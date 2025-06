Javi Climent, entrenador de Topuria: "Ilia va a noquear a Charles Oliveira en el primer asalto, lo tengo claro"

Arranca la Fight Week en Las Vegas. Este sábado se celebra el UFC 317 en la 'ciudad del pecado' e Ilia Topuria protagonizará la pelea más esperada del año. 'El Matador', en una nueva división, la del peso ligero, buscará su segunda corona mundial.

Ante Charles Oliveira, otra leyenda de la UFC a la que Topuria quiere agregar a su lista de víctimas. En su esquina, Ilia tendrá a Javi Climent. Es su entrenador de boxeo y una de las personas que más cerca de él tiene siempre. Es también un amigo.

Javi Climent habla con EL ESPAÑOL a días del esperado combate. Tiene claro el resultado: Ilia ganará por KO en el primer asalto. Se reserva un detalle: "Aún tengo que sentir qué mano va a ser". El plan, trabajado durante meses, es infalible.

Javi Climent, entrenador de Ilia Topuria Redes sociales

En un training camp que Ilia y todo su equipo coinciden en destacar el "buen humor", el trabajo comenzó sin saber cuál sería el rival: Islam Makhachev u Oliveira, como acabó siendo por el salto al wélter del peleador daguestaní.

No fue un problema. Javi señala que contra Makhachev el destino sería el mismo e Ilia habría ido a por el KO: "Se le vieron muchos fallos que podemos atacar". Así son las cosas en el Topuria Team, listo para volver a hacer historia en Las Vegas.

P.- Para empezar, Javi. ¿Cómo has sentido de diferente este training camp de Ilia respecto a las anteriores peleas? "Más feliz", me decía Aldo.

R.- Este campamento ha sido igual de profesional o incluso más que otros que hemos tenido, pero sí que es cierto que ha marcado la diferencia el buen ambiente, ¿no? Ya no solo de Ilia, sino del grupo en general y eso es algo muy importante y beneficioso para todos.

Es algo muy bueno de cara a preparar una pelea porque no es lo mismo afrontar a lo mejor cada entrenamiento sin ganas o con malestar que incluso querer ir al entrenamiento y querer estar todos juntos porque lo disfrutamos.

Al final el que disfruta de lo que hace, yo siempre digo que es imparable. Y eso es lo que está marcando la diferencia ahora mismo.

P.- Hay mucha expectación con la 'nueva' pegada de Ilia. Si ya era dura, todos los que trabajáis con él aseguráis que lo de ahora es una cosa nunca antes vista.

R.- Yo sí que te digo que no es solo la pegada, sino lo que puede mantener esa pegada durante el tiempo, Ahora tiene mucha más energía, sobre todo a estas alturas de campamento ya, y mantiene esa pegada durante todo el round.

Todos los golpes que tiene Ilia son golpes de poder y nunca sabes qué golpe es el que puede acabar contigo, así que yo marcaría más la diferencia con esa capacidad de aguantar la fuerza que tiene ahora que simplemente con la fuerza.

Es obvio, tiene más fuerza, pero lo que va a marcar la diferencia es todo lo que la sostiene en el tiempo.

"¿Si Ilia es pequeño para el peso ligero? Es capaz de tirar al más alto. Mira Herbert, acabó mucho más bajo que nosotros"

P.- ¿Cómo se llega a eso?

R.- Es simplemente seguir la línea ascendente de trabajo que tenemos. Tenemos un gran equipo médico que, por ejemplo, nos manda toda la información, nuevos datos, etcétera. Estamos en constante contacto con la UFC. Luego Jesús Gallo, el preparador, que va siempre a la última y tiene un montón de contactos también para poder trabajar.

Así que simplemente eso, seguimos la línea y vamos ascendiendo. Lo más importante es no parar de trabajar y no parar de querer crecer, porque ahí es cuando te estancas.

P.- Los 'haters' de Ilia parece que sólo han encontrado la manera de atacarle en los últimos meses diciendo que es muy pequeño para el peso ligero. ¿Qué respondes tú?

R.- Bueno, yo les respondo que ya lo veremos trabajar el sábado. Obviamente no es pequeño, la última pelea sin más fue con Max Holloway, que es más alto que Charles Oliveira; así que el tema de la altura no es algo que nos preocupe, la verdad.

Ilia es capaz de tirar al más alto. También se vio la vez que peleó en este peso con Jai Herbert... Ese era muchísimo más alto y acabó mucho más bajo que nosotros, así que ya lo veremos.

Ilia Topuria entrenando UFC

P.- Te escuché contar al periodista Álvaro Colmenero que en este campamento Ilia te llegó a desconectar por completo. ¿Qué me puedes contar sobre los entrenamientos? ¿Cómo ha sido tu día a día con él?

R.- La verdad que ha sido muy bonito, Ilia es un gran amigo mío. Yo hace tiempo ya que me desplacé a Madrid y me fui a vivir ahí, fui con mi chica y dejamos nuestra vida en Alicante para irnos a Madrid y también poder estar más cerca de Ilia.

Estamos muy cerquita y me he pasado todos los días con él, todos los entrenamientos con él. Así que si ya teníamos conexión a la hora de trabajar, pues todavía tenemos más.

Al final son muchos años juntos y yo creo que él podría trabajar o yo podría trabajar con los ojos cerrados y nos saldría igual, ¿no? Así que muy contento de poder hacerlo con un amigo como es él.

P.- Y ese día a día con Ilia, aguantar sus golpes y su ritmo, a ti te exige también mucho.

R.- El ponerle manoplas a Ilia comparado con ponerle a otro peleador, de verdad, se nota mucho. Encima nuestro estilo es un estilo bastante exigente, como se ve en los vídeos, y obviamente hay que estar en forma.

Por eso trato también de acompañarlo en los físicos. Y trato de hacerlos con él, trato de hacer las carreras con él, al final llevar más allá también mi nivel como deportista para poder exigirme y exigirle a él el máximo potencial.

P.- Es verdad que iniciasteis el campamento sin la certeza de si Ilia se enfrentaría a Makhachev o a Oliveira. Son dos peleadores distintos. En la parte que te corresponde, ¿fue una preparación más generalizada hasta saber el rival o se dobló el trabajo, por así decirlo, para dar con la mejor vía para noquear a cada uno de ellos?

R.- Nosotros desde el primer momento sabíamos que iba a ser Charles o que iba a ser Islam. No había más nombres en nuestra cabeza, los nombres eran esos.

Entonces, al principio de las preparaciones, el trabajo siempre es un poquito más general, luego ya para adelante se empieza a hacer específico, pero al principio se hace siempre un poco más general. Entonces, simplemente seguimos nuestra línea de trabajo.

Además, a nosotros nos gusta imponer nuestro estilo en la pelea, no que los demás nos impongan el suyo. Entonces, a nivel técnico primero pues lo hicimos un poquito más general, trabajando cosas que podrían pasar con uno, trabajando cosas que podrían pasar con el otro y al final creciendo también como deportistas porque, trabajes para uno o para el otro, estás evolucionando.

Así que todo era avanzar y no era nada que nos pudiese despistar. En cuanto salió el nombre de Oliveira, dejamos lo de Islam a un lado, empezamos a trabajar todo sobre Charles, todas las cosas que queremos hacer y la verdad que ha ido super bien. Hemos tenido tiempo de sobra para trabajarlo.

Yo creo que Charles en cuanto pestañee ya voy a saber lo que va a hacer, de tantas veces que lo he visto. Así que, ha habido tiempo de sobra para poder analizarlo y yo estoy muy contento con el trabajo que hemos hecho, la verdad.

P.- Hablas de que os gusta imponer vuestro estilo de pelea y, por tanto, no adaptarlo según el rival.

R.- Al final, lo bueno que tiene Ilia es que es buenísimo en las tres dimensiones que hay en este deporte. Es bueno en el striking, es bueno en la lucha y es bueno en el jiu-jitsu. Él no tiene ese miedo de caer en una zona, entre comillas. que sea riesgosa para él. ¿Me entiendes? Él se siente cómodo en todas.

Obviamente luego hay que pelear la zona, y estamos hablando de grandes deportistas y cada uno tiene sus patrones de movimiento, cada uno tiene sus estilos. Por supuesto, tienes que tener algo de adaptación hacia ellos, ¿no?

Pero Ilia domina esas tres zonas y se nota mucho más cómodo que otras personas ahí. Él puede llevar la lucha donde él quiera, y eso no lo puede hacer todo el mundo.

Creo que es algo que él tiene especial y ya lo viene diciendo muchísimo tiempo: es la nueva cara de las MMA, el nuevo estilo de las MMA, y está marcando la diferencia como todo el mundo puede ver.

"Analizamos a Makhachev y se le vieron muchos fallos que podemos atacar. Topuria iría a por el KO"

P.- Cuando no se sabía si el rival finalmente sería Makhachev, ¿también se empezó a trazar un plan para ir a noquearle?

R.- Por supuesto, claro que sí. No puedes hablar de Ilia y no pensar en un KO. ¿Cómo no vas a pensar en un KO? Claro que sí, además también lo estudiamos bien a Islam porque obviamente era un posible rival para nosotros, había que mirarlo y se le vieron muchos fallos que podemos atacar. Así que ojalá se dé algún día esa pelea. Me gustaría, la verdad.

P.- Hace meses, ya decía Oliveira que contra Ilia iría hacia adelante, a buscar el KO. Si fueras su amigo, no se lo recomendarías. ¿Qué estrategia os esperáis de Charles?

R.- Sí que creo que Charles va a salir hacia delante. Es un tío que tiene 45 peleas ya, si no me equivoco, y es muy raro que cambie ahora su estilo de cara a una pelea.

Es un tío valiente, es un tío que ha sido campeón y es un tío que va a venir. Lo que pasa que nunca ha ido al frente con una persona como Ilia, de verdad.

Tiene un golpe que es letal y yo no le aconsejaría que se acerque, pero es que Charles no sabe hacer otra cosa. Él no sabe correr o desplazarse por todo el octágono, no. Así que venir vendrá.

Por eso, como ha dicho Ilia en varias entrevistas ya, no va a ser una pelea larga, va a ser una pelea corta porque si te acercas a Ilia, te vas a ir a dormir.

P.- ¿Qué te parece su striking? ¿Crees que es superior a lo que se encontró Ilia con Volkanovski y Holloway?

R.- No, para nada, es un estilo completamente distinto. Para mí los mejores strikers a los que nos hemos enfrentado son Max Holloway y Volkanovski. Yo creo que es de lo mejor que se puede ver en la UFC a nivel de striking.

Y Oliveira pues es otro tipo de estilo, es un luchador muy frontal, más parado, ¿no? Tiene un estilo de Muay Thai, pero más de quedarse plantadito que de moverse, como pueden hacer a lo mejor Volkanovski o Holloway. Y creo que es un estilo que beneficia mucho a Ilia.

"Oliveira es muy frontal, más parado que Volkanovski y Holloway, y eso beneficia mucho a Ilia"

P.- En apenas días, Ilia estará entrando en la jaula. Ahora sí, ¿con qué pronóstico te lanzas sobre la pelea?

R.- Pues todavía tengo que sentir qué mano va a ser, ¿no? Me gusta sentirlo durante la última semana. Obviamente, sé qué manos pueden entrar a Charles, pero me gusta sentir la última semana cuál es la mano que yo creo que está tirando, esa que dices "es que si esta le da, le va a arrancar la cabeza", así hablando mal.

Pero sin lugar a dudas, de verdad lo digo, y con la mano en el corazón, va a noquearlo en el primer asalto. Lo tengo claro.

P.- Las horas previas a la pelea. Hacéis una sesión de activación, pero ¿cómo se viven emocionalmente en el equipo?

R.- Son momentos que quizás cualquier otra persona te diría que son de tensión y tal, pero para mí son momentos muy bonitos. Es cierto que hay nervios ya ese día, se palpa el nervio, ¿no? Aunque uno no lo quiera expresar, lo tiene, pero son nervios buenos. Son nervios que te van a hacer estar activo en la pelea, que te están avisando de lo que viene para que tu cuerpo se ponga alerta y que estés al 100%.

Pero son momentos muy bonitos porque en realidad son momentos con los que siempre hemos soñado, y poder estar ahí es algo increíble.

Este es el primer evento estelar de Ilia en Las Vegas, el primer evento estelar en Las Vegas en el que yo voy a estar también en la esquina, y es algo muy emocionante. Es algo que he soñado toda mi vida y poder vivirlo ahora uno, hasta que no se para a hablarlo y hasta que no se para a analizarlo y a pensarlo, no es consciente de la magnitud de todo esto.

Así que solo puedo estar agradecido y eso también es lo que me da fuerzas a la hora de afrontar un evento así, ¿no? Que soy un privilegiado.

Javi Climent, junto al peleador Ian Garry e Ilia Topuria tras un entrenamiento Redes sociales

P.- Estamos convencidos todos de que Ilia volverá a ser campeón. Vosotros —el Topuria Team— y nosotros —periodistas y aficionados—. ¿Se siente presión?

R.- La verdad que responsabilidad y presión no sentimos porque sabemos que estamos haciendo las cosas bien. Tú cuando trabajas todos los días como nosotros lo hacemos y cuando luchas por tus sueños como nosotros lo hacemos, al final nadie te puede juzgar.

Muchos podrán hablar, pero nosotros sabemos bien que estamos dando nuestro 100%, estamos luchando por nuestros sueños, estamos luchando por nuestros países, por España, por Georgia, por nuestras familias que tragan mucho. Hay cosas que no se ven, cosas que hay que aguantar y la verdad, presión ninguna, todo lo contrario, felicidad máxima de poder experimentar momentos así.

P.- ¿Has hablado ya con Ilia sobre lo que vendrá después de Oliveira?

R.- Lo que viene primero es una semanita de vacaciones o dos seguro (risas). Pero no, respecto a las peleas, no sé lo que vendrá. Mira, esto sí que es algo que hablo mucho con Ilia. No sé qué vendrá, pero seguro que es bueno, porque siempre nos pasa que hay dudas de quién va a venir, de que tal, no sé qué, pero al final todo lo que viene es bueno, todo lo que viene nos hace crecer, todo lo que viene se suma al legado que está dejando Ilia.

Así que sin miedo al éxito, que venga lo que venga, lo vamos a afrontar con muchas ganas, con mucha pasión y para llevarnos esa victoria.

P.- Dices la palabra 'legado'. Esas peleas legado, que parece que es lo que nos va dejando Ilia. Y parece que aún quedan unas cuantas: el UFC España, el morbo de pelear contra Paddy Pimblett, el combate soñado con Makhachev...

R.- Si tengo que decirte lo que más me gustaría a mí, sería UFC España. Con cualquier peleador, me da igual, pero obviamente pelear en casa porque eso sería algo superemocionante para nosotros.