Ilia Topuria sigue el camino de los grandes campeones: la pelea contra Makhachev que cambiaría la historia

Randy Couture, BJ Penn, Conor McGregor, Georges St. Pierre, Daniel Cormier, Amanda Nunes, Henry Cejudo, Jon Jones y Alex Pereira conforman la exclusiva lista de dobles campeones en la UFC. Son aquellos luchadores que han conquistado dos divisiones diferentes dentro de la empresa —algunos incluso simultáneamente—, e Ilia Topuria quiere unirse a ellos.

Es el motivo de peso que hay detrás de su decisión de cambiar de división, aunque esto le conlleve renunciar a su título del peso pluma que arrebató a Alexander Volkanovski y defendión con éxito frente a Max Holloway a lo largo de 2024. Su futuro pasa por la categoría del ligero —las 155 libras—, donde también se le hará menos duro recortar peso antes de las peleas.

Dana White, tras todos los anuncios que realizó en el día más loco del año para la UFC, como el Volkanovski vs. Lopes en el UFC 314 por el título que deja vacante Ilia, se guardó la 'baza' de la próxima pelea de Topuria. La anunciará tan pronto como se firme, dijo, quedando únicamente claro que será en su nueva división.

Los rumores apuntan a un enfrentamiento con Islam Makhachev, actual campeón del peso ligero. "Me han dicho que Ilia Topuria (16-0) luchará contra Islam Makhachev (27-1) a finales de este año o incluso durante la International Fight Week", reveló el periodista Ariel Helwani en redes sociales. Este enfrentamiento es uno de los más esperados en la UFC, pues enfrentaría a dos luchadores invictos en su mejor momento, con estilos contrastantes que prometen una pelea de alto nivel técnico y estratégico.

El posible combate ha generado gran expectación, ya que enfrentaría a dos luchadores en su mejor momento. Desde su victoria anteHolloway, Topuria dejó en claro que su ambición iba más allá del peso pluma. En varias ocasiones ha insinuado que esta pelea estaba en preparación y que el anuncio oficial llegaría pronto. Para Topuria, esta oportunidad representa no solo la posibilidad de obtener un segundo título, sino también de consolidarse como uno de los mejores peleadores libra por libra del mundo.

Las dudas de Makhachev

Por otro lado, el entorno de Makhachev no parece entusiasmado con la idea. El daguestaní ha expresado en diversas ocasiones su deseo de subir al peso wélter y considera que Topuria no ha demostrado lo suficiente en el ligero. "Ilia debería enfrentar primero a alguien como Dustin Poirier o Charles Oliveira antes de aspirar al título", señaló Rizvan Magomedov, representante de Makhachev. La postura del equipo del campeón sugiere que no ven en Topuria un desafío legítimo todavía, lo que añade más tensión al posible enfrentamiento.

Pese a la resistencia del campeón ruso, el ascenso de Topuria parece imparable. Con su confianza intacta, el español busca cimentar su legado como uno de los más grandes de la historia. Si Makhachev decide subir de categoría y deja vacante el título, Topuria podría enfrentarse a Charles Oliveira por el cinturón de peso ligero. En cualquier caso, Topuria está preparado para cualquier oponente que UFC le ponga en su camino.

Islam Makhachev, ante Alex Volkanovski en el UFC 284 EFE

El UFC 314 ya tiene programado su evento principal con el combate entre Volkanovski y Lopes, pero la atención sigue puesta en el futuro del hispano-georgiano. Todo indica que UFC está trabajando en concretar una pelea de alto impacto para Topuria, ya sea contra Makhachev o contra otra estrella de la división. La incertidumbre sobre el futuro inmediato del español mantiene a los fanáticos en vilo.

Las expectativas están en su punto más alto. UFC ha demostrado su interés en enfrentar a Topuria con el número uno del ranking libra por libra, un duelo que marcaría un antes y un después en la historia de la organización. El escenario está listo, solo falta la confirmación oficial para una de las peleas más esperadas del año. La posibilidad de ver a Topuria enfrentarse al mejor del mundo es algo que ilusiona a muchos seguidores del deporte.

Si este combate se lleva a cabo, no solo se definirá el futuro de Ilia Topuria, sino también el panorama del peso ligero. Un triunfo lo catapultaría a la élite del deporte y lo convertiría en una de las figuras más importantes de la UFC en la actualidad. A su vez, una derrota pondría en duda su capacidad para enfrentar a los mejores de la categoría. En el caso de Makhachev, este combate también representaría una prueba clave para consolidar su dominio en la división.

La UFC ha demostrado en múltiples ocasiones que busca ofrecer los combates más espectaculares para los aficionados. En este sentido, la pelea entre Topuria y Makhachev representa una de las batallas más interesantes de los últimos tiempos. La combinación de estilos, el dominio de ambos peleadores y el contexto de la pelea la convierten en un evento imperdible.

Por ahora, los seguidores del deporte deben esperar a que la UFC haga oficial el anuncio. Sin embargo, todo apunta a que el hispano-georgiano tendrá una oportunidad dorada para hacer historia. En un deporte donde las oportunidades son escasas y las leyendas se forjan en los grandes combates, Ilia Topuria está listo para escribir su propio capítulo en la historia de las artes marciales mixtas.