Todas las claves de La Velada del Año V de Ibai Llanos: cuándo se va a producir, lugar, entradas y los combates ya confirmados

Ibai Llanos es uno de los influencers top de España. Año tras años consigue batir todos los registros y si hay un evento dentro del mundo del streaming de los organizados por él y que sobresale sobre el resto sin duda es el que se conoce como La Velada del Año, un evento de boxeo aficionado entre streamers, creadores de contenido y distintas personalidades.

Todo lo relacionado con el evento se ha desvelado en la tarde-noche de este lunes. Ibai Llanos, acompañado de Reven y Luza han sido los encargados de anunciar la próxima edición de un proyecto al que han dedicado muchas horas y que, sin duda, hará las delicias de los seguidores del creador de contenido vasco.

La cuenta atrás para unos de los eventos más esperados del años en el mundo del streaming y el boxeo de creadores de contenido ha comenzado después de que Ibai haya calentado motores con una edición que trae consigo importantes novedades: serña la primera edición nocturna y la ciudad elegida no es Madrid, tampoco Barcelona.

Anuncio de la pelea entre The Grefg y Westcol.

Es sin duda uno de los puntos fuertes. Ibai Llanos está acostumbrado a grandes espacios. Y esta ocasión no va a desmerecer. Porque el lugar elegido es el estadio de La Cartuja. El recinto, que ahora está en obras, estará remodelado y será el escenario donde tendrán lugar los combates.

Ibai Llanos ha confirmado que La Velada del Año 5 se celebrará el 26 de julio en Sevilla. La capital andaluza tomará el testigo de Madrid y Barcelona, convirtiéndose en la cuarta ciudad en acoger el evento. Un total de 85.000 personas podrán disfrutar en directo de los combates en un escenario icónico.

En esta ocasión, la velada comenzará a las 20:00 horas y podrá extenderse hasta las 02:00 o 03:00 de la madrugada. Esta decisión ha sido tomada debido a las altas temperaturas que hay en esa época del año en Andalucía. Además, el objetivo es facilitar el seguimiento en Latinoamérica, donde el evento tiene un gran número de seguidores.

Los combates ya confirmados

1. Pereira vs Rivaldios. El creador de contenido gallego se citará con el mexicano en un duelo marcado por la tensión entre ambos a raíz del partido de fútbol de streamers.

2. Perxitaa vs Gaspi. El presidente de Troncos, equipo de la Kings League, se enfrentará al youtuber argentino que cuenta con millones de visualizaciones en sus vídeos gracias a su sentido del humor.

3. Abby vs Roro. Un enfrentamiento que bien puede emular el duelo entre Twitch y Tik Tok. La tensión surgió a raíz de que la primera criticara el contenido de la española (preparar platos de comida para su pareja).

4. Andoni vs Carlos Belcast. Dos deportistas cuya afición por el culturismo hace que sea un combate de fuerza y resistencia. El español se enfrentará al mexicano en una pelea donde la clave puede radicar en la técnica y la estrategia.

5. Alana vs Ari Geli. Para la mexicana no es un evento nuevo ya que también participó en La Velada IV con victoria en el formato 2 vs 2; mientras que para la española, muy conocida en Tik Tok, será su primera pelea en un combate de boxeo de estas características.

6. Viruzz vs Tomás Mazza. El tercer argentino que se pone en el camino de Viruzz tras Momo y Shelao. El bicampeón ha reconocido que no fue sencillo aceptar el reto ante "un rival difícil que me va a dificultar un poco". Una pelea en la que han propuesto que sea sin casco y a cuatro rondas.

7. The Grefg vs Westcol. El plato fuerte de la noche, la pelea del evento. En cuanto a números se refiere, la presencia de estos dos streamers es de las más mediáticas desde que se celebra este evento. Los dos presiden un equipo de la Kings y han garantizado el mayor espectáculo.