¿Cómo correr la Nationale Nederlanden San Silvestre Vallecana 2023? Aún estás a tiempo de tener tu dorsal

La Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana es una de las citas favoritas para muchos amantes del running cada año. Con salida en Concha Espina y meta en Vallecas, más de 40.000 corredores invadirán las calles de Madrid, como ya es tradición cada 31 de diciembre a las puertas del año nuevo.

Los preparativos para la edición de 2023 ya están en marcha. Desde el pasado 3 de julio, las inscripciones para la carrera popular están abiertas. Todos aquellos interesados que aún no tengan reservado su dorsal deben correr a la web de la prueba para completar el formulario de inscripción. En total se ofrecen 40.000 dorsales para esta prueba y no debes dejar pasar la oportunidad si no quieres arrepentirte.

Aquellos que decidan correr la internacional deberán acreditar una marca inferior a 39 minutos, en hombres, y 45 minutos en mujeres, en una prueba de 10 kilómetros celebrada en 2023 o en la Vallecana de 2022. Para todos ellos, el período de inscripción comenzó el 2 de octubre.

Presentación de la San Silvestre vallecana 2023

Este año, EL ESPAÑOL repite como mediapartner de la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana y hace unos días iniciamos la cuenta atrás junto con Paloma López, responsable de patrocinios y marca de Nationale-Nederlanden; Antonio y Patricia Sabugueiro, fundador y presidenta de la Agrupación Deportiva San Silvestre Vallecana y Laura Luengo, campeona de España de media maratón. Nuestros invitados conocieron la redacción de la mano de Mamen Vázquez, directora general de EL ESPAÑOL, y pudieron charlar sobre las novedades y retos de la prueba en este año.

En su última edición, celebrada en 2022, la carrera volvió a batir récord, con una participación de 42.000 corredores que convirtieron a 'La Vallecana' en un hito tan propio de las navidades madrileñas como las campanadas o la cabalgata de Reyes. Los corredores, además, disfrutaron en el show previo a la salida al ritmo de DJ Nano y, por primera vez en la historia, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, participó en la carrera.

Un momento complicado del recorrido donde los corredores sufrieron más. JAVIER CARBAJAL

Sin excusas

Pese a que muchos se han quedado con las ganas para participar en la carrera internacional, debido a que no han podido acreditar las marcas requeridas, sí que podrán participar en la popular. La inscripción para ambas pruebas ya está en marcha y todavía siguen quedando dorsales.

La inscripción a ambas pruebas incluye, como viene siendo habitual en los últimos años, la participación en la carrera virtual y el acceso a retos con la app, sorteos, concursos y una gran variedad de experiencias que hacen de la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana una carrera única en el mundo.

La camiseta, un símbolo

Una prueba tan emblemática como la Vallecana está repleta de símbolos e iconos. Uno de los más representativos que se ha convertido en un símbolo a coleccionar por los participantes año tras año es la camiseta conmemorativa que reciben todos los corredores que participan junto a su dorsal.

Presentación de la camiseta de la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana

La elástica de este año es de un color azul marino 'Navy' con detalles en blanco y lima flúor. Destaca, además, el lema "No hay excusas", un mensaje que pega fuerte y que se va a convertir en la consigna principal de la San Silvestre de este 2023. Esta frase aparece a la altura del pecho, mientras que en la espalda luce 'Go Run 3, 2, 1'. Por otra parte, en la manga también luce el hashtag utilizado en las redes sociales '#VallecanaSoloHayUna'.

