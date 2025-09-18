Kilian Jornet se enfrenta a un gran incendio en pleno reto en EEUU: ya acumula más de 40 cimas de más de 4.000 metros

Kilian Jornet prosigue su aventura por Estados Unidos. El atleta de pruebas extremas más famoso del mundo se encuentra realizando el mayor reto de su carrera por tierras americanas: enlazar picos por encima de los 4.200 metros de altitud sin descanso y solo movido por medios respetuosos con el medioambiente.

Tras un inicio de proyecto bastante convulso, sobre todo por los efectos de la climatología, Kilian sigue haciendo frente a los inconvenientes que se encuentra en su tortuoso camino. No le abandona la nieve. Ni tampoco el cansancio. Sin embargo, durante sus últimas etapas ha tenido que hacer frente incluso a incendios forestales que le han hecho desviarse de su plan original y acumular una demora inesperada.

Un retraso que normalmente recupera restándose tiempo de descanso para hacer todavía más épica su travesía por las montañas de Estados Unidos. Y uno de sus retos más difíciles ha sido completar la travesía Elks Traverse.

Esta es una ruta legendaria de 80 kilómetros que corona siete cimas de más de 4.000 metros: Capitol Peak, Snowmass, Maroon Peak, North Maroon Peak, Pyramid Peak, Conundrum Peak y Castle Peak. Una hazaña que muy pocos han conseguido realizar a lo largo de la historia por su peligrosidad.

Sin embargo, para no cubrir esta parte del plan en solitario, contó con la presencia en distintos momentos de dos amigos y expertos como Simi Hamilton y Ryan Hall. Y es que la dureza de esta jornada fue extrema con hasta 21,5 horas de actividad registrada.

Comienza el sufrimiento

Tras completar la travesía Elks Traverse, y habiendo dormido poco más de 3 horas, Kilian atacó la travesía Nolan's 14, quizás la cadena de cumbres de 14.000 pies más famosa de Colorado. Tras hacer cima en Massive y Elbert al inicio de su viaje, ahora 'solo' tuvo que completar las otras doce ascensiones. Una hazaña para la que contó con la presencia de Lewis Wu.

No obstante, lo realmente duro llegó cuando se desató un incendio forestal que le hizo cambiar todos sus planes. Fuego seguido de una tormenta de rayos, lluvia y nieve en pleno Ellingwood Ridge que le obligaron a buscar con urgencia un refugio para protegerse.

Finalmente, consiguió terminar su aventura a las 01:30 horas de la madrugada. Sin embargo, solo descansó brevemente antes de volver a ponerse en marcha para recuperar el tiempo perdido. Una siesta de 30 minutos y rumbo al monte Princeton.

Durante la dura noche contó con el apoyo del legendario corredor estadounidense Sage Canaday. Juntos vencieron a la nieve hasta regresar a las 06:00 horas de la mañana para poner fin a su épica aventura de 69 horas entre Elks y las doce cimas restantes de Nolan.

Kilian Jornet durante la etapa 8 de su reto 'States of Elevation'. Nick Danielson Imagen cedida

Y desde ahí, un nuevo recorrido en bicicleta de 160 kilómetros hasta Pikes Peak para continuar con el reto. No obstante, para entonces el cansancio ya hacía mella en el atleta de ultra trail. Tanto es así que decidió pedir a su equipo poder tomar algo de café, algo que casi nunca hace.

A pesar de la lluvia y el frío, fue el momento de iniciar ese ascenso rumbo a Pikes Peak. Una aventura que contó con la inestimable ayuda Chris Myers y de Hans Troyer, quien alucinó con las capacidades de Jornet: "Es una locura que Kilian estuviera escalando a ese ritmo después de haber corrido y pedaleado tanto antes".

Hasta sus amigos se sorprenden con las hazañas del de Sabadell. En total, su actividad de escalada fue de unas 3 horas y 45 minutos. Y por el camino, el catalán no dejó de conocer la idiosincrasia de la zona, mimetizándose con animales típicos como las cabras montesas o los alces.

Después ya de bajar del Pikes Peak, pasada la medianoche del 11 de septiembre, fue Kilian quien tuvo que coger de nueva su bicicleta para enlazar los 150 kilómetros de grava que hay hasta la cordillera Sangre de Cristo para iniciar la octava etapa de su proyecto 'States of Elevation'.

Kilian Jornet cubriendo una parte su reto 'States of Elevation' en bicicleta. Nick Danielson Imagen cedida

Sin embargo, una vez más, las complicaciones con el clima hicieron que todo se retrasara, reduciendo el tiempo necesario para avanzar. Por ello, Kilian decidió reinvertirlo en descansar y alimentarse básicamente. Además, el regreso triunfal de Kilian se consolidó con una segunda oportunidad de hacer cima por la travesía del Crestone Group.

Así que su nueva ruta fue desde el Crestone Needle hasta el Crestone Peak pasando por el Kit Carson y su propio Challenger Point. Y precisamente dejando el Crestone Group atrás llegó el reto de afrontar la Cordillera Blanca.

Por una vez, el tiempo parecía acompañar y, alrededor de las 8 de la mañana, Kilian partió bajo un cielo despejado hacia la que se convertiría en su ruta favorita de todo el proyecto, ya que sumaba crestas expuestas, escalada de clase 3-4 y cumbres cubiertas de nieve en condiciones de frío extremo.

Finalmente, Kilian Jornet consiguió coronar el Ellingwood Point, el Blanca Peak, el Mt. Lindsey y el Little Bear Peak. "Creo que la Sangre de Cristo es, por ahora, mi cordillera favorita aquí en Estados Unidos. Es un parque de juegos increíble, con crestas preciosas y roca sólida. Hoy me sentía bien, podía esforzarme y disfrutar de este terreno técnico. Es como Elks, pero con mejores rocas".

Después de haber pasado mil y un apuros y de incluso haber temido por su vida una vez más, Kilian sigue cumpliendo con creces su reto en lo que está siendo una experiencia siempre impresionante. Además, sus datos evidencian el gran trabajo que está haciendo por todo el territorio, acumulando ya 42 cumbres por encima de los 4.267 metros de altitud.