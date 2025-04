Topuria pierde su corona, pero su era sólo acaba de empezar: la UFC diseña su asalto a un nuevo trono tras una larga negociación

El reinado de Ilia Topuria en el peso pluma de la UFC acabó oficialmente esta pasada madrugada, cuando el árbitro dio inicio al combate entre Alexander Volkanovski y Diego Lopes por el cinturón vacante de la categoría. Aunque ya no figura como campeón, su legado sigue vivo y su ambición se ha redirigido hacia un nuevo objetivo: conquistar el título del peso ligero.

El luchador hispano-georgiano decidió renunciar con un propósito claro: no condicionar una división que había dominado y abrirse paso hacia una meta aún mayor. "El cinturón [ligero] estará en juego, esa ha sido la promesa por dejar el título vacante... porque vamos, si no, lo hubiera retenido de la otra forma y lo hubiera hecho de otra forma. Siempre todo lo que me han prometido, me lo han cumplido", declaraba 'La Leyenda' el pasado 29 de marzo en WOW 17.

En lugar de quedarse con el cinturón y que se diera la oportunidad a otros con un título interino, optó por renunciar por completo al trono. Un gesto poco habitual, como reconoció el propio Volkanovski: "Pero hay que reconocerle el mérito: no quería estancar la división, y hay que respetarlo".

Para Topuria, el futuro no se construye con peleas menores. Lo dejó claro en el PBD Podcast, donde afirmó: "De ninguna manera tengo que pelear por ser el contendiente número uno. Tengo que pelear directamente por el cinturón... Espero que en verano, quizás en septiembre". Su visión está enfocada únicamente en combates de legado. Así, no habrá combate clasificatorio; el siguiente paso será pelear por el título.

La UFC maneja varias fechas posibles para su regreso, aunque la International Fight Week del 28 de junio parece descartada. UFC 319 en agosto, probablemente en Las Vegas, se perfila como la opción más viable, mientras que la Noche UFC 320 en Guadalajara (México) no parece encajar igual.

¿Y su rival? Según el propio Ilia, sólo hay dos opciones: o enfrenta al actual campeón del peso ligero, Islam Makhachev, o pelea contra Charles Oliveira por el cinturón vacante, si el ruso decide ascender al peso wélter.

La decisión de Topuria de dejar el peso pluma sorprendió a muchos, especialmente porque parecía destinado a un largo reinado. En febrero de 2024, había alcanzado la cima de la UFC al noquear a Volkanovski en el segundo asalto durante el evento de Anaheim (California), ganándose un lugar de honor tanto en el panorama internacional como en el deporte español.

Durante los meses siguientes, Topuria aprovechó su popularidad para conectar con la audiencia española a través de medios y entrevistas. En octubre de ese mismo año, defendió exitosamente su título contra Max Holloway en Abu Dabi, convirtiéndose en el primer luchador en noquear al hawaiano y ampliando su legado como figura central de las MMA en España.

Todo parecía indicar que habría revancha contra Volkanovski en UFC 314, pero el luchador hispano-georgiano decidió cambiar de rumbo y apuntar a la categoría de las 155 libras. Para entonces, la motivación por seguir recortando peso se había desvanecido y su mente ya se centraba en el cinturón del peso ligero.

Sin embargo, el camino hacia ese nuevo trono no ha sido fácil. Aunque la UFC le prometió una pelea directa por el título si renunciaba al anterior, las negociaciones han sido complicadas. Oficialmente seguía siendo campeón hasta que comenzó la pelea entre Volkanovski y Lopes, instante en que su reinado de 14 meses llegó a su fin.

Makhachev condiciona todo

El nuevo objetivo está claro: el cinturón de peso ligero. Pero la incertidumbre sigue, especialmente por las dudas que rodean a Makhachev. El ruso, considerado el mejor libra por libra de la UFC, ha evitado confirmar su interés por enfrentar directamente a Topuria. 'La Leyenda' recordó que la organización le prometió una pelea titular, y no está dispuesto a ceder en ese aspecto.

Makhachev, quien ha defendido con éxito su cinturón en cuatro ocasiones, ha manifestado sus reservas respecto al reto del hispano-georgiano. Prefiere que Ilia gane su oportunidad en el octágono antes de acceder a un combate titular. A esto se suma su interés en subir de categoría, aunque su amistad con el campeón del wélter, Belal Muhammad, complica esa opción.

Islam Makhachev, con el título del peso ligero de la UFC UFC

Por ahora, Makhachev ha pedido esperar hasta UFC 315, donde Muhammad enfrentará a Jack Della Maddalena. Si el estadounidense de ascendencia palestina pierde, el ruso podría dejar vacante su cinturón para pelear en el wélter, abriendo la posibilidad de que Topuria enfrente a otro rival por el título vacante.

En ese escenario, el nombre que surge con más fuerza es el de Charles Oliveira, el siguiente clasificado en el ranking tras Arman Tsarukyan, quien perdió su oportunidad tras una cancelación de última hora contra Makhachev. La UFC, deseosa de premiar el dominio de Topuria en el peso pluma, busca cumplir la promesa de otorgarle un combate directo por el título.

Así, las opciones se reducen a dos: Makhachev u Oliveira. En cualquiera de los casos, el cinturón del peso ligero estará en juego. Pero la fecha sigue sin estar cerrada, y todo apunta a que se definirá tras UFC 315, que tendrá lugar el próximo 11 de mayo. Dependiendo del resultado entre Muhammad y Della Maddalena, se despejará el camino para el próximo capítulo de la carrera de Topuria.

La cuenta atrás ya ha comenzado. Para cuando llegue esa pelea, entre mitad/finales de verano y septiembre, habrá transcurrido casi un año desde el último combate de Topuria —en octubre de 2024, cuando defendió con éxito su cinturón frente a Holloway—. 'La Leyenda' espera paciente a su oportunidad para el 17-0 y la doble corona.