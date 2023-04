Jutta Leerdam, la estrella del patinaje destierra el tabú de la menstruación en el deporte femenino

El nombre de Jutta Leerdam puede que no suene con fuerza en España. Seguramente, esta patinadora sea conocida por muy pocos, quizás sólo por los más aficionados al patinaje sobre hielo o aquellos que están sumergidos en las redes sociales de lleno. Son los dos puntos fuertes de esta joven de 24 años, el deporte e Internet, donde destaca, consigue triunfos y tiene millones de adeptos.

La holandesa es toda una referencia del deporte neerlandés y una de las grandes patinadoras del momento. A la vista están sus resultados. Tiene una colección increíble de medallas de oro, plata y bronce en los Mundiales y en los Europeos. No obstante, su otro gran éxito lo consiguió en los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín, donde también ganó un metal de plata en la prueba de los 1.000 metros.

Fue precisamente en estos Juegos Olímpicos donde Jutta denunció el calvario que había atravesado pese a conseguir este hito. Comentó que la delegación holandesa le había abandonado por completo y que no había recibido el apoyo ni la atención de ningún miembro, así que por eso su logro tiene más valor si cabe.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jutta Leerdam (@juttaleerdam)

En las redes sociales es un verdadero fenómeno. Es Instagram arrasa con sus más de 4 millones de seguidores que ya han formado una legión y que siguen al detalle todas sus publicaciones. Su repercusión es enorme y también se ha convertido en el referente de muchos y muchas adolescentes que ya tienen a la patinadora como a un auténtico icono.

Todo lo que hace y lo que dice cobra peso más allá de la pura competición y por eso aprovecha para mandar mensajes sociales como el que tiene que ver con la menstruación. Por el momento, hablar de ello en el deporte femenino sigue siendo en cierto modo algo tabú, pero es incuestionable que afecta a las deportistas y a su rendimiento físico. De ello se ha encargado de hablar en varias ocasiones Leerdam, que quiere romper con el silencio en torno a este tema.

Los problemas

Jutta Leerdam, acostumbrada a estar siempre entre las mejores, sorprendió en una Copa Mundial en Calgary al mostrarse excesivamente exhausta. Dio una vuelta y media y entonces tuvo que parar buscando un apoyo que le permitiera mantener la verticalidad. Tuvo que irse al suelo y aunque saltaron las alarmas en realidad lo que le estaba pasando era lo más normal del mundo.

"Me sentí muy mareada", dijo cuando fue preguntada por lo que le había sucedido mientras seguía buscando aire para respirar. La explicación era sencilla, la menstruación estaba afectando a su rendimiento deportivo y le había dejado vacía de fuerzas. "Tuve un periodo muy malo el sábado y perdí mucha sangre. Esta vez estaba realmente enferma", comentó sin ningún tipo de tapujo.

[Wimbledon, el código de vestimenta blanco y la menstruación: las tenistas juegan con "estrés mental"]

Sin excusas, con claridad y hablando abiertamente de lo que le había sucedido. A Leerdam le azotó el periodo con dureza y pagó las consecuencias en plena competición pese a que al día siguiente se sintió recuperada y volvió a levantar los brazos. Pero ella no se escondió en absoluto y quiso verbalizarlo ante todo el mundo: "De hecho, quería decirlo frente a la cámara porque es una cosa que pasa en el deporte", afirmó.

"No tenía control sobre ello, odio eso, porque tampoco puedo controlarlo. A veces, cuando tengo ese ciclo menstrual es realmente intenso. El sábado estaba en la cama y el domingo tenía que rendir al más alto nivel. Es bueno haber podido recuperarme pero me da bastante inseguridad", dijo de forma muy clara.

A Jutta le preguntaron si no le daba reparo hablar de la menstruación en público, pero ella tiene muy claro que necesita difundir este mensaje y que hay que afrontarlo con naturalidad: "Oh no, vengo de una familia muy abierta, todo es negociable para nosotros y eso me lo pone muy fácil".

Marginada e influencer

La neerlandesa fue protagonista en los pasados Juegos Olímpicos de Invierno y no sólo por la medalla de plata que consiguió colgarse al cuello, sino especialmente por la forma de lograrlo. Ella destapó unas prácticas de la delegación holandesa que causaron indignación en el país y que dejaron claro que se había sentido muy sola y sin ningún tipo de apoyo durante la concentración.

"Tengo una compañera de equipo aquí. Es Cornelius Kersten, pero ella patina para Gran Bretaña. Por lo demás, principalmente entreno sola", comentó. Leerdam resaltó que, además de trabajar sola, no tenía la ayuda de nadie y echó de menos poder celebrar su triunfo con algún miembro de la delegación o algún colega: "Extrañas a los compañeros de equipo, echas de menos esconderte detrás de ellos de vez en cuando".

[Wimbledon permitirá usar ropa interior oscura a las mujeres durante su ciclo menstrual]

Por estos motivos que le hicieron sentir tan sola durante la concentración, cargó duramente contra la Federación: "TeamNL es solo un seudónimo de equipos comerciales, desafortunadamente eso son los Países Bajos". Unas declaraciones que hicieron temblar los cimientos del ente federativo.

Y es que todo lo que comenta esta joven de 24 años tiene una gran repercusión debido al seguimiento que tiene en sus redes sociales. En Instagram, la patinadora holandesa tiene más de 4 millones de seguidores fervientes que siguen sus publicaciones en las que cuenta sus hazañas deportivas y también aprovecha para tratar el asunto de la menstruación.

Sigue los temas que te interesan