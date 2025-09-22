El atletismo español mantiene el pulso mundial con tres medallas y con la marcha como su mayor seña de identidad

Con el deseo de igualar o superar las cinco medallas conseguidas hace dos años en el Mundial de Budapest, España se presentó en Tokio con 56 atletas, la tercera delegación más numerosa en la historia de los campeonatos del mundo tras Sevilla 1999 y Tokio 1991.

Aupado por María Pérez y Paul McGrath, el combinado nacional ha terminado décimo en la tabla de posiciones y quinto en el medallero. No se repitió la histórica gesta de hace dos años con los cuatro oros de la atleta andaluza y Álvaro Martín en la disciplina de marcha (20 y 35km), pero se ha conseguido dar continuidad a lo logrado en la capital húngara.

España ha sumado en este Mundial 14 finalistas -un puesto entre los ocho primeros-, el segundo mejor dato de su historia en este apartado tras los 17 de Edmonton 2001. No obstante, la marcha, el gran estandarte de la delegación española ha vuelto a dar las mayores alegrías.

Los marchadores han vuelto a efectuar un campeonato que rozó la perfección y continúan con una tendencia ganadora que se inició hace más de cuatro décadas. Si bien el rendimiento de los atletas más veteranos está fuera de cualquier discusión, los jóvenes emergen cada vez con más fuerza.

Además, la delegación española tiene en la recámara a Sofía Santacreu, Aldara Meilán, Joan Querol y Dani Monfort, los llamados a coger el testigo en el atletismo nacional.

𝗔𝗦𝗢𝗠𝗕𝗥𝗢𝗦𝗢 𝗘 𝗜𝗡𝗜𝗚𝗨𝗔𝗟𝗔𝗕𝗟𝗘 𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢𝗥𝗜𝗔𝗟 𝗗𝗘 𝗠𝗘𝗗𝗔𝗟𝗟𝗔𝗦@garciaperezmari FOREVER 👏👏👏



JJOO 2024🥇 Relevo Mixto🥈 20 km M

CM 2023🥇 20 km M 🥇 35 Km M

CM @WATokyo25 🥇 20 km M 🥇 35 Km M

CE 2018 🥇 20km M

CE-s23 2017 🥈 20 km M



Su entrenador… pic.twitter.com/Y2FNWox0sh — atletismoRFEA (@atletismoRFEA) September 20, 2025

A raíz de que José Marín se proclamara subcampeón del mundo de los 50 kilómetros marcha en la primera edición de los Mundiales celebrada en Helsinki (Finlandia) en 1983, España se ha convertido en una potencia en una disciplina sobre la que recaen sus mayores éxitos en los campeonatos internacionales, sobre todo en las citas mundiales.

Además de Juegos Olímpicos y Europeos, donde el equipo nacional atesora 31 medallas en esta disciplina (8 en las citas olímpicas y 23 en los torneos continentales), España ha ganado 49 medallas en los Mundiales y casi la mitad, 24, han llegado desde la marcha, un 48% de los podios conseguidos.

De hecho, de los 13 oros mundiales, nueve han sido logrados por marchadores, entre los que destacan las dos medallas protagonizadas por Álvaro Martín en los 20 y 35 kilómetros marcha de Budapest y las cuatro de María Pérez en dos dobletes consecutivos para la historia.

Un hito histórico

En Tokio, María Pérez ha superado la hazaña conseguida en Budapest al revalidar el título en los 20 kilómetros con un tiempo de 1:25.54, su mejor marca de la temporada.

En la capital japonesa ha registrado un doblete histórico al convertirse en la primera mujer en lograr dos dobletes consecutivos en Mundiales de atletismo, uniéndose a un selecto club formado por leyendas como Carl Lewis, Usain Bolt y Mo Farah.

🥇¡LO HA VUELTO A HACER!@garciaperezmari suma un nuevo oro en los 20 kilómetros marcha e iguala el doblete que ya logró en Budapest



🇪🇸 HISTORIA VIVA DE NUESTRO ATLETISMO #WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/2zzCZKiva8 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 20, 2025

La granadina se ha consolidado como la atleta española más laureada de todos los tiempos en campeonatos del mundo. La victoria tuvo un valor especial porque supuso la despedida de María Pérez de los 20 kilómetros marcha en Mundiales, ya que a partir de 2027 las distancias cambiarán a media maratón y maratón.

Paul McGrath fue el encargado de brindar la última medalla a la delegación española en una final memorable al imponerse por apenas dos segundos al francés Aurélien Quinion en los últimos metros.

De madre española y padre escocés, el atleta nacido en Cataluña confirmó su candidatura a ser el heredero de Álvaro Martín en la marcha española masculina.

El bronce conseguido en Tokio fue su primer podio mundial absoluto, aunque McGrath tiene la mente puesta en retos más importantes: "Mi gran sueño es pelear por medalla en Los Ángeles", confesó tras un debut mundialista histórico.

Las grandes ausencias

El resultado de España en Tokio adquiere un valor mayor al no poder contar con algunos de los deportistas más ilustres como Ana Peleteiro -quien causó baja por motivos personales, Mario García Romo, los lesionados Óscar Husillos e Iñaki Cañal o la marchadora Laura García-Caro.

Las esperanzas estaban depositadas en Jordan Díaz, Fátima Diame y Lester Lescay. Sin embargo, el campeón olímpico se lesionó en su primer salto durante la calificación y la valenciana ni llegó a vestirse de corto por unas molestias no especificadas. En cuanto al hispano-cubano, fue octavo en una final en la que estuvo todo el tiempo peleado con el talonamiento.

🇪🇸 ¡El relevo 4x100m femenino es 5º del mundo!



El relevo español sigue creciendo y ha mirado a la cara durante muchos metros a las medallas. #WCHTokyo2025



¡BRAVO! pic.twitter.com/JxLFvj497s — Teledeporte (@teledeporte) September 21, 2025

El séptimo lugar conseguido por Marta García en los 5.000 metros y la quinta posición de las 'Balas Rojas' en el relevo 4x100 aportan un brillo extra a una participación que, en términos generales, puede calificarse como muy positiva.

En el panorama internacional, sobresalen los 16 títulos obtenidos por Estados Unidos, una marca histórica en estos campeonatos. En total, 40 naciones lograron subir al podio, con Kenia y Canadá completando el trío de cabeza gracias a sus siete y tres oros, respectivamente.