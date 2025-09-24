Kilian Jornet y su momento más crítico en Colorado tras escalar 56 picos de 4.200m y quedarse sin comida: "Estoy emocionado"

Kilian Jornet sigue cubriendo etapas en su reto 'State of Elevations' por las cordilleras más salvajes de Estados Unidos. Una aventura que le está llevando al límite en lo físico, pero también en lo mental. Y es que a medida que acumula esfuerzos, las dificultades se multiplican.

El de Sabadell acumula ya 16 días de expedición y más de 267 horas de actividad sin apenas descanso y, sobre todo, enfrentándose tanto a las inclemencias meteorológicas como a retos como el vivido durante los últimos días. Y es que Kilian se quedó sin alimentación a pesar de que todavía le restaban horas para volver al refugio más cercano.

Aun así, Kilian está de enhorabuena, ya que ha conseguido cerrar una de las partes más importantes de su aventura. El atleta catalán ha concluido ya su viaje por las catorce cimas de Colorado. Pero no sin sobresaltos o sin viajes eternos como el realizado en la décima etapa.

Aquel día comenzó su batalla con un recorrido en bicicleta de 107 kilómetros a primera hora de la mañana a través de los cambiantes paisajes de Colorado y la pintoresca y pequeña ciudad de Creede. Después, realizó algo más de una maratón entre las montañas, comenzando en el sendero Continental Divide y coronando la cima de San Luis.

"El lunes fue un día de transición, pasando de la cordillera Sangre de Cristo a la de San Juan. Por fin estamos aquí, en uno de los lugares que mejor conozco de Estados Unidos después de haber corrido cinco veces la Hardrock".

"Será agradable hacer algo diferente esta vez", decía Kilian antes de escribir otro capítulo de su epopeya, 'States of Elevation', la cual poco a poco va tomando forma como lo hicieron 'Alpes Connections' y 'Redescubriendo el Pirineo'.

Tras otra 'breve' travesía hasta el campamento nocturno, puso fin a lo que resultó ser un largo día que le sirvió para superar oficialmente los 1.609 kilómetros, los 60.960 metros de desnivel positivo y las 200 horas de actividad acumuladas.

Comienzan los peligros

La siguiente parada del viaje de Kilian arrancó temprano con la determinación de escalar cinco catorce miles en dos grupos montañosos distintos de San Juan, un territorio que le resultaba familiar tras haber participado en cinco ediciones en la carrera Hardrock.

El catalán disfrutó por fin del buen tiempo tras días de intensas nevadas y coronó el pico Uncompahgre y el pico Wetterhorn. Después recorrió en bicicleta de gravel el camino hasta el inicio del sendero Mill Creek y, a continuación, unió los picos Red Cloud, Sunshine y Handies.

Anna Frost, Meghan M. Hicks (antigua poseedora del récord FKT de Nolan's 14) y Byron Powell, ambos de iRunFar, se unieron a él en el pico Handies y disfrutaron de una fría, pero hermosa puesta de sol en la cima, antes de descender a Animas Forks siguiendo el recorrido de la mítica Hardrock.

Para finalizar otro extenuante día, Kilian bajó a Ouray en plena noche junto a Scott Simmons en una ruta que fue realmente peligrosa: "Era un terreno bastante técnico que realmente puso a prueba mis habilidades con la bicicleta. Hacía muchos años que no experimentaba en algo así, y en aquella época probablemente lo hacía en una bicicleta de montaña, así que fue un descenso divertido".

Al día siguiente, Jornet arrancó la etapa 12 del proyecto 'States of Elevation', seguramente una de las más críticas. Toda una gesta en San Juan con 18 horas de actividad, cuatro cumbres y un gran trabajo en equipo en las montañas más salvajes de Colorado.

La jornada comenzó con una aproximación en bicicleta de gravel junto a Scottt Simmons, para reunirse con Dakota Jones, compañero del equipo NNormal, en el inicio del sendero del monte Sneffels. Juntos, coronaron el Sneffels bajo un cielo azul perfecto.

Tras un rápido descenso, Kilian y Dakota pedalearon hacia el oeste, persiguiendo la luz de la tarde hasta el desierto de Lizard Head. Después llegó una eterna travesía de 41 kilómetros que conectaba Wilson Peak, El Diente Peak y Mt. Wilson, con toques de escalada de clase IV que añadieron un punto extra de emoción a la larga jornada.

Sin descanso y tras más de 18 horas sin parar, en plena la noche, Kilian añadió cuatro cimas más para romper la barrera de los 50 picos de más de 4.200 metros de altitud en solo dos semanas.

Kilian Jornet durante una etapa de su reto 'States of Elevation'. Nick Danielson Imagen cedida

En estos momentos Kilian Jornet acumula 16 días, 56 cimas y 2.007 kilómetros recorridos a pie o en bicicleta. Además, ya ha concluido su andadura por las catorce cimas de Colorado. Un hito que no llegó, eso sí, sin volver a sufrir por el frío en el recorrido en bicicleta hasta el comienzo del sendero Purgatory Flats.

Después vinieron casi cuatro horas por carrera solo para llegar al inicio de la verdadera escalada. La misión era abordar los cuatro catorce mil más remotos de Colorado: el monte Eolus, el North Eolus, el Sunlight Peak y el Windom Peak.

Algunos amigos locales se unieron durante unos kilómetros, y Joe Grant, de Colorado, se reunió con el equipo en la cuenca. Por tercer día consecutivo, la puesta de sol se contempló desde una cima, esta vez desde Sunlight, uno de los rincones más salvajes de Colorado.

Sin embargo, lo peor llegó cuando las reservas de nutrición de Kilian se agotaron en las laderas de Windom cuando aún quedaban varias horas por delante. Pero como si de un milagro se tratase, la salvación llegó cuando un corredor apareció de la nada con una barrita que compartió con el atleta.

Aquel hombre providencial acompañó a Jornet durante dos horas escribiendo juntos una de las etapas más emotivas del viaje. "Estoy muy emocionado de haber completado mi viaje por los 14ers de Colorado de esta manera. La cuenca de Chicago es preciosa, muy remota debido a la larguísima aproximación, con buenas escaladas y hermosas vistas desde las cimas".

Por su parte, su amigo Dakota Jones definió así lo vivido con esta fuerza de la naturaleza: "No estoy acostumbrado a hacer tanto con tan poco sueño. Lo que está haciendo Kilian es increíble. Estos deben de ser los catorce mil más remotos de Colorado. Cuatro horas para llegar corriendo, cuatro horas para salir. Es espectacular y la forma más genial de terminar".