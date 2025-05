Topuria, alto y claro sobre Makhachev y su huída en la UFC: "Para qué perseguirle, no hay que hacerle 'bullying'"

El pasado jueves, Ilia Topuria no dudó en cargar con dureza contra Islam Makhachev y su reciente decisión de alejarse de la división de peso ligero. "La diferencia entre tú y yo es que es que yo soy un hombre y tú eres un cobarde. Yo hablo y peleo. Tú hablas y te escondes. Corre lejos, sin dejar rastro. Eres un niño pequeño", publicó el hispano-georgiano en su perfil de X. 'El Matador' dejó claro con sus palabras que no piensa pasar página hasta que consiga un careo directo con el aspirante ruso.

Ilia volvió a insistir en que Makhachev huyó de un combate que él venía reclamando desde hacía meses. "Es el mayor hipócrita que he visto jamás. A mí me decía que no me quería dar la oportunidad porque era el chico pequeño y ahora el chico pequeño es él, que está buscando la misma oportunidad que yo estaba buscando, una hipocresía", afirmó durante la presentación del evento WOW 19, incendiando las redes y avivando la expectación de los aficionados.

"Pero para qué perseguirle, si alguien huye tampoco hay que hacerle bullying, si huye hay que dejarlo escapar. Yo tampoco quiero pelear con gente que no quiere pelear conmigo, si quieres pelear en condiciones profesionales, lo hacemos... Si no, tampoco voy a ir corriendo detrás de ti para perseguirte, tampoco tengo esa necesidad, ¿sabes?", decía el hispano-georgiano.

La réplica de Makhachev no se había hecho esperar. El campeón del ligero, visiblemente molesto, respondió: “La diferencia entre tú y yo es que yo arrasé en mi división y pasé a la siguiente, pero tú te alejaste de dos contendientes que tuvieron 5-9 victorias consecutivas en la división de peso ligero. No eres nadie en la división de peso ligero, solo un bocazas de España con un buen corte de pelo. Consigue una victoria y podemos hablar, chico".

La controversia tiene su origen en la noche del 26 de octubre de 2024, cuando Topuria (16-0) noqueó a Max Holloway (26-8) en Abu Dhabi. Aquel KO, el primero de la carrera de Blessed, le permitió defender el cinturón del peso pluma y proclamarse, a ojos de muchos, como uno de los grandes talentos activos de la UFC.

No mucho después de esa victoria histórica, Ilia declaró con ambición: "Siempre busco lograr lo que nadie puede. A Makhachev nadie ha conseguido someterle, pero yo seré el primero en lograrlo". Fue la primera pista de que su siguiente objetivo sería el título de los 155 libras y su poseedor en ese momento, el pupilo de Khabib Nurmagomedov.

En diciembre, en una entrevista, Makhachev desestimó abiertamente la opción de enfrentarse a Topuria: "Bueno, seguro que vamos a tener algún tipo de conversación. Él constantemente habla de mí, aunque no entiendo qué quiere decir exactamente. ¿Quiere pelear?, pues peleamos si se puede. Topuria no me interesa en absoluto. Él representa otra categoría de peso. Lo vencería. ¿Y qué dirán entonces? ¿Que no gané un cinturón? Si empiezo a hablar, dirán que otra vez vencí a alguien más pequeño. Si la gente quiere ver cómo pierde, podemos salir y hacerlo".

En enero, 'El Matador' dejó vacante su cinturón del pluma y confirmó su ascenso a la división de peso ligero, mientras que Makhachev empezó a trazar su propio plan para subir hasta el wélter. Sin embargo, aquí apareció el nombre de Belal Muhammad, campeón wélter y colega de entrenamiento de Islam, lo que frenó temporalmente cualquier paso al alza.

Todo dependía del resultado del UFC 315: si Muhammad conservaba ante Jack Della Maddalena, Makhachev seguiría en el ligero y se esperaba el duelo contra Topuria; si no, Islam subiría para retar al nuevo monarca. Finalmente, el australiano se alzó con el cinturón y el ruso decidió mudarse al wélter, frustrando la pelea soñada de la UFC y dejando a la afición con la miel en los labios.

Con esa huida consumada, Topuria volvió a la carga. Su ataque verbal en la presentación del WOW 19 sirvió para encender de nuevo la llama de la rivalidad y recordar a Makhachev que, pase lo que pase, él seguirá buscando el combate que consagre su ambición.

De momento, la atención de Ilia se dirige al próximo 28 de junio, cuando se enfrente a Charles Oliveira (35-10) con el objetivo de alzarse con el cinturón del peso ligero y convertirse en doble campeón dentro de la UFC. Hasta entonces, el eco de sus palabras resonará en los pasillos de la promoción y mantendrá viva la expectativa de un choque titánico.

Porque, al final, esta historia demuestra una cosa: Ilia Topuria no es sólo una estrella ascendente, es el hombre más temido de la UFC, y eso ha vuelto a comprobarse con la huída del número uno libra por libra.