Terence Crawford, campeón indiscutido de boxeo, detenido a punta de pistola por un policía: "Así es ser negro en EEUU"

El boxeador Terence Crawford, con sus títulos de campeón y el momento de la detención

Tras convertirse hace un par de semanas en el mejor boxeador del mundo, arrebatándole todos sus títulos del peso semipesado a Canelo Álvarez, Terence Crawford vivió un episodio que volvió a poner sobre la mesa la tensión racial en Estados Unidos.

Tan solo unas horas después de un desfile en su honor en su natal Omaha, Nebraska, 'Bud' Crawford protagonizó durante la madrugada del domingo un tenso encuentro con la policía que terminó con una detención a punta de pistola.

Una grabación difundida en redes muestra a Crawford desabrochando lentamente su cinturón de seguridad, levantando las manos y acatando las órdenes mientras repetía: "Voy a abrir la puerta, no voy a sacar ningún arma".

El clip va acompañado por el mensaje: "Así es ser negro en Estados Unidos". Su difusión fue masiva y suscitó indignación en vecinos, aficionados y dirigentes locales tras el homenaje.

Según la Policía de Omaha, el incidente ocurrió alrededor de la 1:30 de la madrugada del domingo, tras una parada de tráfico cuando los agentes detectaron una conducción imprudente.

Durante la inspección, un agente aseguró haber visto un arma de fuego en el suelo del vehículo, por lo que, "por seguridad, se ordenó a los cuatro ocupantes que descendieran a punta de pistola".

El Departamento de Policía de Omaha confirmó que todos los ocupantes tenían permiso legal para portar armas, incluido el propio Crawford y un miembro de seguridad que también portaba una pistola.

Tras la detención, un supervisor y un teniente acudieron al lugar a petición del boxeador; el conductor fue identificado como Terence Crawford y se le impuso una multa por conducción temeraria.

El alcalde John Ewing emitió un comunicado en el que prometió una "investigación profunda para conocer las causas" y se comprometió a garantizar transparencia mientras se aclaran los hechos con rapidez.

"Comprendan que me sentí profundamente abatido al enterarme de este final para un día y una noche maravillosos en honor al campeón mundial de boxeo de nuestra ciudad", añadió Ewing en su mensaje público.

El alcalde recordó la celebración: "Organizamos un gran desfile y un gran evento en el parque Heartland of America. La fiesta de cumpleaños en Steelhouse, a la que asistimos mi equipo y yo, fue una muestra de alegría y orgullo".

Una victoria histórica

El incidente se produjo tras una jornada en la que se conmemoró que Crawford se coronó campeón indiscutido de las 168 libras al vencer a Saúl 'Canelo' Álvarez.

Crawford conecta un golpe a Canelo Reuters

Crawford ganó por decisión unánime en una histórica pelea celebrada en Las Vegas, convirtiéndose en campeón indiscutido de peso supermediano y el primer boxeador en conseguir ese título en tres categorías distintas bajo la era de los cuatro cinturones.

Crawford subió dos divisiones para enfrentar a Canelo, que llegaba como favorito y reinante entre los supermedianos. El mexicano impuso ritmo en los primeros asaltos, pero sufrió en la segunda mitad del combate ante la precisión y movimiento lateral de Crawford.

Para Canelo fue la primera derrota desde 2022 y la tercera en toda su carrera profesional. La victoria elevó el legado de Crawford, quien aseguró que su triunfo se recordará por generaciones.