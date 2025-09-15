Duplantis sigue desafiando sus propios límites: salta 6,30 m para establecer un nuevo récord y ganar la triple corona mundial
El sueco logró la hazaña en el tercer intento y batió por 14ª vez la plusmarca en el salto de pértiga.
Mondo Duplantis sigue escribiendo con letras de oro su historia en el salto de pértiga. El sueco, que volvió a acaparar todos los focos en el Mundial de Atletismo de Tokio, batió su propio registro y estableció el nuevo récord del mundo en 6,30 metros.
Fue una exhibición de Duplantis. Se quedó solo contra el mundo después de los tres fallos del griego Karalis al intentar superar los 6,20 y fue directo hacia la gloria. Falló en el primer intento, se quedó cerquísima en el segundo, pero se dejó la nueva plusmarca para el final. Como si lo hiciera a propósito.
Se concentró, pidió el apoyo del público, resopló e inicio la carrera hacia el cielo. Se elevó por encima de los 6,30 metros, rozó la barra y cayó a la colchoneta ya con el récord en sus manos. También su tercer título mundial.
DIRECTO A LA ESTRATOSFERA— Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 15, 2025
Duplantis bate su récord mundial por 14º vez y se convierte en el primer ser humano en alcanzar la barrera de los 6,30m 🔥🔥🔥
No eres de este MONDO, Armand 👽#WCHTokyo25 pic.twitter.com/5ZpKsOc2Jh
Lo celebró con rabia. Hasta sus propios rivales corrieron junto a él para celebrarlo. No es para menos, sienten admiración por el mejor de la historia. Ha batido ya 14 veces la mejor plusmarca de siempre.
La medalla de plata fuera para el griego Emmanouil Karalis (6,00) y el bronce para el australiano Kurtis Marschall (5,95). Es decir, superó por 30 centímetros a la segunda mejor marca de la jornada. De otro planeta.
Al atleta de Estocolmo, de 25 años, le esperaban en Tokio los 70.000 dólares para el campeón y un bonus con otros 100.000 para el que lograra un récord del mundo.
Entre el meeting de Budapest y la final de este lunes mediaba la final de la Diamond League, otro cebo apetitoso. Pero no forzó. O no lo logró. Hasta hoy.