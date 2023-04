La atleta Carla García denuncia el acoso sufrido mientras realizaba un entrenamiento

La atleta Carla García ha denunciado este sábado un triste episodio. La vallista ha compartido en sus redes sociales que ha sufrido el acoso por parte de un hombre mientras estaba realizando su entrenamiento. Una situación inadmisible que se ha producido en un parque madrileño.

La joven de 22 años se encontraba realizando diversos ejercicios cuando el varón de mediana edad decidió tomarle una serie de fotografías escondido tras unos arbustos. Pese a insistirle en que cesase con su actividad, la vallista ha señalado que no paró de acosarla mientras estaba entrenando.

"Estaba haciendo series en el parque. Llevaba un top y una malla corta. Un hombre de unos 50 años se ha escondido detrás de una valla a 2 metros de mí para hacerme fotos. Le he pedido que parara y ha seguido. Asqueroso", indicaba en sus redes sociales la atleta de Alcorcón.

Además, también se ha encargado de señalar que no tenía su teléfono móvil con ella debido a que estaba entrenando. Por dicho motivo, no ha podido grabar al acosador y ha puntualizado que no ha podido enfrentarse a él por miedo a lo que pudiese suceder ya que se encontraba completamente sola en ese momento.

Como consecuencia, Carla García no pudo terminar su entrenamiento y pese a regresar con su entrenador, la persona que le estaba acosando hizo caso omiso de las reprimendas y continúo con su actitud.

"Lo malo es que al estar entrenando no tenía mi móvil ni nada encima. Además, se ha esperado a que mi entrenador empezara la serie para hacerlas, así que estando yo sola tampoco quería enfrentarme a él (mas allá de pedirle que parara)", terminó de explicar en sus redes sociales.

Otro caso en Portugal

Hace poco más de un año, la marchadora olímpica portuguesa Ines Henriques denunció una situación similar mientras realizaba sus respectivos entrenamientos. Todo sucedió en la localidad lusa de Rio Maior, donde un desconocido le enseñó sus genitales a plena luz del día.

"Sentí que se estaba acercando demasiado a mí, me alejé y seguí preparándome para mi entrenamiento. Abrí el coche para quitarme las zapatillas y cuando lo miro, el hombre ya estaba enseñando su pene fuera de los calzoncillos", relató a EFE en su momento.

