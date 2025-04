Ilia Topuria, seis meses de su última pelea en la UFC mientras que su regreso ya ve la luz: "Vamos a tener noticias pronto"

¿Cuándo vuelve a pelear Ilia Topuria? Es la pregunta que muchos aficionados se hacen sobre quien fuera una de las grandes figuras del deporte español en 2024. El primer cuatrimestre del año ha traído muchas novedades para él: renuncia a su título mundial, subida de categoría en la UFC y hasta cambio de apodo.

'La Leyenda' tiene una hoja de ruta clara: pelear por el cinturón del peso ligero, que desde octubre de 2022 posee Islam Makhachev. Sin embargo, hasta la fecha se sigue sin saber nada de esa pelea y este sábado se cumplen exactamente seis meses de su última vez en el octágono. Desde que noqueara a Max Holloway, Topuria no ha vuelto a pelear y el hype sigue creciendo.

Las cosas de palacio van despacio, y en la UFC todavía más. EL ESPAÑOL ha contactado con Lukasz Orzel, mánager de Ilia Topuria, para obtener una respuesta más clara sobre la situación. "Está todo bien, sólo es cuestión de tiempo", es lo primero que dice. Nada que preocuparse, puesto que el plan, en realidad, lleva tiempo en marcha.

Nadie debería alarmarse porque Topuria vaya a cumplir medio año sin pelear. En realidad, es lo más normal en su carrera dentro de la mayor empresa de MMA del mundo. "No pasa nada. Ya ha estado ocho meses sin pelear en la UFC", se apresura a señalar Orzel. En concreto, son tres veces en las que se ha dilatado así un combate de Ilia respecto al anterior, siendo la última ocasión entre su victoria contra Volkanovski y la defensa ante Holloway.

Eso sí, esta vez podría pasar un poco más de tiempo hasta ver al hispano-georgiano de nuevo en acción. No será, como pronto, hasta verano (¿UFC 318 o UFC 319?). El anuncio, que sigue sin llegar, se ha ido retrasando por un asunto que escapa de las manos de Topuria. Su nombre es Makhachev.

Esperando a Makhachev

"En este caso, es su decisión subir de peso [de Topuria] y la situación es clara. El campeón decide con quién quiere pelear. Para Islam [Makhachev], Ilia no está rankeado y no es contender en este peso —ligero—, y no lo quiere", explica el mánager de 'La Leyenda'. Khabib Nurmagomedov, mito de la UFC y uno de los entrenadores de Makhachev, iba en esa línea en unas declaraciones recientes: "Debe convertirse en un contendiente real e Islam peleará con el que sea", decía sobre Topuria.

Lukasz Orzel 'responde': "Es mentira. Ilia 'mató' al número 4 de la división, que es [Max] Holloway. Lo noqueó y también ha peleado en este peso". En su historial en la UFC, Topuria ya tiene una victoria en la categoría de las 155 libras: fue en 2022, ante el británico Jai Herbert.

"Las negociaciones con UFC son súper claras con este asunto", dice Lukasz. El agente polaco es el director en Europa de First Round MGMT y 'descubrió' a Topuria en Alicante, donde ahora está afincado. De todas formas, su vida se resume en viajes —en el momento de esta conversación se encuentra en Tailandia—.

Cuenta cuál fue el último mensaje que recibieron de la UFC, que prometió a Topuria —dicho por él— la oportunidad de pelear por el título ligero si renunciaba al suyo del peso pluma: "En Australia (UFC 312) nos sentamos con la UFC y fueron sinceros: 'Estamos esperando a Islam. Islam está esperando al Belal vs. Della Maddalena'. Todo el mundo está esperando algo".

"Si Makhachev sube de categoría, pelearemos contra alguien por el cinturón interino" Lukasz Orzel, mánager de Ilia Topuria

La pelea a la que hace referencia es la que enfrentará a Belal Muhammad, campeón del peso wélter, contra el australiano Jack Della Maddalena. La contienda, en la que se pondrá en juego el título, tendrá lugar en el UFC 315, que se celebra el próximo 10 de mayo en Montréal (Canadá).

Y tiene que ver esto con Topuria porque Makhachev ha mostrado también su interés en subir de categoría, en su caso del ligero al wélter. El peleador ruso quiere ser doble campeón, aunque hasta ahora ha tenido dudas de dar el 'salto' porque Belal es un buen amigo del clan Nurmagomedov: "No podemos cambiar nuestras relaciones por cinturones; no somos así", decía Khabib.

Ilia Topuria junto al cómico y comentarista Joe Rogan Instagram

Todos estos mensajes desde el círculo de Makhachev no inquietan a Topuria: "Ilia no tiene ninguna prisa. Acaba de hacer varios podcast en Estados Unidos —fue el primer español invitado en el espacio de Joe Rogan—, está consiguiendo su base de fans en Estados Unidos, que es importante, y está listo. Está entrenando y sólo esperamos contra quien —pelear—", señala Lukasz.

No existe la opción de aceptar otro combate: "Solo nos interesa pelear por el cinturón o por un cinturón interino. Si Islam sube de categoría, nosotros pelearemos contra alguien por el cinturón interino. Solo hay que esperar. No hay nada malo ni nada bueno. Nadie está desesperado", detalla el mánager de 'La Leyenda' a este diario.

"Islam va a esperar al 10 de mayo. Si gana Belal, aunque no quiera, peleará contra él —por el título wélter—" Lukasz Orzel, mánager de Ilia Topuria

Tranquilidad. Las cosas en el máximo nivel —"como este caso que hablamos de campeones"— siempre tardan. "Un campeón sólo pelea dos veces al año como mucho", dice el agente. Y agrega: "Da igual que Ilia pelee en julio o agosto. Siempre puede pelear luego otra vez porque va a tener otro cinturón y va a ser super fácil elegir contra quién y dónde".

La luz ya se ve al final del túnel: "Creo que vamos a tener noticias pronto", lanza Lukasz Orzel. Lo tiene claro: "Islam va a esperar al 10 de mayo. Si gana Della Maddalena, subirá —a la categoría wélter—. Y si gana Belal, no quiere con él, pero también peleará contra él. Solo es cuestión de esperar al UFC 315 y se sabrán más cosas". En menos de 20 días quedará despejado el panorama para el regreso de Ilia Topuria al octágono.