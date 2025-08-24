Álex Palou, alto y claro sobre aspirar a igualar la mejor temporada de la historia de la IndyCar: "Necesito ir a por ello"

Tan solo dos semanas después de haberse proclamado por cuarta vez campeón del mundo de la IndyCar, la temporada aún no ha terminado para Álex Palou. El de Sant Antoni de Vilamajor se ha convertido en uno de los mejores pilotos de automovilismo de la historia, pero él no tiene techo.

En Portland logró ser el cuarto piloto en ganar tres títulos consecutivos de la IndyCar y el cuarto en cinco temporadas, entrando en un grupo de leyendas como Ted Horn, Sébastien Bourdais y Dario Franchitti.

El siguiente reto antes de que termine el campeonato es igualar la mejor temporada en la historia de la IndyCar con 10 victorias. "Es nuestro mayor objetivo, un logro al que posiblemente no voy a poder aspirar en toda mi carrera. Así que... teniendo la oportunidad de hacerlo, necesito ir a por ello", reconoció por primera vez Palou en rueda de prensa tras la clasificación.

Más allá del título, Palou persigue un hito que trasciende su propia carrera. Con ocho victorias ya conseguidas, se encuentra a solo dos triunfos de igualar el récord histórico de 10 victorias en una sola temporada, marca establecida por AJ Foyt en 1964 e igualada por Al Unser en 1970. Solo Mario Andretti ha logrado acercarse con nueve victorias en 1969.

"Sería increíble echar la vista atrás y decir que hemos ganado diez", reconoció Palou antes de coronarse tetracampeón del mundo en Portland.

De momento, el primer paso ya lo ha dado. En la tarde-noche de este domingo tendrá la mejor posición posible para aspirar a su noveno triunfo (que, además, sería el primero en Milwaukee). No será fácil, pero tampoco lo era hacer la pole... y la ha conseguido.

"No lo esperábamos. Queríamos la pole y tras la primera práctica me sentí muy bien con el coche, pero luego hay que conseguir hacerlo. Y lo hemos hecho, hemos conseguido sacar más velocidad de la que mi cerebro podía concebir que teníamos", reconocía el barcelonés.

Dominio arrollador

La temporada 2025 del piloto catalán ha sido excepcional en números y regularidad. En las 15 carreras disputadas ha logado 8 victorias, 5 poles, 12 finales entre los cinco primeros y 13 top-10, liderando la estadística en casi todos los apartados.

Con 7 triunfos hasta Iowa, se unió a figuras como A.J. Foyt, Alex Zanardi, Juan Pablo Montoya y Sébastien Bourdais, y marcó la mejor cifra de victorias en una temporada desde 2007. Además, igualó a Ryan Hunter-Reay con 18 triunfos en su carrera.

El inicio de campaña fue arrollador, con cinco victorias en las seis primeras pruebas, igualando el registro histórico de A.J. Foyt en 1979.

Su dominio recuerda al de Scott Dixon en 2006, con una combinación de velocidad, constancia y estrategia que lo ha hecho casi imbatible. Como señaló Dixon: "A veces simplemente tienes años así y todo fluye".