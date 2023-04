Conor McGregor busca la doble corona de la UFC y la WWE tras anunciarse una milmillonaria alianza

La Ultimate Fighting Championship (UFC) y la World Wrestling Entertainment (WWE) se fusionan para el nacimiento de un conglomerado que lleva por símbolo el TKO. Una alianza de más de 21.400 millones de dólares con el que ya se frota las manos Conor McGregor.

El luchador irlandés fue uno de los primeros trabajadores, entre ambas compañías, que reaccionó a la alianza comercial. Y fue entonces cuando el de Dublín dejó entrever cuál era su gran objetivo a partir de ahora: convertirse en el primer campeón de la UFC y de la WWE.

'The Notorius' ya había comentado antes que quería retirarse como luchador de la UFC, pero se abre un nuevo escenario con el acuerdo entre la compañía Endeavor Group Holdings, que gestiona una UFC que continuará estando presidida por Dana White, y la WWE.

Tercer cinturón

Conor McGregor siempre podrá presumir de ser el primer campeón de la UFC en dos categorías diferentes. Lo logró después de conseguir el cinturón del peso pluma y del peso ligero. Una hazaña que le gustaría completar al irlandés con un nuevo título mundial, el del peso wélter.

Conor McGregor, durante el pesaje de la UFC 264 Reuters

Muchos son los rumores que circulan sobre él. Desde su posible retirada a su esperado regreso al octágono. Hay que recordar que el luchador no ha tenido una pelea oficial desde junio de 2021, en el combate que perdió ante Dustin Poirier después de caer lesionado de gravedad.

Más de un año de recuperación, y también de algún que otro escándalo, hasta esa vuelta a la jaula que está preparada contra Michael Chandler en el marco de la 31ª temporada de The Ultimate Fighter (TUF). Sin embargo, esto pende de un hilo después de que la USADA resaltase en un comunicado que cualquier luchador antes de pelear debe haberse sometido a test de antidopaje durante seis meses antes.

[Conor McGregor calienta su regreso a la UFC: "Mis cinturones, en manos de dos pequeñas garrapatas"]

Ante esta incertidumbre, lo que quiso dejar claro Conor McGregor es su total compromiso con la UFC: "Para mí, UFC es el pináculo. Es la compañía que amo, es la compañía en la que deseo estar el resto de mi carrera. Entonces, me quedan dos peleas en mi contrato y espero que podamos continuar. Entonces, quiero estar en UFC, ese es mi catálogo, está en UFC. Mis momentos destacados están en la UFC".

"Veamos qué pasa. Espero que ellos -refiriéndose a la UFC- también sientan lo mismo. Me encanta la compañía, mucho. Es la empresa que cambió mi vida. Me ha dado mucho y me ha ayudado en muchas situaciones de mi vida. La UFC es mi compañía", agregó 'The Notorius' durante The MMA Hour el pasado mes de marzo.

Conor McGregor tiene ganas de volver. De regresar al octágono, de ganar nuevamente en la UFC y de renovar su contrato con la compañía estrella de las artes marciales mixtas (MMA). El irlandés, además, ha dejado claro que quiere la triple corona: "170 libras. Mi próxima pelea será en 170". ¿Y el cinturón de campeón del wélter? A esto también respondió: "Por supuesto que me gustaría".

Alianza milmillonaria

Su tercer título mundial de la UFC y... también la WWE. Y esto gracias al acuerdo al que llegaron Endeavor y la empresa estrella de la lucha libre profesional. Esta misma semana llegó el anuncio que revoluciona los deportes de contacto. Un negocio de más de 2.400 millones de dólares con la que nace la compañía, que cotizará en bolsa, y que ve la luz bajo el símbolo de TKO.

"Felicidades a la UFC que ahora vale unos 12.000 millones de dólares. ¡Guau! Esfuércese por sacar la WWE ahora también. Increíble. ¡Qué potencia!", escribió 'The Notorius' en su perfil de Twitter. Además de dejar toda una declaración de intenciones: "Ahora tengo que esforzarme para ganar la WWE también".

El futuro se tiñe cada vez más claro para Conor McGregor. La UFC sabe que en él tiene una gran baza mediática. Lleva casi dos años sin entrar en la jaula y aun así todo lo que hace o dice se convierte en noticia en todo el mundo. Verle pelear por su tercera corona podría romper récords. Igual que su desembarco en la WWE... Hay 'The Notorius' para rato.

