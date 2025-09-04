Casi dos décadas y media —24 años— tuvieron que pasar para que el boxeo español rompiera una histórica sequía. Es el tiempo que estuvo el equipo nacional sin ganar una medalla olímpica, desde la plata de Rafa Lozano en Sídney 2000.

En los JJOO de París 2024, de los que ya se han cumplido un año, la racha se terminó. Y no solo por los puños de un único boxeador sino de dos: Ayoub Ghadfa, plata en +92kg; y Enmanuel Reyes Pla, bronce en -92kg.

Ambos se reunieron para charlar con EL ESPAÑOL, con el primer aniversario de sus metales y el Mundial de Liverpool que arranca este jueves como excusas. Allí está Reyes Pla, junto a otros doce compañeros, entre los cuales no se encuentra Ayoub, baja de última hora por unas molestias físicas.

El nombre de estos dos púgiles ya forman parte de la historia del olimpismo español y están 'condenados' a que cada cuatro años se recuerden sus gestas en París. Sin embargo, ¿han cambiado sus vidas a raíz de las medallas?

"Después de haber conseguido un sueño por el que llevábamos tantos años luchando, la sensación es de satisfacción", destaca en primer lugar Ayoub, nacido en Marbella de padres marroquíes. "Seguimos recibiendo amor. Sobre todo de la gente que sigue el boxeo", añade.

Ayoub Ghadfa, ante la cámara de EL ESPAÑOL Cristina Villarino EL ESPAÑOL

Enmanuel, como su compañero, destaca que sin fútbol —refiriéndose a las grandes competiciones de la temporada— "la gente pudo ver en los Juegos que hay más deportes". Desea algo muy importante para ellos: "Que vengan patrocinios para estos deportes minoritarios, que no tenemos ninguno y estamos luchando contra viento y marea".

A Reyes Pla, que huyó de La Habana (Cuba) para buscarse una vida mejor y pasó por una odisea hasta que llegó a España, le llenó la medalla en lo personal: "Mi familia estaba feliz y a mi padre, que está siempre ahí, le dediqué mi medalla. Sé que ya se puede morir tranquilo: su hijo tiene una medalla olímpica".

Enmanuel Reyes Pla se divierte mientras hace un calentamiento Cristina Villarino EL ESPAÑOL

Estos medallistas olímpicos se sienten con la necesidad (u obligación, si les parece) de reivindicarse. Prácticamente han tocado techo en el boxeo amateur y se quedan sin salidas. El campo profesional, del que hablaremos también, no es tan avanzado en España como en otros países,

Ayoub lamenta que a nivel económico no ha habido "una gran diferencia" desde su medalla: "Me duele decirlo, pero aquí no reconocen tanto el deporte olímpico como en otros países". Suelta un "no nos podemos quejar". Trata de sentirse un privilegiado por dedicarse a lo que ama, pero no puede dejar de sentir que no se les da la importancia que es justa.

"En España se reconoce más a un youtuber con no sé cuántos seguidores que a un medallista olímpico" Enmanuel Reyes Pla

Enmanuel, en la misma línea, reconoce que "no han entrado muchas cosas". "No nos miran como deberían mirarnos", asume de vuelta a los patrocinios. "El fútbol es el que se lo lleva todo" y sino, como agrega, "se reconoce más a un youtuber con no sé cuántos seguidores que a un medallista olímpico".

Entra aquí en juego un tema divisorio, incluso dentro del propio sector del boxeo, que es el de los eventos de youtubers/influencers. Véase 'La Velada del Año' del streamer Ibai Llanos, como el magno "espectáculo" —como los define Ayoub— de esta índole.

Ayoub Ghadfa haciendo trabajo de sombra Cristina Villarino EL ESPAÑOL

"Tienen que organizarse veladas con esa magnitud como las de Ibai. Que apuesten por el boxeo las personas correctas. Esto es un negocio. Sin gente que ponga el dinero en la mesa y se dedique a que el boxeo crezca, es imposible", dice Reyes Pla.

Y continúa él: "Mientras que sigan haciéndose solo veladas en un pabellón, veladas que no valen para nada, no va a crecer el boxeo. Hay que apostar y poner dinero. Nosotros estamos aquí, tenemos la calidad. Lo que falta es un buen sponsor".

Mientras Enmanuel Reyes Pla se prepara para un sparring, Ayoub salta a la comba Cristina Villarino EL ESPAÑOL

Ayoub cree que la mayoría de la gente que va a una velada como la de Ibai "no va a ver el boxeo": "Parece que el boxeo crece con La Velada y eventos así, pero los que crecen son esos youtubers a los que quieren ver pegarse. No nos ayuda a crecer a nosotros".

"Te puede hacer gracia ver a gente que lleva cinco meses entrenando un deporte y ya compite, ver a tu ídolo pegarse con otro youtuber, pero no es boxeo en realidad", añade. Plantea que sería otra cosa si esos eventos, incluido el de Ibai, "metiera algunas peleas profesionales": "¡Con boxeadores de verdad! Ahí la gente diría: 'Buah, esto está guapo'".

Este planteamiento denota que ni Ayoub ni Enmanuel dan la espalda a estos eventos, pero reclaman su sitio para que el boxeo, como industria, de verdad crezca.

En el mismo CAR de Madrid, donde entrenan, aceptaron que trabajara junto a ellos Peereira7, uno de los participantes de La Velada de Ibai que tuvo como entrenador a Enrique Kakulov, otro miembro de la selección de boxeo que ha acudido al Mundial. Las puertas, por tanto, no están cerradas.

Ayoub da indicaciones a un compañero, Enrique Kakulov, durante un sparring Cristina Villarino EL ESPAÑOL

Mientras, el ámbito profesional les deja las mismas dudas de siempre: "Hay que saber que el boxeo profesional no es igual que el amateur. Hay que firmar un buen contrato y tener una buena persona detrás. No por dar el salto vas a ganar miles y millones de euros. Tienes que ir con paso seguro", dice Enmanuel.

Por eso Reyes Pla, con un récord profesional de 2-0 a sus 32 años, no ha podido centrarse todavía en esa parte de su carrera: "Te dicen que tienes miedo, que no das la talla, y es cuestión de que llegue la oferta adecuada, de que venga la gente indicada. Y aquí seguimos en el amateur esperando a que eso ocurra".

Enmanuel Reyes Pla, a la derecha, en un sparring contra un rival de otro país Cristina Villarino EL ESPAÑOL

En el caso de Ayoub, dice que "ha habido ofertas" tras París y que si no ha podido pasar todavía a profesional, en su caso, es "por acontecimientos que nos han perjudicado". "Teníamos ofertas muy importantes en otro país, tenía que seguir aquí en el equipo y por decisiones ajenas pues no se ha dado", lamenta el marbellí.

Todo pasa por algo y, mientras esperan a que las reglas del juego cambien, sus ilusiones siguen ahí. Como el Mundial, aunque Ayoub no haya podido ir. Como los siguientes Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

"La competición es el 5% y la preparación el resto; y si no la disfrutas, no lo harás de tu vida" Ayoub Ghadfa

"Es un camino largo aunque pasen los años rápido. Vamos al Mundial a hacer las cosas bien, que se ha renovado mucho el equipo, y a ver lo que hay en el camino", explica Reyes Pla.

"Si Dios quiere que lleguemos a Los Ángeles, pues llegaremos; y si no, pues es lo que hay. Hay que ir suave, no desilusionarse, ya lo más importante lo hemos hecho, que somos medallistas olímpicos. Ahora, calma. Haciéndonos respetar, pero con tranquilidad", añade el boxeador de origen cubano.

Enmanuel Reyes Pla, tras el sparring que presenció EL ESPAÑOL Cristina Villarino EL ESPAÑOL

Parecido lo ve Ayoub, que no arriesgará para el Mundial pensando en un objetivo mayor: "Esto es una maratón, no una carrera de velocidad. Hay que disfrutar del camino. La competición es el 5% y la preparación el resto; y si no la disfrutas, no lo harás de tu vida".

"Hay que disfrutar. Hay que pasárselo bien". Dos frases finales que deja Ayoub y que definen lo que estos dos gigantes del boxeo, que no se dejan pisar, sienten día a día por lo que hacen.