculcado el deporte en mi vida, siempre ha sido así. Supongo que los años me irán colocando en mi lugar, iré dosificando los esfuerzos, pero de una manera u otra siempre va a estar ahí.

"Muchas veces estamos en la línea peligrosa de los sacrificios en exceso, pero cuando no me cuido no me siento bien.

¿Eres una persona a la que le gusta cuidarse, sacrificarse y por tanto eso no te supone ningún esfuerzo?

No me supone ningún esfuerzo, al contrario. Muchas veces estamos en la línea peligrosa de los sacrificios en exceso, pero cuando no me cuido o hago algo fuera de lo normal, es cuando realmente no me siento bien, así que no me cuesta cuidarme.

¿Alguna vez te has puesto fecha o has pensado en una? Quizá hablando con la familia, decir: “bueno, a partir de este momento no me retiro, pero lo pensaré".

No, fecha en concreto no. Sí que a nivel profesional, no está lejos por lógica, por la edad que tengo.

Bueno, ya estás fuera de la lógica, creo.

Sí (risas), pero dentro de la lógica sería que no tardara mucho en retirarme, por falta de rendimiento o por falta de salud, pero no tengo una fecha concreta.

Dentro de tu lógica está haber corrido muchas veces la Salomon Ultra Pirineu y haber conseguido muy buenos resultados. Este año has estado otra vez, aunque creo que las sensaciones no han sido las mejores. ¿Cómo estás después de la carrera?

A Ultra Pirineu fui a intentarlo porque es una carrera que me encanta, quizá la que más me gusta, la que más deseo durante el año. Llevo arrastrando una lesión que me está fastidiando la temporada desde la primavera. He podido entrenar con dolor más veces que sin él, haciendo cosas distintas como entrenar más con bicicleta para evitar impacto, haciendo cosas que me permitan entrenar, pero sin hacer lo que realmente tengo que hacer para ir a una Ultra Pirineu.

Pude llegar a la carrera, pero enseguida vi que el dolor estaba ahí, me hacía cojear demasiado y si en el kilómetro 30 ya sentía ese dolor, no quería ni imaginar en el 100. Decidí pararme, pensar que hay más carreras, recuperarme y volver a la competición.

Miguel Heras durante una salida por la montaña. Redes Sociales

¿Qué lesión es con la que estabas?

Tengo algo en la inserción del isquiotibial con el isquión, debe ser una lesión que tarda en salir por lo que parece, así que espero que pronto se me vaya.

Me decías que Ultra Pirineu es probablemente la carrera que más te gusta, ¿por qué es tan diferente? ¿Porque dentro de todo tienes desnivel, distancia, pero se puede hacer rápida? ¿O porque encaja con tus características?

El ambiente también juega un papel importante. Hay dos factores: el ambiente y el cariño que le tengo a la carrera. Estoy allí desde 2009, la primera edición. Era la carrera de mi antiguo sponsor, tengo muchos amigos allí, aunque ahora esté en otra marca. Lo que siento en Cataluña es muy especial. La carrera también es una montaña súper bonita, se adapta a mi gusto, pero los dos primeros factores son los que más me hacen querer estar en la carrera.

Tú que conoces bien la prueba, ¿has notado el crecimiento de la carrera en las dieciséis ediciones y el crecimiento del pueblo de Bagà, que se involucra cada vez más?

Lo he visto totalmente. Estuve en la primera edición, tengo fotos saliendo de día, éramos muchos menos. Solo había una distancia. El pueblo era parecido, pero mira, este fin de semana estuve en una cafetería-carnicería y el argumento de uno de los dueños era que aquí viene mucha gente por la carrera, por otros temas también como las setas, pero la carrera es uno de los alicientes para los emprendedores, porque atrae a mucha gente al pueblo durante todo el año.

Retomando el tema de tu vida y tu preparación, ¿cómo es un día en la vida de Miguel Heras? ¿Cómo es una semana de entrenamiento? Impresiona ver las distancias que hacéis.

Al final es entrenamiento, no tiene misterio. Soy padre de familia, así que hay obligaciones: colegios, atender a la familia a primera hora... Luego, ponerse las zapatillas, bici o lo que toque y entrenar lo máximo posible. Depende de las competiciones, la preparación varía. En verano, con carreras más largas, el volumen es mayor, más tiempo en el monte y el clima ayuda. En invierno, aprovechar lo que se pueda de luz y hacer trabajos bajo techo.

Son retos físicos importantes y si te pones nervioso te estás autoeliminando.

¿Cómo son las horas previas antes de salir en la Ultra Pirineu? Estando allí este fin de semana me sorprendió la tranquilidad con la que estabais todos; vi a Núria Picas desayunando poco antes de la carrera, tan tranquilamente.

Intento vivir esas horas tranquilamente. Este año compartí habitación con mi hermano, que también corría, nos levantamos a una hora prudente, desayunamos tranquilos, nos apartamos de lo que pueda causar nerviosismo y nada más, hay que mantener la calma y la serenidad porque es un reto físico importante y si nos ponemos nerviosos, estamos autoeliminándonos. Hay que mantener la tranquilidad y con los años cada vez es más fácil.

¿Cuál es la mayor locura que recuerdas haber hecho entrenando o compitiendo? ¿Lo más duro a lo largo de tu carrera?

Antes de hacer trail, hacía raids de aventura y ahí recuerdo los esfuerzos más grandes. Son carreras mucho más largas que incluso las ultramaratones, sobre todo por el tiempo. Eran de una semana entera día y noche con el límite físico muy cerca continuamente. Quizá en los raids de aventura sentí mi límite más cerca que en el trail.

¿Sientes que te queda algo por hacer o que te apetezca?

Sí, siento que me queda mucho por ver, viajar, competir, probarme... Hacer retos. No sé lo que me dará tiempo a hacer, pero esa sensación me parece buena y me mantiene con ganas de luchar.

Me hablabas de tu hermano Roberto. ¿Qué tenéis los Heras para destacar tanto en todo? ¿Qué os dan de comer en Béjar?

A nivel psicológico somos parecidos, nos gusta esforzarnos al límite. Lo demuestra que con 50 y 51 años nos enfrentamos a cosas complicadas con gente de 20 y 25 años menos y no nos da miedo. La mentalidad es parecida. Si existe la genética, eso lo tenemos que agradecer a nuestros padres y abuelos, pero la diferencia quizá está en la mentalidad.

Miguel y Roberto Heras corriendo la Sherry Maraton.

¿Qué significa para ti compartir competiciones, horas previas y habitación con tu hermano? Vivir todas estas experiencias juntos.

Eso es de los últimos años, porque él estaba dedicado al ciclismo, yo a otras cosas. Cuando se retiró empezó a verme correr y se aficionó a esto, y lo disfruto un montón. Antes viajaba y entrenaba solo, ahora muchas veces coincidimos, nos preparamos juntos. Este verano hemos entrenado cada día juntos para el Ultra Trail del Mont Blanc y para Ultra Pirineu. Él es una persona que ha sido mi referente deportivo. Compartir esto es muy bonito y algo único.

¿Quién se mete más en el terreno del otro? ¿Le mojas tú la oreja con la bici o Roberto ahora corriendo?

Vamos igualados, nos respetamos mucho, nos conocemos bien y sabemos lo que nos puede venir bien o mal. Si tengo un mal día, él no lo aprovecha para hacerme daño porque sabe que no me va a venir bien, y viceversa. Intentamos ir parejos y disfrutar.