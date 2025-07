La streamer Abby, lista para La Velada del Año 5: "En las peleas de mujeres nos damos muchas más hostias"

La Velada del Año se ha convertido en el mayor fenómeno de masas en el mundo del streamers y celebra este sábado, en La Cartuja (Sevilla), su quinta edición. El evento de Ibai Llanos, que empezará a las 19.30 horas y terminará de madrugada, volverá a romper récords.

Peleas de boxeo entre streamers/influencers y actuaciones musicales —desde Los del Río hasta Aitana— se fusionan en un evento único. Formará parte de él Abby (Palma de Mallorca, 2000) —cuyo nombre real es Abril Gené— y ha hablado antes con EL ESPAÑOL.

Esta streamer de 24 años se peleará contra la influencer RoRo, que se dio a conocer en las redes por sus vídeos de cocina. Hace dos años ya pudo haber tenido su combate, contra Lola Índigo, pero el plan se acabó cayendo por problemas de agenda de la cantante. Abby, por unos meses, ha cambiado sus directos en Twitch jugando a videojuegos para entrenar por primera vez en su vida boxeo.

Abby se lo ha tomado muy en serio. Tanto que su rutino pasó de practicamente no moverse de la silla a entrenar boxeo cinco días a la semana, hacer físico dos de ellos y correr —liso, cambios de ritmo o sprints— otros tres.

En el camino se lesionó —edemas óseos en ambas manos y fractura de un hueso, cuenta—, igual que su rival. En la charla con este diario habla sobre ello, la figura de la mujer en La Velada y el hate que reciben en redes sociales al que nunca se acaba de acostumbrar.

El Santiago Bernabéu a rebosar durante La Velada del Año 4 Kosmos

P.- ¿Qué tal, Abby? A punto de llegar La Velada, supongo que uno de los días más importantes de tu vida. ¿Lo sientes así?

R.- Sinceramente, estoy muy tranquila. Han sido cinco meses de trabajo, de no parar, de sufrimiento, de estar a tope. Pensar que esos cinco meses se van a plasmar en un día y que voy a demostrar todo por lo que llevo trabajando estos meses, que ya se va a acabar todo, me da tranquilidad.

Me da tranquilidad porque sé que he hecho los deberes, porque sé que me he esforzado todo lo que he podido y que he hecho todos los entrenos que debía. Siento que ahora solo queda disfrutar. Esta última semana va a ser como el pago de estos cinco meses de trabajo. Entonces estoy muy tranquila.

P.- Venías de un estilo de vida más bien sedentario, ¿verdad? ¿Qué relación habías tenido antes con el deporte y cómo te ha cambiado la preparación?

R.- De adolescente hacía mucho deporte. Una vez empecé a streamear, que fue muy jovencita, desde los 16 años, ya lo dejé todo a un lado. Al final la vida de los streamers es estar muchísimas horas en el PC. Y poco a poco mi vida se fue convirtiendo más y más sedentaria, hasta que me encontré durante ocho años con un estilo de vida de cero deporte.

No me movía absolutamente nada. Como máximo pisé un gym tres meses un año y no conseguí que fuese a ningún lado. La Velada para mí fue un cambio de 180 grados, de pasar de estar todos los días de la cama al setup y del setup al sofá a de lunes a sábado dobles entrenos, correr...

Abby, de La Velada del Año 5: "Durante ocho años seguí un estilo de vida de cero deporte"

Encima el boxeo es un deporte que exige muchísimo. Fue un de cero a cien total y abrumador. Para el gran cambio que fue, no me pareció que mi cuerpo se adaptase tan mal. Me acostumbré bastante rápido a los horarios y al nivel de exigencia física.

Lo que sí que noté es que tenía mucha más energía, que de repente mi cuerpo podía moverse mucho más, que no sentía esa necesidad de sentarme todo el rato. Cuanto más ejercicio hacía, más me pedía mi cuerpo que se moviese.

P.- ¿La preparación ha sido como te la imaginabas antes de empezar?

R.- Siento que fue hace tanto que empecé, que ya no me acuerdo ni qué pensaba antes. Han sido solo cinco meses, pero siento que llevo toda la vida entrenando boxeo. Como nos obsesionamos tanto y dedicamos tantísimo tiempo, nos da una falsa sensación de llevar muchísimo.

Me imaginaba el boxeo muy complicado, porque sí que ya había vivido de cerca preparaciones de otros boxeadores. La Velada la he seguido desde que nació y sabía que el boxeo era muy complicado. Sí que me esperaba, a lo mejor, que mi cuerpo aguantase un poco más porque al final yo me lesioné por todo.

Y eso fue algo muy, muy importante en cómo se dio el transcurso de mi preparación, etcétera. Pero yo creo que, me imaginaba que era difícil, y al final fue difícil. No estaba muy, muy lejos de ello, la verdad.

Ibai Llanos, durante La Velada del Año 4 Kosmos

P.- ¿Cómo surgió tu participación en La Velada? Ese momento en el que Ibai, o alguien de su equipo, te dice: 'Abby, ¿te apuntas?'

R.- La idea de La Velada era algo que tenía muy borrada de mis planes. A mí se me propuso pelear en La Velada 3 contra Lola Índigo. Fue algo que al final no se pudo dar, lastimosamente.

Al año siguiente me ofrecieron participar en la pelea de las chicas, el dos contra dos, pero dije que no, porque estaba recién operada de la nariz, y era algo que ya había descartado.

Y este año seguía un poco en la misma línea de pensamiento, pero cuando me dijeron el combate, ahí fue como que se me reestructuró todo. Se me abrieron nuevas puertas, me hizo mucha gracia el combate y acepté de una. O sea, no lo tuve ni que pensar, la verdad.

Ibai le escribió primero a mi mejor amiga para preguntarle que cómo veía la pelea, y que si creía que yo iba a aceptar. No sé si es que me tenía miedo (risas), pero no vino a mí directamente. Y luego ya me llamó alguien de su equipo, y acepté del tirón.

"Tenía ya casi listo el contrato para firmar y pelear contra Lola Índigo hace dos años"

P.- Hace dos años, como comentas la idea era que pelearas contra Lola Índigo. ¿Te molestó que, al final, no se pudiera llevar a cabo?

R.- Fueron unos meses muy caóticos y complicados. Las redes estaban en un momento un poco tóxico, estaba habiendo mucho movimiento negativo. Fue algo duro, porque se habló de ello durante varias semanas.

Tenía ya casi el contrato para firmar, me hacía mucha ilusión, y ya había como organizado ese año para la pelea. Pero bueno, al final no se pudo dar. Me apenó mucho. Pero mi entrenador dice que todo pasa por algo. Si ese año no se dio, es porque este año va a ser mejor.

P.- Tu pelea contra RoRo, así como la de Alana y Ari Geli, son de las que más hype han generado. Parece ya costumbre que los combates de mujeres de La Velada sean los que más expectación crean o se acaban robando el show. ¿Compartes esa idea?

R.- En las peleas de mujeres nos damos mucho más de hostias. No creo que sea que tengamos más mala hostia, sino que al final pesamos 50 kilos. Una hostia nuestra no es la misma que una hostia que dé Andoni, un hombre de 100 kg y musculado, que de una te tira al suelo.

Nosotras somos capaces de pegarnos durante los seis minutos de combate —además son 3 minutos menos que los combates de los hombres—. Siempre van a ser más intensos, siempre va a haber muchos más intercambios de golpes, y siento que por eso al espectador le gusta tanto.

Abby, de La Velada del Año 5: "En las peleas de mujeres nos damos mucho más de hostias"

Al final, la gente que consume La Velada, en la mayoría, no es gente que consuma deportes de contacto. No es gente apasionada del boxeo; es más gente que nos sigue, y por ello quiere ver La Velada. No le interesa tanto que haya buena técnica o que sea un combate muy bonito, sino que haya muchas hostias. Y eso es lo que las mujeres siempre acaban dando.

P.- Entre RoRo y tú se ha visto mucho pique. ¿Cuánto hay de persona y cuánto de show?

R.- No quiero explicarlo del todo porque siento que le quitaría un poquito de magia a La Velada. Es decir, creo que se ha dado un juego y que ese juego ha hecho que la gente esté mucho más conectada a la pelea que si no se hubiese dado.

Sí que siento que cuando el show lo damos las pibas se nos juzga muchísimo más. En el día del cara a cara, por ejemplo, la primera pelea que se presentó fue la de Rivaldios y Pereira, que acabaron dándose patadas y hostias en el mismísimo stage. Y luego vinimos nosotras, que nos tiramos tres frases y ya fueron trending topic en todas partes. Se convirtió en una batalla de bandos loca, loca.

"Si me hubiese comportado como RoRo, la gente no tendría casi ningún interés en ver nuestra pelea"

Si la gente quiere saber si el pique es real o no, se va a tener que esperar a después de La Velada. Si yo hubiese mostrado una cara más tranquila o me hubiese comportado un poco más estilo RoRo, la gente no tendría casi ningún interés en ver nuestra pelea y hubiese pasado mucho más desapercibida.

Si no le metíamos un poco de cizaña, al menos esa es mi opinión, y es algo que he hablado con la gente y creo que la gente suele estar de acuerdo conmigo. Siento que la pelea no se hubiese percibido igual y hubiese perdido bastantes puntos, la verdad.

P.- Hubo polémica por el tema de la lesión de RoRo, si era verdad o no. ¿Llegaste a dudar?

R.- Yo la lesión de RoRo me la creí desde un principio. Más que nada porque siento que no ganaba nada ella mintiendo al respecto. Toda la gente con la que hablaba, ya fuese de la Velada, creadores de contenido o mi equipo, me decía que les olía muy mal, que creían que era una estrategia, etcétera.

Y encima RoRo hizo ese juego raro de girar una imagen para confundir a la gente. Daba mucho pie a confusión y a que se hablase de ello, que es algo que a RoRo se le da muy bien: toda la parte de estrategia de números y que las cosas se viralicen. A ella se le da muy bien —o a su equipo, no estoy segura—, pero algo de confusión había.

Obviamente, yo pensaba que ella no ganaba nada mintiendo al respecto, pero estaba siendo todo un poco raro, sobre todo por parte de la organización. Porque: ¿cómo permites que una persona con un pie escayolado, a un mes de La Velada, vaya a pelear conmigo?

Yo estaba muy perdida en ese momento. Sobre todo teniendo en cuenta que yo me había lesionado tres meses antes de la pelea, y cuando lo hablé con la organización, casi me tiran la pelea. Era un momento de muchísima info, muchísima gente opinando… Era todo un caos total y trending topic, entonces no sabía muy bien cómo sentirme. Pero yo sí que es cierto que me la creí desde un primer momento.

ViruZz y Shelao, en su pelea durante La Velada del Año 4 Kosmos

P.- ¿Y tu lesión? ¿Por qué decidiste contarlo?

R.- Es un tema un poco peliagudo, porque era algo que no iba a contar. Era darle información al equipo de RoRo y darle a la gente algo que podían tomar como que estaba poniendo excusas. Temía mucho ambas cosas. Mi equipo me dijo que no lo contase, iba a pasar toda La Velada y no lo iba a contar jamás de los jamases.

Al final RoRo salió contando que tenía lo del pie, luego salió Carlos Belcast contando que se había lesionado, luego Tomás Mazza, ViruZz contando que también estaba jodido... Se creó como una burbuja en la que la gente estaba siendo muy verbal sobre lo que le ocurría, estaban abriéndose mucho con la gente, y pensé: 'Tío, realmente ahora ya creo que no le estoy dando ningún tipo de info al equipo de RoRo porque al final ella está peor'.

P.- ¿Cómo fue tu proceso con la lesión?

R.- Fue algo muy jodido. Es de las peores cosas que he pasado en la preparación. Me ha condicionado mucho en tema de gasto de dinero y de tiempo. Para tratarme y llegar a la pelea he tenido que perder muchísimas horas del día, y eso me ha supuesto tener que dejar de lado la creación de contenido para centrarme más en ponerme bien y llegar. Me preguntaba a mí misma todos los días si merecía la pena, si tenía sentido lo que estaba haciendo siquiera.

Lo que me lesioné fueron ambas manos: tengo edemas óseos en ambas manos y también me fracturé un hueso. Me tuve que familiarizar muchísimo con el dolor. A día de hoy sigo pegando y me duele. Y eso hace que pierdas confianza a la hora de pegar, porque tienes miedo a que te duela.

Fue todo un proceso muy, muy complejo. Me ha hecho también aprender mucho de mis límites, de paciencia, de que a veces las cosas se dan así y tú tienes que trabajar a partir de ahí. No se trata de tirar la toalla, sino de reencaminarlo de alguna manera. Y bueno, ha formado parte de mi proceso. Se ha dado así.

Es obvio que viniendo de no hacer nada durante ocho años, había algún lado de mi cuerpo que iba a fallar, y fueron, desgraciadamente, las manos. Lo bueno es que se pudo seguir adelante, se pudo encontrar otra manera de entrenar sin que la lesión me jodiese tanto, y voy a llegar a La Velada.

"Nunca te acabas de acostumbrar al 'hate' en redes porque siento que es como que te peguen"

P.- Acostumbrados al mundo de las redes, donde estáis expuestos a las críticas, de repente ser señalados masivamente por alguna polémica, ¿cómo llevas eso también aplicado a La Velada?

R.- Es un tema un poco espesito, la verdad. No solo nos estamos preparando para una Velada, sino que, a la vez, estamos teniendo, diría que prácticamente todos, que aguantar masas insultándonos, haciéndonos de menos. A mí lo que más me molesta y lo que más me puede llegar a afectar es cuando se inventan las cosas. Ese momento de decirme: "Tú no has hecho nada porque no tienes los brazos tan grandes como RoRo", "no has estado entrenando", "tu lesión es mentira", "no dejas de hablar de RoRo".

Miras cualquiera de mis redes sociales y no hablo de ella [RoRo] nunca. Nunca. El único momento en el que sale su nombre es cuando estoy en stream, que es obvio que si estoy en directo y en mi chat cada cuatro frases se la menciona. De 100 horas de directo de un mes van a sacar cuatro clips. Es que no es que sea normal, es que quien no se le diese esa situación, es un mago.

La cosa es que es bastante complicado de gestionar: todo el hate, a la vez que estás entrenando, a la vez que te estás esforzando, a la vez que te lesionas, a la vez que tienes momentos muy complicados, que dejas de creer en ti, que te pones a llorar por un entreno. Es algo muy complicado y ojalá la gente supiese valorar a los creadores de contenido que les gusta y apoyar su contenido, en vez de crear ese acoso en conjunto al contrario. Ojalá simplemente apoyasen a full a RoRo y estuviesen ahí al pie de cañón.

Abby, de La Velada del Año 5: "Nunca te acabas de acostumbrar al 'hate' en redes porque siento que es como que te peguen"

Es un poco el resultado del pique, es lo que tienen todas las Veladas. Al principio pensaba que era un poco por ser yo, pero luego empecé a hablar con otros creadores, me empecé a meter en los comentarios de sus posts y me di cuenta de que nos pasa a casi todos, desgraciadamente.

Sé que las redes son así, nunca te acabas de acostumbrar porque siento que es como que te peguen. Cada vez te puede doler un poco menos, pero jamás existirá esa sensación de "no me ha dolido un tortazo". Pues según el día que te pille, lees un comentario y te puede venir peor o mejor, pero bueno, yo al final cogí mucho la mentalidad de que me tenía que centrar en la gente que me quería, en la gente que me apoyaba, en mi comunidad, que no es poca —al final, a mí me siguen cientos de miles de personas—.

Me tenía que abrazar a eso y a mí misma, y a estar yo orgullosa. Ahí conseguí girar un poco la cara y también me obligué mucho a dejar de leer comentarios. Si me salía un clip mío, ni de coña entrar en la sección de comentarios. Y nada, a seguir.

P.- ¿Para ti qué suponía esta oportunidad en La Velada?

R.– Venía de estar un año bastante tranquilita, apartada del mainstream por ese acontecimiento de toxicidad que pasó hace dos años.

El año pasado me lo tomé mucho más a mi bola, estaba con mi comunidad siempre, no me juntaba mucho con streamers y estaba con mi grupo de amigos de la vida real, por así decirlo.

Y aceptar La Velada para mí era como ponerme otra vez en el foco de atención y saber que si aceptaba este proyecto era para empezar a currar de nuevo, empezar a —aunque me costase por el hate y tal— tirarme de cabeza a la piscina.

Para mí ha supuesto esas dos cosas: el cambio de vida, el aprender de disciplina, aprender de ejercicio, obligarme a una alimentación —todo eso que es quiero seguir teniéndolo presente en mi vida post-Velada— y el tema del mainstream, el de querer volver a currar duro, el meterme en proyectos chulos y volver a estar en boca de todos, básicamente.

Cartel promocional de La Velada del Año 5 Kosmos