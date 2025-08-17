Jon Rahm le gana la partida a Joaquín Niemann en el LIV Golf, el circuito creado por Arabia que brinda 18M al campeón

Jon Rahm es el nuevo campeón del LIV Golf 2025, el circuito impulsado por Arabia Saudí que reúne a los mejores jugadores del mundo. El de Barrika llegaba a la ronda final con muy pocas opciones, pero su actuación le ha permitido imponerse al chileno Joaquín Niemann.

Rahm no había ganado ningún título este año, pero era el único golfista que había acabado entre los 11 mejores en todos los torneos del circuito. El más regular, en suma.

El golfista vasco ya estuvo cerca de llevarse la primera victoria de la temporada en Chicago, pero ha tenido que esperar una semana después para besar la gloria. En el prestigioso Club de Chatham Hills, en Westfield (Indianápolis) dio un golpe de autoridad, aunque la victoria se la acabó llevando Sebastián Muñoz en el playoff.

ABSOLUTELY INCREDIBLE ‼️@JonRahmOfficial shoots 11-under to lead in Indy with the Individual Championship on the line 🔥#LIVGolfIndy @legionxiiigc pic.twitter.com/ZWDjPJnLp7 — LIV Golf (@livgolf_league) August 17, 2025

Y es que Rahm ha logrado 22 golpes bajo par después de las tres jornadas que ha durado la competición, coronadas con un espectacular -11 final que, además, le ha permitido ganar 18 millones de dólares, algo más de 15 millones de euros.

Había distintos escenarios que podían darle la victoria a Rahm. El más claro era que ganara en solitario y que Niemann terminara en tercera posición o más atrás. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. No es que el chileno no lo intentara hasta el final, porque acabó cuarto, el "peor" resultado posible para él en esa combinación.

Entre Rahm y Niemann se metieron el colombiano Sebastián Muñoz -que peleó codo a codo con Rahm durante toda la jornada y estuvo cerca de mantener vivo el título para el chileno- y el estadounidense Dustin Johnson.

Jon Rahm is 🔥🔥🔥. pic.twitter.com/FchhFSNrJz — FOX Sports: Golf (@GolfonFOX) August 17, 2025

Después de 13 citas en 2025, ganó el mejor. Dos temporadas en el circuito saudí, dos anillos... y cerca de 64 millones de euros en total para Rahm. Tras ser segundo en Indianápolis, Jon se embolsó el mayor premio que ofrecía el supercircuito (15,5 millones de euros).

Pese a que Niemann lo intentó todo, no pudo superar al español. El chileno, que sacaba tres golpes al de Barrika tras 18 hoyos, uno tras 36, y que se quedó a cinco por detrás al final de los tres días, acabó 4º con -5, -17 en el total. Misma puntuación y plaza que David Puig. Sergio García fue 16º con -12, y Josele Ballester, 39º con -7.