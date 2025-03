Ilia Topuria, a lo Dana White en Madrid: "Si hubiese existido WOW en mi época, habría llegado antes a la UFC"

Iniciando una nueva era en las artes marciales mixtas en España, el campeón mundial del peso pluma, Ilia Topuria, ha mostrado una nueva faceta a lo Dana White. Al frente de la presentación del próximo evento de WOW, compañía de MMA de la que es accionista, este sábado moderó el acto al más puro estilo del presidente de la UFC.

De pie ante un atril, en un cine de Madrid que abrió gratuitamente sus puertas al público general, Topuria manifestó su convicción al asegurar que "en el WOW verán a los peleadores luchar por sus sueños" y destacó su objetivo de consolidarse en el sector, afirmando que "quiere ser la promotora de referencia".

El evento numerado WOW 17 tendrá lugar el próximo 29 de marzo en el Madrid Arena y reunirá combates de alto nivel. Entre los participantes se encuentran el colombiano Miguel Ángel 'Colombo', el georgiano Umakhan Ibragimov, los españoles Hecher Sosa, Theo Bashford e Isabel Calvo, el irlandés Nikolay Grozdevim y la sueca Hanna Palmqvist. Luchadores de distintas nacionalidades que se enfrentarán en una velada que promete mucho espectáculo.

Organizado y promovido por el propio Topuria, el show unirá a algunos grandes talentos del panorama nacional e internacional. En el acto, Ilia enfatizó la importancia de conectar con la audiencia. "A la gente que me sigue les gusta la forma en la que me presento y cómo me muestro ante el mundo, en WOW podrán disfrutar del nivel más alto de este país y próximamente en Europa, verán gente que luchan por sus sueños", afirmó el campeón de la UFC.

Complementó sus palabras explicando su visión sobre la evolución del deporte: "El concepto es que estos luchadores y yo representamos a las nuevas generaciones de las artes marciales, el deporte ha evolucionado mucho y hay que ser buenos en todas las disciplinas, ese es el mensaje que queremos dar".

Referente a la oportunidad que brinda el proyecto, Topuria resaltó el valor del evento como trampolín hacia el éxito internacional: "Si hubiese existido WOW en mi época, habría llegado antes a la UFC. Tuve que viajar por todo el mundo para tener una oportunidad, el WOW es la puerta para llegar a la UFC, un escaparate", señaló con convicción.

Además, adelantó que en una rueda de prensa próxima se anunciarán detalles importantes sobre los premios: "Habrá cinturones, lo hablaremos en la rueda de prensa del 27 de marzo antes del evento y también tendremos bonos de actuaciones, si ofrecen un buen espectáculo serán recompensados".

El futuro de Topuria

La figura de Topuria sigue trascendiendo más allá de sus éxitos en el octágono. Con un impecable récord de 16-0, 'El Matador' ha forjado una alianza estratégica con la exitosa promotora española WOW, lo que ha permitido verlo de manera más asidua en eventos, como se evidenció el pasado 15 de febrero en Bilbao

Además de ello, en cuanto a la actualidad de la UFC, Topuria habló de la inminente pelea entre Volkanovski y Diego Lopes por el cinturón del peso pluma que él mismo dejará vacante para subir a la división ligera: "Predecir el futuro de nuestros hijos es complicado. Le deseo suerte a los dos, pero todo el mundo sabe quién manda en esa división. Les he dejado un juguete para que se diviertan, porque para mí ya no es importante". Pronto se sabrá algo sobre su próximo desafío deportivo.