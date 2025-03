Lester Lescay consigue la segunda medalla para España en el Europeo de atletismo: bronce en salto de longitud

Lester Lescay ha conseguido la segunda medalla para España en el Europeo de atletismo después de alzarse con la medalla de bronce en salto de longitud tras firmar 8,12 metros.

Lescay, que debutaba en una gran competición internacional como español, no decepcionó y pese a las molestias que arrastraba en su pierna izquierda, subió al tercer escalón del podio con un mejor intento de 8,12 metros.

La misma marca que sirvió al joven italiano Mattia Furlani, que partía como el máximo favorito en ausencia del griego Miltiadis Tentoglou, para lograr la plata, gracias a su mejor segundo salto.

🥉¡Qué debut con la @atletismoRFEA!



Y es que si Lescay, de origen cubano, tan sólo firmó un saltó valido, el transalpino, bronce en los pasados Juegos Olímpicos de París, además de los 2,12 metros que logró en su quinto intento, firmó una marca de 8,10 en su primera tentativa.

La medalla de oro fue para el búlgaro Bozhidar Saraboyukov, que sorprendió a todos con un último salto de 8,13 metros que le llevó al primer escalón del podio. El salto de longitud dejó una final digna para entrar en los libros de historia con los tres medallistas en apenas un centímetro.

"Hoy salté con el corazón y esa fue la clave", dijo Lescay haciendo gala de una garra competitiva que le permitió afrontar la final pese a tener problemas físicos en su isquio izquierdo. "Miquel Àngel Cos (su fisioterapeuta) me dio un buen tratamiento para poder competir, porque el dolor ahora mismo no me deja ni caminar. Gracias a Dios salió el resultado. No disfruté como quería porque no pude saltar en condiciones, pero por lo menos pude sacar la medalla", añadió con un sabor agridulce.