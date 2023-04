El presidente de la FIA, contra las cuerdas: de una denuncia por acoso al descontento por su gestión

Mohammed Ben Sulayem se ha convertido en uno de los nombres más controvertidos dentro del mundo del motor. El presidente de la FIA ha recibido una denuncia por parte de una antigua secretaria general interina del organismo por acoso durante los seis meses en los que la mujer ocupó ese cargo. Sin embargo, no es la primera polémica en la que se ve envuelto desde llegase a ser la máxima autoridad dentro del automovilismo.

Una supuesta 'broma' ha provocado que sea denunciado por acoso por su la que fuese secretaria general interina, Shaila-Ann Rao. Ésta la presentó el pasado mes de noviembre por "numerosos casos de comportamiento sexista" y es ahora cuando el asunto ha tomado cierta notoriedad en los medios de comunicación. Además, ella también ocupó un cargo de poder como la dirección de la Federación Internacional de Automovilismo.

Según ha desvelado el medio inglés The Daily Telegraph, la exsecretaria general escribió una carta donde daba a conocer los hechos y los puso en conocimiento de la FIA. No obstante, el ente no ha hecho más que echar balones fuera tras las acusaciones dirigidas hacia su presidente.

[Muere el hijo de Ben Sulayem, presidente de la FIA, tras sufrir un fuerte accidente de tráfico]

Además, ella ha recalcado que fueron unas prácticas continuadas. En el escrito también desvela otro peliagudo episodio. En él, relata cómo Mohammed Ben Sulayem la emprendió a gritos con ella en el paddock de un Gran Premio de Fórmula 1. Una polémica que no ha hecho más que crecer tras ser desvelada.

Según ha apuntado al citado medio, un portavoz de la FIA ha reafirmado que la salida de Rao se produjo tras "negociación amistosa" con Ben Sulayem. También se encargó de remarcar que se siguió el "proceso adecuado" para llevar a cabo su marcha del organismo.

Ben Sulayem durante un acto de la FIA Europa Press

Nueva polémica machista

Sin embargo, no es la primera vez que Sulayem está puesto bajo los focos por esta actitud. También se desvelaron ciertos comentarios referidos a la inteligencia de las mujeres. Una serie de actuaciones que ha vuelto a dejarle como una de las figuras más polémicas dentro del mundo del automovilismo.

El embrollo se remonta a hace 20 años, cuando el actual presidente de la Federación Internacional del Automóvil reprodujo una serie de comentarios machistas sobre la inteligencia de las mujeres. Unas palabras que han vuelto a ser recordadas y que están estrechamente relacionadas por la denuncia interpuesta por Rao.

"No me las mujeres que se creen más inteligentes que los hombres… porque no lo son, en verdad", escribía Ben Sulayem en una página web suya. No obstante, la FIA ha reaccionado señalando que no intervendrá por dichos comentarios al asegurar que no se corresponden con el pensamiento actual de Ben Sulayem.

[Guerra en la F1: la FIA busca nuevos equipos y las escuderías se plantan y piden el cese de Sulayem]

Con lo referido al último episodio, se ha tratado de quitar hierro al asunto instando a que "lamentablemente, es una broma abierta y corriente en el paddock". Sin embargo, en su escrito, Rao indica que no se ha llevado a cabo la correspondiente investigación. Además, también señala a Carmelo Barros, presidente del Senado de la FIA.

Sin embargo, la FIA ha querido salir al paso de todas las informaciones y ha recalcado que se toman muy en serio los temas de acoso, gracias a la política interior que tienen que el organismo. Aún así, refutó que el adiós de Rao a la entidad se produjo de manera amistosa.

"La FIA se toma muy en serio las acusaciones de acoso y aborda todas las quejas mediante procedimientos sólidos y claros. Contamos con una política contra el acoso, un servicio de denuncia anónima de irregularidades y un procedimiento de investigación que todo el personal conoce a través de un curso de iniciación y de formación periódica", explica el comunicado.

Criticado por la F1

La llegada de Ben Sulayem a la presidencia de la FIA, donde está desde 2021, no ha resultado nada convincente para uno de los sectores más potentes como es la Fórmula 1. Desde su aterrizaje sus actuaciones o declaraciones han causado cierto resquemor y su gestión no ha sido la mejor en un ente de estas características.

Sulayem ya tuvo que dar un paso atrás en su gestión de la Fórmula 1, dejando de ser la cabeza visible en el día a día de la competición. Un distanciamiento provocado por sus declaraciones hacia el Gran Circo, donde aseguraba que todo lo relacionado con la F1 estaba inflado y daba al traste con un contrato comercial de 20.000 millones.

[Salen a la luz las cifras de una posible venta de la F1: Liberty Media quiere un beneficio de 8.000 millones]

De hecho, hay una guerra abierta entre la Federación Internacional de Automovilismo y la Fórmula 1. Liberty Media, empresa que posee los derechos del Gran Circo, anunció que estaba dispuesta a vender su participación y para ello pretendía encontrar un comprador que pusiese sobre la mesa una oferta que les permitiese llevarse 8.000 millones de beneficio.

Tras hacerse eco de la noticia, Ben Sulayem apoyo una oferta de Arabia Saudí de 20.000 millones, aunque lo consideró "inflado". Esto provocó que Liberty Media rechazase dicha proposición y que la F1 lanzase un comunicado criticando la utilización de ese objetivo. Además, Forbes realizó un estudio y consideró que el verdadero precio estimado de una compra era de 20.800 millones, por lo que la presentada estaba por debajo del precio de mercado.

Otro de los grandes problemas a los que se ha enfrentado es a la petición de cese por parte de los equipos de la parrilla. Su idea de ampliar la cantidad de equipos que la formen no ha gustado nada, mientras tanto él se ha posicionado a favor de la entrada de proyectos como Andretti o Panthera Team Asia.

Esto ocurriría a partir de 2026, sin embargo, Ben Sulayem desveló que hay un veto oculto por parte de las escuderías ya presentes. Esto se debe a que no podrán entrar nuevos si los participantes actuales no les dan el visto bueno. Esta revelación no sentó nada bien a los equipos, que no han dudado en mostrarse contrarios a la publicación de estas palabras.

Mika Häkkinen, Mohammed Ben Sulayem, Stefano Domenicali y Roger Torrent en el Gran Premio de España 2022 en Montmeló Europa Press

La principal preocupación de los propietarios de las escuderías ya existentes es que los nuevos fichajes reducirían notablemente los dividendos a distribuir entre los que forman la parrilla actual. Por contra, su entrada no contribuiría necesariamente a aumentar los pagos. Es decir, se repartirían el mismo dinero entre más manos, salvo que la FIA decida interceder y cambiar esta circunstancia, aportando un paquete financiero mayor.

El que fuese el sustituto de Jean Todt en el año 2021 está siendo señalado como el gran culpable de los problemas que ocurren la Fórmula 1 en la actualidad. Una situación que parece cada vez más límite y que le han puesto en el disparadero, especialmente tras agrietarse las relaciones entre el Gran Circo y la FIA.

Sigue los temas que te interesan