Ana Peleteiro estalla ante el silencio del atletismo sobre el "genocidio" en Gaza: "Siento una profunda decepción"

Ana Peleteiro durante su participación en los Juegos Olímpicos de París

Ana Peleteiro ha vuelto a levantar la voz. Conocida por su franqueza cuando habla, la atleta gallega no rehúye nunca la polémica y ha utilizado sus redes para posicionarse sobre la crisis humanitaria que afecta a Palestina.

La campeona europea en pista cubierta no viajó a los Mundiales de Tokio, en disputa hasta el domingo, por una pérdida personal: la del bebé que esperaba junto a su marido y entrenador, Benjamin Compaoré. Aun así, sigue pendiente de la competición.

Desde la distancia, Peleteiro lamentó este miércoles la ausencia de gestos públicos de solidaridad contra la violencia que azota la región de Gaza y criticó el silencio institucional dentro del atletismo y la responsabilidad colectiva global.

En su comunicado en redes escribió: "No podemos permanecer en silencio ante el sufrimiento humano. Lo que está ocurriendo en Palestina es una tragedia y un genocidio que exige toda nuestra atención y solidaridad".

Peleteiro asegura sentir una “profunda decepción” y añade: "Duele ver cómo el mundo del atletismo, que tiene la capacidad de inspirar a millones de personas, guarda silencio frente a la violencia y las violaciones de derechos humanos que se están viviendo".

Ana Peleteiro, celebrando en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Gtres

La triplista subraya su compromiso: "Quiero declarar mi apoyo al pueblo palestino, a las víctimas civiles y a todas las personas que luchan por la paz, la justicia y la dignidad". Sus palabras buscan poner el foco en las víctimas.

"Hago un llamado a mis compañeros y compañeras, así como a las instituciones, para que se pronuncien", concluye, instando a colegas a no callar ante la tragedia y a transformar la influencia deportiva en acciones visibles.

El silencio de algunos atletas contrasta con otras reacciones en el deporte: desde las protestas en La Vuelta a España hasta los pronunciamientos de figuras como Lewis Hamilton o Ilia Topuria.

A catorce mil kilómetros, la voz de Ana Peleteiro —con nueve medallas internacionales— recuerda que el deporte puede ser altavoz de la dignidad: "El silencio nunca será una opción frente a las violaciones de los derechos humanos. Free Palestina".