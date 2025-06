Ilia Topuria vs Charles Oliveira, UFC 317: horario y dónde ver por TV y online la pelea por el título ligero

Es la hora. Ilia Topuria afronta el momento en el que puede convertirse en leyenda consagrada de la UFC. En Las Vegas, 'El Matador' perseguirá su segundo cinturón de campeón mundial. Su rival será el brasileño Charles Oliveira.

El regreso de Topuria viene acompañado de su salto definitivo a una nueva división. Hay que recordarlo. El hispano-georgiano dejó vacante su título del peso pluma cuando sintió que ya lo había conseguido todo en dicha categoría.

Las victorias con Volkanovski y Holloway, ambas por KO, le consagraron como leyenda de la división pluma, y Topuria miró a nuevos horizontes. El peso ligero pasó a ser su nueva obsesión, con el nombre de Islam Makhachev apuntado en rojo.

No será el ruso su rival sino Oliveira. El motivo fue que Makhachev también decidió subir de categoría para, en su caso, pelear en la división wélter. Eso abrió las puertas a la UFC para proclamar un nuevo campeón ligero, que saldrá del evento UFC 317.

Topuria confía plenamente en su victoria y en poner el 17-0 en su récord profesional. 'El Matador' es de los pocos peleadores que se mantienen invictos en las altas esferas de la UFC, y no está dispuesto a perder dicho estatus.

El cambio de división le ha sentado perfecto. Otra de las razones que motivo la subida era suavizar los recortes de peso. Sufrir menos y golpear más duro. Su equipo tiene claro que el objetivo está conseguido y se verá un Topuria nunca antes visto.

"Charles Oliveira va a recibir unos golpes que jamás ha sentido", reconocía recientemente Aldo Martínez, preparador físico de Ilia Topuria, en conversación con EL ESPAÑOL.

El combate entre Ilia Topuria y Charles Oliveira tendrá lugar en el evento UFC 317, que se celebrará el próximo sábado 28 de junio. Su pelea será el main event de la velada, por lo que será la última en tener lugar.

En España será en la madrugada del domingo 29 cuando Topuria salte al octágono a pelear. Se calcula que su turno llegará en torno a las 6.00 horas, por lo que tocará trasnochar o madrugar para seguir el combate en directo.

El evento UFC 317, estelarizado por el Topuria vs Oliveira por el título del peso ligero, se celebra en Las Vegas. El recinto escogido para la ocasión es el T-Mobile Arena, un pabellón que puede acoger en torno a 20.000 personas en eventos de MMA.

Será la tercera vez que Topuria pelee en el T-Mobile Arena. La primera fue en el UFC 264, ganando a Ryan Hall por KO, y la segunda en el UFC 282, imponiéndose por sumisión a Bryce Mitchell.

El UFC 317 se podrá ver en directo en España en Eurosport, en streaming a través de la app de Max. Las primeras peleas preliminares, que comienzan a las 0.00 hora peninsular, se podrán seguir unicamente a través del UFC Fight Pass.

A las 2.00 horas iniciará la cartelera preliminar y a partir de las 4.00 iniciará la cartelera principal, con un total de cinco peleas. Una vez termine el evento, este se podrá disfrutar bajo demanda en la plataforma Max.

Cartelera completa del UFC 317

Cartelera estelar - Main Card

Ilia Topuria vs Charles Oliveira - Título del peso ligero

Alexandre Pantoja vs Kai Kara-France - Título del peso mosca

Beneil Dariush vs Renato Moicano - Peso ligero

Brandon Royval vs Joshua Van - Peso mosca

Payton Talbott vs Felipe Lima - Peso gallo

Cartelera preliminar - Prelims

Jack Hermansson vs Gregory Rodrigues - Peso medio

Hyder Amil vs José Miguel Delgado - Peso pluma

Viviane Araujo vs Tracy Cortez - Peso mosca femenino

Terrance McKinney vs Viacheslav Borshchev - Peso ligero

Primeros preliminares - Early Prelims

Niko Price vs Jacobe Smith - Peso wélter

Jhonata Diniz vs Alvin Hines - Peso pesado

Christopher Ewert vs Jackson Mcvey - Peso medio