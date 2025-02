La KLM Norte vs. Sur vuelve a volar por Madrid el 22 de junio

KLM Norte vs. Sur

El vuelo KLM Norte vs. Sur 2025 ya tiene fecha de despegue. El domingo 22 de junio, a las 8:30 horas, miles de corredores se desafiarán por el corazón de la capital para luchar por un doble objetivo: una gran marca personal en un 10K homologado y contribuir a la victoria de su equipo.

¿Norte o Sur? Esa es la cuestión en esta carrera en la que todos los corredores, en el momento de inscribirse, determinan a qué equipo se unirán para luchar por ser el punto cardinal más rápido de la capital. Las motivaciones para elegir el bando en liza son de lo más variadas: desde el barrio en el que se vive, al lugar de procedencia, o simplemente para correr en el mismo bando que la familia o picarse con los compañeros de trabajo.

Los tiempos de todos los corredores cuentan para dirimir qué equipo es el vencedor de la KLM Norte vs. Sur. El equipo que tenga una media de tiempos netos -desde el paso por el arco de salida hasta la llegada a meta- más rápida se impone en este Madrid se pica cargado de buen ambiente y colorido.

En la pasada edición, el Sur se hizo con la victoria para romper una larga racha de cinco victorias del Norte que amenazaba con romper su hegemonía. Actualmente el marcador registra un 10-5 favorable al Sur, claro dominador de las primeras ediciones de la prueba.

Un vuelo rapidísimo de 10km

La KLM Norte vs. Sur es un viaje de norte a sur por el corazón de la capital. Con la calle Mateo Inurria, junto a Plaza Castilla, como punto de despegue, estos 10 kilómetros frenéticos y con un perfil favorable llevarán a los corredores por avenidas como Pío XII, o Serrano. No faltará a la cita la Puerta de Alcalá, el punto más emblemático del recorrido, cuya imponente visión impulsará a los corredores a superar la última dificultad del recorrido, la calle Alcalá, para afrontar inmediatamente un descenso meteórico por Menéndez Pelayo y el Paseo Infanta Cristina rumbo a la meta.

De esta manera, la KLM Norte vs Sur repite el recorrido volador del pasado año, que inspiró a Nicolás Cuestas (28:50) y Gladys Tejeda (32:47) para convertirse en los plusmarquistas de la prueba y posicionar la carrera como uno de los 10K en ruta más rápidos de Madrid.

Rumbo a la sostenibilidad

Además de frenético, el vuelo de la KLM Norte vs Sur busca, año tras año, ser un ejemplo en la lucha contra la huella de carbono. Por iniciativa de KLM Royal Dutch Airlines, la carrera lleva implementando en las últimas ediciones medidas de sostenibilidad, como reducción de plásticos, priorización de materiales reciclables o reciclados, uso de energías limpias y vehículos de organización eléctricos para cuidar nuestro entorno.

KLM Norte vs Sur mantiene su compromiso con la Asociación Reforesta. Esta ONG creada en 1991, se dedica a luchar contra la desertificación y trabajar por la biodiversidad y el desarrollo sostenible. En esta edición, la carrera invitará a sus participantes a contribuir a la iniciativa desde la inscripción, para una lucha conjunta por nuestro entorno. Porque la mayor victoria está en el cuidado del medio ambiente.

Las inscripciones para KLM Norte vs Sur ya están disponibles a un precio de 16,80 euros en la web oficial de la carrera: www.klmnortevssur.com.