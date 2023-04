'Matador', el documental sobre Ilia Topuria en su camino a ser el primer español campeón de la UFC

Captura del documental el 'Matador' de Movistar Plus+ sobre Ilia Topuria

Este jueves se estrena el documental sobre Ilia Topuria, 'Matador', en Movistar Plus+. El luchador hispano-georgiano se prepara para la que puede ser su última o penúltima pelea antes de postularse por el cinturón de campeón del mundo del peso pluma de la Ultimate Fighting Championship (UFC).

Ilia Topuria estuvo acompañado en el preestreno por su hermano Aleksandre, el cantante Omar Montes, el ciclista Alberto Contador, el influencer Fabio Colloricchio. Mientras que en el documental también aparece el luchador español de la UFC Joel Álvarez, una muestra de la conexión, buen rollo y apoyo entre ambos peleadores.

Quedan ya menos de dos meses para que Ilia Topuria viva su primer combate estelar en la jaula de la UFC. Será ante Josh Emmett el 24 de junio en Jacksonville. Antes de esto, se estrena este documental del 'Matador', en el que reitera los dos deseos que ya contó en EL ESPAÑOL: será campeón del mundo y traerá un evento de la UFC a España.

'Matador', el documental

"O me matas, o mueres", así comienza el avance del documental sobre Ilia Topuria que ve la luz en Movistar Plus+ este jueves 27 de abril. Dos días antes, tuvo lugar un exclusivo estreno, al que acudieron algo más de cien personas, en el Cine Paz de Madrid. Familia y amigos, algunos ya citados, no quisieron perderse la cita en la capital.

"Disfruta esta noche, porque mañana vas a dormir con dolores", @Topuriailia. Jueves 27 a las 22:00: #InformeTopuria pic.twitter.com/jdWR6xt17d — Informe Plus+ por Movistar Plus+ (@InformePlus) April 20, 2023

En uno de los famosos Informes Plus, se puede escuchar a Ilia Topuria hacer una declaración de intenciones a sus rivales: "O me matas, o mueres. Y asegúrate de matarme porque me voy a levantar. Así que disfruta de esta noche, porque mañana vas a dormir con dolores".

En el documental se podrán disfrutar de varios testimonios, entre ellos el del propio 'Matador' hispano-georgiano de la UFC y también el de su hermano, el también luchador de artes marciales mixtas (MMA), Aleksandre Topuria. Además de imágenes de los combates de Ilia y vídeos que no se han visto hasta ahora, algunos de ellos de su niñez, de la niñez de los dos hermanos.

[Ilia Topuria, el 'Matador' español de la UFC, ficha por Only Fans]

En el Informe Plus, Ilia Topuria habla sobre cuál ha sido siempre el sueño de su vida: "Yo sé que voy a ganar. Yo sé que soy mejor que todos estos. Mi sueño siempre fue ser el mejor. Ser una leyenda. Quiero que cuando hablen de MMA, quieran o no, tengan que mencionarme".

Está rozando llegar a la cumbre. En la actualidad, ocupa la novena posición del ranking del peso pluma de la UFC. Lo siguiente es la pelea con Josh Emmett, quinto del ranking. Y de ahí a poder postularse para ser el aspirante al cinturón a finales de año o, como tarde, a principios del 2024.

Un camino complicado, pero en el que ha ido dando pasos firmes a través de trabajo y constancia. Dos de los valores que siempre ha puesto de relieve: "Si quieres tener algo que nunca has tenido, tienes que hacer cosas que nunca has hecho... Ha sido horrible. Sangre, sudor y lágrimas".

El próximo campeón

Ilia Topuria tiene tres objetivos: ser el mejor, ser campeón del mundo y traer un evento a España de la UFC. Todos ellos van de la mano. Empezando por el último, Dana White prometió al 'Matador' que si llegaba al Top 5, trabajarían para que nuestro país albergase, por primera vez, una noche de la Ultimate Fighting Championship.

Ilia Topuria, tras vencer a Jai Herbert en el evento de Londres de la UFC Reuters

Esto puede conseguirlo si gana a Josh Emmett el próximo 24 de junio. Este será el estreno de Ilia Topuria en un combate estelar de la UFC. El 5 contra el 9 del peso pluma. Por el momento, el hispano-georgiano no sabe lo que es perder en la compañía, pero tampoco en su carrera como profesional en las MMA. Esto para un récord de 13-0-0.

Cada combate ha acabado con victoria para el 'Matador'. De hecho, esto es algo que le ha causado algún problema tanto el año pasado como este, al no encontrar rivales que quisieran enfrentarse a él en el octágono. Finalmente, en diciembre de 2022 pudo luchar contra Bryce Mitchell, al que mandó a dormir en el segundo asalto. Y en este 2023 se verá las caras con Josh Emmett.

De sumar una nueva victoria, todos sus objetivos estarán más cerca. Su perfil mediático le hace aún más atractivo tanto para la compañía como para el mismísimo Dana White. Cada vez son más los que forman su legión de seguidores, entre los que se encuentran importantes nombres a nivel internacional, como el de Eva Longoria. Ilia Topuria nació para ser un campeón. Ha trabajado para ello y ya roza con sus dedos el último ascenso al olimpo de las MMA.

