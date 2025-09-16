Usain Bolt no se corta y descubre su realidad a los 39 años: "Me quedo sin aliento al subir las escaleras"

El mito nunca muere. Usain Bolt está siendo una de las figuras más aclamadas en el Mundial de atletismo que se esá celebrando en Tokio. El jamaicano, ocho años después de su retirada, sigue acaparando los focos cuando entra en escena.

El magnetismo de Bolt sigue intacto a sus 39 años. No iba a ser para menos tratándose de un ganador de ocho oros olímpicos y once títulos mundiales. Su leyenda perdura también en esos tres récords que se mantienen intactos en el tiempo: 9.58 en 100, 19.19 en 200 y 36.84 en el 4x100.

En Tokio, además, ha podido celebrar la recuperación del cetro mundial por parte de Jamaica en los 100 metros. Bolt fue testigo privilegiado del triunfo de Oblique Seville y de la constelación de velocistas que siguen emergiendo en su país.

En encuentros con medios, el jamaicano no rehuyó la autocrítica ni el humor. Al ser cuestionado sobre por qué la nueva generación no supera sus marcas respondió con ironía: "¿Quieres la respuesta real? Simplemente, somos más talentosos".

Al explicar con un ejemplo femenino, citó a Shelly-Ann Fraser-Pryce y lanzó: "Mira Shelly, con los nuevos clavos corre más rápido. Es así de simple, es solo talento", defendiendo que el talento sigue marcando la diferencia.

Usain Bolt, dándose un baño de masas en el Mundial de Tokio EFE

Sobre el vínculo con el público insistió en la naturalidad. "Es la personalidad. Mucha gente trata de ser divertida, pero suena irreal. Si te esfuerzas demasiado, no es lo mismo; te debe salir natural", afirmó poniendo énfasis en la autenticidad.

Bolt también habló de la que es su rutina a día de hoy: "Normalmente, me despierto a tiempo para ver a los niños irse a la escuela. Y luego depende; si no tengo nada que hacer, simplemente me relajo. A veces hago ejercicio si estoy de buen humor. Y veo series hasta que los niños regresan. Paso un tiempo hasta que comienzan a molestarme y me voy. Y luego veo películas o hago Lego".

Su aspecto actual, más corpulento que en sus días en activo, le supone unas limitaciones físicas que él mismo reconoce: "Entreno en el gimnasio, pero ahora tengo que comenzar a correr. Porque cuando subo las escaleras me quedo sin aliento", confesó sobre su estado corporal.

Mirando al futuro, Bolt piensa en familia y viajes. Ya planifica acudir con sus hijos —Olympia Lightning, y los gemelos Saint Leo y Thunder— a los Mundiales de Pekín en 2027: "Llevaré a mis hijos y les diré: 'Aquí es donde sucedió todo [por los JJOO de 2008]'".

Ocho años después de la retirada, Bolt se siente en paz: "Es genial que la gente te siga reconociendo como el más rápido. Para eso trabajo. Cuando competía trabajaba para ser la referencia. Ahora que me he retirado siento una sensación grandiosa al saber que sigo siendo referente. Yo quería ser una leyenda. Yo quise establecer estándares altos y lo hice. Estoy feliz por ello".

Palabra del 'relámpago' jamaicano.