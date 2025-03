El atletismo español supera sus miedos en unos Mundiales de pista cubierta: tres medallas que rememoran Doha en 2010

España cerró el Mundial de atletismo 2025 celebrado en Nanjing (China) con tres medallas. Una competición que apenas duró tres jornadas, pero que fue suficiente para ver la realidad del atletismo español de la actualidad. Una disciplina que parece haber recuperado a sus grandes figuras, descubierto a nuevos proyectos de figura y batiendo récords nacionales que permiten soñar con algo grande de cara al futuro.

Ana Peleteiro, Fátima Diame y Josué Canales fueron los grandes protagonistas de un Mundial en pista cubierta en el que España volvió a terminar con tres medallas, hito que no conseguía desde Doha en 2010.

A tenor del resultado de la última cita mundialista celebrada en Portland (Estados Unidos) donde sólo Ruth Beitia consiguió una medalla de plata en salto de altura, las tres medallas que se han conseguido ahora en el país asiático ponen de manifiesto la proyección de una generación de atletas que quieren más.

En un campeonato muy duro y competido, los tres metales conseguidos por la delegación española adquieren todavía más importancia debido a la situación en la que se ha producido: las renuncias de muchos atletas debido a lo exprimido que está el calendario después de haberse disputado el Europeo en Países Bajos tan solo hace tres semanas.

Los atletas españoles permitieron a los aficionados soñar con registrar un Mundial histórico después de haber realizado una jornada de estreno donde las sensaciones fueron difícilmente mejorables por un elenco de deportistas que confiaban en rozar el oro. Sin embargo, no todo acabó siendo alegrías en China.

La confirmación de Ana Peleteiro

Como no podía ser de otra manera, Ana Peleteiro fue la encargada de abrir el medallero español. La gallega, que llegaba con dudas sobre su estado físico y convencida de poder repetir la gran actuación realizada en el Europeo, realizó una actuación impecable que le sirvió para ocupar el tercer puesto en el cajón.

La atleta gallega se colgó la medalla de bronce gracias a un mejor salto de 14,29. Peleteiro arrancó con buenas sensaciones, aunque fue de más a menos en el concurso. En su primer intento alcanzó una distancia de 14,24 metros, registro que fue superado en el siguiente salto.

En el segundo intento Peleteiro incrementó la marca en cinco centímetros, lo que le hizo saltar en 14,29, su mejor marca de la final y a la postre definitiva para colgarse la medalla de bronce. Esos mismos 14,29 los calcó en su tercer intento.

"He sentido mucha molestia desde el principio y he estado luchando contra los monstruos hasta el último intento. Quería luchar por más, sabía que el oro estaba lejos porque me dolía la rodilla, pero pensé que podía atacar la plata", dijo Peleteiro, al término de la prueba.

"Estoy contenta porque si me dicen esto hace un mes jamás me lo hubiese imaginado. Acabo la temporada de pista cubierta con un oro y un bronce y ganando a la campeona olímpica", comentó la gallega, que "pensaba en hacer un buen salto, algo un poco diferente" a lo que suele hacer, aunque al final no pudo.

La superación de Fátima Diame

Si Peleteiro brilló en el triple salto, Fátima Diame hizo lo propio en salto de longitud. La valenciana repitió el mismo resultado obtenido en Glasgow a pesar del duro camino que se encontró en la preparación para este Mundial de atletismo en pista cubierta.

Fátima sufrió una lesión en su pierna de batida lo que le obligó a cambiar de pierna y le impidió participar tanto en el Campeonato de España como en el Europeo de Apeldoorn (Países Bajos). La saltadora ha realizado una competición en la que ha ido de más a menos, pero aun así, estuvo muy cerca de llevarse la medalla de plata, la que hubiese sido el mejor resultado de España.

"He disfrutado mucho del concurso porque me siento confiada. Ejecutamos nuestro plan a la perfección con mi primer salto e intenté saltar más, pero las rivales saltaron más que yo. Trabajaremos más con mi entrenador (Iván Pedroso) porque tenemos que perfeccionar algo más la aproximación. El salto fue bueno pero tenemos que trabajar en la carrera", comentó Diame.

¡¡FÁTIMA DIAME NO FALLA Y SE LLEVA EL BRONCE!!



Repite el resultado logrado en Glasgow y consigue su segunda medalla en Mundiales y la segunda de la delegación española en Nanjing

La segunda medalla de la jornada fue para el mediofondista español, de origen hondureño, Elvin Josué Canales, que llegó a meta con un tiempo de 1:45.03, solo por detrás del estadounidense Josh Hoey, que se llevó el oro (1:44.77), y el belga Eliott Crestan, plata (1:44.81).

"Es una medalla que llevo buscando desde el 10 de enero y siento que la merezco. He venido para quedarme, quiero quedarme y dar alegrías al atletismo español", dijo Canales.

El medallero de España

El rendimiento de los atletas españoles en China ha sido bueno como reflejan las estadísticas. Seis de los trece atletas de la delegación han estado en puestos de finalista junto con el séptimo puesto de Lorea Ibarzabal, que cayó en semifinales de 800, lo que supone un 58% del equipo entre los ocho primeros.

Los finalistas fueron, aparte de los tres medallistas, Adrián Ben (sexto en 1.500), Marta García (séptima en 3.000) y Mariano García (octava en 1.500).

En el medallero global España concluyó vigésima sexta, con esas tres medallas de bronce, lejos de las 16 preseas (6 oros, 4 platas y 6 bronces) de Estados Unidos, que también lideró la clasificación de puntos con 175. En esta clasificación, España concluyó undécima con 24 puntos.