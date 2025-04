Carolina Marín reaparece en una pista de bádminton: vuelve a coger la raqueta ocho meses después de romperse el cruzado

El regreso de Carolina Marín está cada vez más cerca. Después de que el 4 de agosto se rompiera el ligamento cruzado de su rodilla derecha, la deportista onubense ha vuelto a coger una raqueta ocho meses después de aquel trágico desenlace en las semifinales de los Juegos Olímpicos de París.

La recuperación de su tercera lesión grave de rodilla sigue su curso y a pesar de manifestar en múltiples ocasiones que no tenía ninguna prisa por volver a coger una raqueta, ese día ya ha llegado. "De vuelta a las pistas ocho meses después", anunciaba en sus redes sociales al compartir un vídeo donde realizaba una parte de su entrenamiento con la raqueta.

Hasta ahora Carolina Marín sólo había llevado a cabo la parte física y el momento de volver a coger un volante se iba a producir únicamente cuando estuviera preparada tanto física como mentalmente. "No quiero agobiarme ni obsesionarme con el bádminton. Con las dos lesiones anteriores también he pasado lo mío. Si cojo una raqueta, será para disfrutar", confesaba al diario AS a finales de año.

Back on court 8 months later 😊✌️#PuedoPorquePiensoQuePuedo pic.twitter.com/oYtWO3wGga — Carolina Marín (@CarolinaMarin) April 8, 2025

El objetivo de la campeona olímpica en 2016 es el Europeo de bádminton que se llevará a cabo el año que viene. Tal y como ya ha manifestado en más de una ocasión, su intención es poder retirarse en una pista y su sueño pasa por hacerlo en Huelva, en un pabellón que lleva su nombre.

"No está mal, ¿eh?", se le escuchaba decir en el vídeo que ha compartido en sus redes sociales donde por fin ha vuelto a sonreír. Las sensaciones en su primera toma de contacto han sido muy positivas, aunque Carolina Marín quiere seguir los pasos establecidos y no forzar a volver antes de tiempo.

Hasta ahora la recuperación de la onubense se había centrado en la recuperación física con muchas horas de rehabilitación de esa rodilla derecha que también sufrió la rotura de los meniscos. A pesar de haber sido la 'peor' de las tres lesiones que ha sufrido, el trabajo realizado en la rodilla le permitió quitarse las muletas un mes antes de lo previsto y en octubre ya trabajaba en el gimnasio.

Desde principios de año, sus ejercicios ya se habían trasladado a las pistas, pero aún sin volantes de por medio, centrada en la movilidad. A partir de ahora, la raqueta volverá a estar presente. Y el regreso está más cerca.