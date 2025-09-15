Duplantis sigue desafiando sus propios límites: salta 6,30 m para establecer un nuevo récord y ganar la triple corona mundial

Duplantis celebra su récord del mundo y su medalla de oro en los Mundiales de Atletismo. REUTERS

Mondo Duplantis sigue escribiendo con letras de oro su historia en el salto de pértiga. El sueco, que volvió a acaparar todos los focos en el Mundial de Atletismo de Tokio, batió su propio registro y estableció el nuevo récord del mundo en 6,30 metros.

Fue una exhibición de Duplantis. Se quedó solo contra el mundo después de los tres fallos del griego Karalis al intentar superar los 6,20 y fue directo hacia la gloria. Falló en el primer intento, se quedó cerquísima en el segundo, pero se dejó la nueva plusmarca para el final. Como si lo hiciera a propósito.

Se concentró, pidió el apoyo del público, resopló e inicio la carrera hacia el cielo. Se elevó por encima de los 6,30 metros, rozó la barra y cayó a la colchoneta ya con el récord en sus manos. También su tercer título mundial.

No eres de este MONDO, Armand 👽#WCHTokyo25 pic.twitter.com/5ZpKsOc2Jh — Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 15, 2025

Lo celebró con rabia. Hasta sus propios rivales corrieron junto a él para celebrarlo. No es para menos, sienten admiración por el mejor de la historia. Ha batido ya 14 veces la mejor plusmarca de siempre.

La medalla de plata fuera para el griego Emmanouil Karalis (6,00) y el bronce para el australiano Kurtis Marschall (5,95). Es decir, superó por 30 centímetros a la segunda mejor marca de la jornada. De otro planeta.

Duplantis bate el récord del mundo de salto de pértiga. REUTERS

Al atleta de Estocolmo, de 25 años, le esperaban en Tokio los 70.000 dólares para el campeón y un bonus con otros 100.000 para el que lograra un récord del mundo.

Entre el meeting de Budapest y la final de este lunes mediaba la final de la Diamond League, otro cebo apetitoso. Pero no forzó. O no lo logró. Hasta hoy.