Armand Duplantis vuelve a batir el récord mundial de salto de pértiga y ya acaricia la utopía de los 6,30 metros

El sueco Armand Duplantis ha vuelto a hacer historia este martes al establecer un nuevo récord mundial de salto de pértiga en el István Gyulai Memorial de Budapest gracias a una impresionante marca de 6,29 metros.

Se trata del decimotercer récord desde 2020 para Mondo, y el tercero en lo que va de año después de los 6,28m que fijó en Estocolmo el pasado mes de junio.

En esta ocasión, el atleta de solo 25 años batió su propio registro en su segundo intento y se queda a solo un centímetro del horizonte de los 6,30m. Una utopía para los mortales, pero el siguiente reto para un Duplantis que hace tiempo que solo compite contra sus propios límites.

ARMAND “MONDO” DUPLANTIS 🇸🇪 ÉTABLIT UN NOUVEAU RECORD DU MONDE DU SAUT À LA PERCHE EN FRANCHISSANT 6.29M À SON SECOND ESSAI !!!!!



ARMAND "MONDO" DUPLANTIS 🇸🇪 ÉTABLIT UN NOUVEAU RECORD DU MONDE DU SAUT À LA PERCHE EN FRANCHISSANT 6.29M À SON SECOND ESSAI !!!!!

Con la victoria ya asegurada después de superar los 6,11 metros en los que se quedó el griego Emmanouil Karalis, Duplantis volvió a perseguir otro récord aparentemente imposible colocando el límite en los 6,29m.

A la primera, erró, pero a la segunda, se propulsó hasta el cielo de Budapest, cayó sobre la colchoneta y el estadio explotó al ver que Mondo lo había vuelto a hacer. Como siempre, lo primero fue echar a correr y darle un beso a su novia, Desirée Inglander, protagonista en todos sus éxitos.

El hombre sin límites

Con su enésimo récord, los registros de los plusmarquistas que lo precedieron, como Renaud Lavillenie (6,16 metros) quedan cada vez más lejos.

Antes de la aparición de Duplantis, solo el soviético Serguéi Bubka había monopolizado el Olimpo del salto de pértiga de manera equiparable, aunque en su caso, nunca pasó de los 6,11 metros.

Duplantis celebra tras volver a batir su propio récord. EFE EFE

Bubka también competía contra sí mismo en la década de los ochenta y el principio de los noventa, como muestra la diferencia entre su primer récord (5,85m) y el último (6,11m).

Duplantis no solo se ha convertido en un digno heredero, sino que pasará a la historia como el atleta sin límites humanos.

Los récords de Mondo

Su primer récord data de febrero de 2020, cuando se elevó a 6,17 metros en Torun, Polonia. Una semana después, batió su propia marca por un centímetro en Glasgow.

El siguiente hito tuvo que esperar hasta marzo de 2022. En Belgrado (Serbia), Mondo se elevó hasta los 6 metros y 19 centímetros. Y una semana después, batió su propia marca en el mismo escenario.

Todos estos récords habían llegado en pruebas indoor, hasta que en julio de 2022, Duplantis registró los 6,21m en Eugene, Estados Unidos. Un año después, repitió en la ciudad de Oregón para la final de la Diamond League y clavó el 6,23m.

Con la vista puesta en los Juegos Olímpicos de París 2024, Duplantis volvió a batirse a sí mismo en Xiamen (China) para establecer un 6,24m que hubiera sido inimaginable hace décadas.

Pero a Mondo todavía le faltaba su gran foto. En el escenario soñado y en plena lucha por su segundo oro olímpico, Duplantis batió a la vez el récord mundial y el olímpico con sus 6,25m registrados el 6 de agosto de 2024 en París.

Esa marca parecía el límite, pero el sueco ha seguido alimentando su leyenda y ha vuelto a superarse en dos ocasiones.

El pasado mes de febrero, Duplantis superó su gesta y estableció el 6,27m en Clermont-Ferrand (Francia) a puerta cerrada.

No le faltaban medallas a su historial, pero ninguno de estos récords se había producido en su país natal. El pasado mes de junio, Duplantis volvió a batir su marca al volar hasta los 6,28m en el escenario más emotivo para él: Estocolmo.

Con su salto de este martes, Duplantis ha batido el récord mundial por 13ª vez y la duda está en hasta cuándo va a poder seguir superándose.

Duplantis, feliz tras conquistar su enésimo récord. EFE EFE

Desde hace años, se viene jugando con la idea de que el sueco logre alcanzar los 6,30 metros. Al principio era una especie de broma, pero cada vez está más cerca.

Por ponerlo en perspectiva, aún teniendo en cuenta todas las mejoras en los sistemas de entrenamiento y preparación, el primer atleta capaz de superar los seis metros fue el propio Bubka, en 1985.

Cuarenta años después, considerar viable que Duplantis supere esa cifra por treinta centímetros refleja hasta qué punto no es exagerado afirmar que el sueco llegará tan alto como los límites de su propio cuerpo (y de la física) lo permitan.