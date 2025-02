Jacob Kiplimo, el atleta más rápido de la historia del medio maratón: sobreviviente a un accidente y el reto de Londres

Por si hubiera algún fanático del atletismo que aún no conociera a Jacob Kiplimo, tras la exhibición en el eDreams Mitja Marató de Barcelona seguramente que ya no se olviden de su nombre. El deportista olímpico batió el récord del mundo al recorrer 21 kilómetros en 56 minutos y 42 segundos, consiguiendo rebajar la plusmarca de Yomif Kejelcha.

En su primera participación en España, Jacob Kiplimo ha impresionado a los allí presentes. Con un ritmo medio de 2:42 el kilómetro, no tardó en ponerse en cabeza de carrera y liderar la prueba hasta cruzar la línea de meta.

El ugandés, bronce en la prueba de 10 kilómetros en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ya es el atleta más rápido en la historia de la media maratón tras batir el récord que ostentaba Kejelcha desde 2004. Hasta en 48 segundos redujo la marca del atleta etíope y su objetivo ya está puesto en su próximo reto: la maratón de Londres.

España, el lugar ideal para batir RÉCORDS DEL MUNDO 🔥



📍 @mitjabarcelona

🏃🏿‍♂️ Jacob Kiplimo

⏱️ 56:42



¡¡¡¡¡56:42 en medio maratón!!!!!



🔙 Rebaja en 48” el anterior WR de 57:30 de Kejelcha 🇪🇹 batido en Valencia



🤯🤯🤯🤯



pic.twitter.com/IC79ExwhQu — atletismoRFEA (@atletismoRFEA) February 16, 2025

A sus 24 años, ni la presión puede con él. Kiplimo se plantó en Barcelona siendo conocedor que era uno de los grandes favoritos junto con su compatriota Geoffrey Kamworor, campeón de la media maratón de Róterdam, y el italiano Yemaneberhan Crippa, quien registró su mejor marca en la media maratón de Roma 2024 con un tiempo de 1:01:03.

El ugandés ya contaba con el récord del mundo en la media maratón tras haberlo conseguido en 2021 en Lisboa. Lo hizo en 57 minutos y 31 segundos, pero en octubre de 2024, Yomif Kejelcha se lo arrebató siendo un segundo más rápido.

El accidente de tráfico

La carrera deportiva de Jacob Kiplimo pudo haberse visto afectada el 3 de abril de 2024 después de haber sufrido un accidente de tráfico. Con el miedo en el cuerpo por el accidente que terminó con la vida de Kelvin Kiptum, el plusmarquista mundial de maratón fue víctima de un suelo mojado y resbaladizo.

En aquel entonces el ugandés tenía 23 años cuando se desplazaba de Kapchorwa al distrito de Kween tan solo cinco días después de haber ganado el campeonato del mundo de campo a través. "Doy gracias a Dios porque podría haber sido peor. No estoy seguro de cuánto daño interno me puede haber causado", relató tras el accidente.

Los testigos atribuyeron al mal estado de las carreteras de la zona el desenlace. "Estos atletas viven peligrosamente en zonas con un asfalto terrible, especialmente durante la temporada de lluvias", declaró a la prensa ugandesa Roger Barishaki, residente de la zona.

Además de Jacob Kiplimo y Kelvin Kiptum, el atleta Geoffrey Kamworor, tres veces campeón mundial de medio maratón, sufrió en 2020 un atropello con su motocicleta que le tuvo varios meses lejos de las pistas y de las carreras.

Kiplimo apunta a Londres

El atleta ugandés ganó el bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio y también se llevó la misma medalla en el Mundial de Eugene 2022. Además, salió campeón mundial de medio maratón (2020), dos veces campeón mundial de cross (2023 y 2024) y era dueño del récord mundial de medio maratón con un tiempo de 57:31 logrado en Lisboa.

Proveniente de una familia de 28 hermanos, la clave de su éxito está en la preparación para las carreras: "Todavía iba al colegio cuando empecé a correr, pero en 2015 ya me lo tomé más en serio. Primero competí para el colegio y al muy poco tiempo empecé mi carrera como atleta. Desde entonces me he ido superando constantemente".

Jacob Kiplimo celebra su victoria en la maratón de Barcelona. World Athletics.

La victoria en en el eDreams Mitja Marató de Barcelona consolida al de Uganda como uno de los atletas a tener en cuenta en la maratón de Londres que tendrá lugar el próximo 27 de abril, una fecha que nunca olvidará ya que se tratará de su debut.

En principio no partirá como favorito a la victoria, enfrentado a una élite con nueve hombres con marcas por debajo de las 2 horas y 5minutos, entre ellos el campeón olímpico Tamirat Tola o el ganador el año pasado, Alexander Mutiso.