Tom Brady vuelve a competir, pero cambia la NFL por un torneo de Flag Football organizado por Arabia Saudí

Tom Brady, durante el estreno de la película '80 for Brady' Reuters

Tom Brady, considerado el mejor quarterback en la historia de la NFL, ha sorprendido al mundo deportivo con un nuevo giro en su carrera.

Tras su retiro definitivo en 2023, el siete veces campeón del Super Bowl regresará al terreno de juego, pero esta vez en una modalidad distinta: el flag football.

El evento que marcará este regreso será el Fanatics Flag Football Classic, programado para el 21 de marzo de 2026 en el Kingdom Arena de Riad.

Se trata de la primera vez que el fútbol americano, en cualquiera de sus variantes, desembarca oficialmente en Oriente Medio en un torneo de este calibre.

Nueva etapa a los 48

Brady, que en 2026 tendrá 48 años, expresó su entusiasmo al anunciar su vuelta: "He tenido la suerte de jugar fútbol americano en todo el mundo".

Flag football, el nuevo deporte olímpico en Los Ángeles 2028 Olympics

"Jugué en Alemania, en el Reino Unido, en México y la afición de todas partes me transmitió energía y pasión por este deporte. Me emociona anunciar que salgo de mi retiro para jugar en el 'Fanatics Flag Football Classic' que llevará el fútbol americano a Oriente Medio", concluía.

Su decisión no solo responde a un deseo personal de mantenerse activo, sino también a la importancia estratégica de este deporte, que debutará como disciplina olímpica en Los Ángeles 2028.

El formato del espectáculo

El torneo seguirá las reglas olímpicas del flag football, con un campo de 50 yardas y zonas de anotación de 10 yardas. Los partidos serán de 5 contra 5, en dos mitades de 20 minutos.

Habrá tres equipos de ocho jugadores cada uno, que competirán bajo un sistema round-robin, con los dos mejores avanzando a la final.

El atractivo no termina ahí: las plantillas estarán repletas de figuras de la NFL, tanto actuales como retiradas.

Entre los confirmados se encuentran Rob Gronkowski, Saquon Barkley, Christian McCaffrey, CeeDee Lamb, Tyreek Hill, Myles Garrett, Sauce Gardner, Maxx Crosby, Brock Bowers y Odell Beckham Jr.

Tom Brady y Rob Gronkowski celebran un touchdown de los Tampa Bay Buccaneers en la NFL 2021/2022 Reuters

Para completar el espectáculo, los equipos estarán dirigidos por tres entrenadores de élite: Pete Carroll, Sean Payton y Kyle Shanahan, todos en activo en la NFL. Con ellos, la competición garantiza un nivel táctico y mediático de primera línea.

La combinación de leyendas, estrellas actuales y entrenadores experimentados convierte a este evento en un escaparate global que podría marcar un antes y un después en la promoción internacional del flag football.

Rumbo a Los Ángeles 2028

La conexión con los próximos Juegos Olímpicos es clave. El flag football debutará en 2028, y la NFL ya ha autorizado que sus jugadores participen, aunque limitando la representación a un jugador por equipo.

Brady subrayó esta relevancia al señalar: "Obviamente, con los Juegos Olímpicos acercándose en 2028, creo que es la primera exposición de todos los jugadores de la NFL a esto, y no quería perderme ser parte de ello".

Actualmente, el flag football es uno de los deportes con mayor expansión, con más de 20 millones de practicantes en más de 100 países. Arabia Saudí, al acoger este torneo, se coloca en una posición estratégica de apoyo a esta tendencia.

La apuesta de Arabia Saudí

El torneo forma parte del Riyadh Season, una iniciativa cultural y deportiva promovida por la Autoridad General de Entretenimiento del país, liderada por Turki Alalshikh.

Enmarcada en la Visión 2030, la estrategia busca transformar al reino en un centro mundial del deporte y el entretenimiento.

Desde 2019, Arabia Saudí ha organizado más de 100 eventos internacionales de 40 disciplinas distintas.

Las inversiones del Fondo de Inversión Pública superan los 51.000 millones de dólares en propiedades deportivas desde 2016, con una proyección de crecimiento del sector hasta alcanzar los 22.400 millones de dólares en 2030.

Cristiano Ronaldo junto a Mohamed bin Salmán, príncipe heredero de Arabia Saudí

Un regreso con impacto

El retorno de Tom Brady al campo, aunque en un formato distinto al fútbol americano tradicional, simboliza tanto su vigencia como su papel de embajador global de este deporte.

Para Arabia Saudí, el torneo representa una nueva herramienta dentro de su estrategia de lavado de imagen, tratando de proyectar un modelo de diversificación económica y apertura.

Para el flag football, es una oportunidad única de consolidarse como disciplina global de cara a su estreno olímpico.

El legendario quarterback vuelve a competir, esta vez no con el casco y los pads de la NFL, sino con las cintas del flag football, en un capítulo que une deporte, espectáculo y estrategia internacional.