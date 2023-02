Fernando Belasteguín: "El duelo entre WPT y Premier Padel es parte del crecimiento del deporte"

Fernando Belasteguín (Pehuajó, Argentina, 1979) es y será siempre jugador de pádel. Así es como le gusta que se le defina por encima de todas las cosas, algo importante en una época en la que este deporte se ve envuelto en diferentes polémicas empresariales con más frecuencia de la deseada.

Sin embargo, como dice The Boss, uno de los apodos que le ha acompañado durante toda su carrera, esta también es una forma de que un deporte como el pádel siga creciendo. No obstante, el error es que el foco del avance no alumbre a los jugadores, sino que apunte hacia otros objetivos, principalmente económicos.

'Bela', para muchos el mejor jugador de todos los tiempos de este deporte aunque a él le parezca pronto para reconocerse como tal, sigue en activo después de más de 29 años en la élite y tras haber coleccionado récords que serán casi imposibles de batir. El argentino tiene más títulos que nadie en la historia del pádel y acumula hitos como haber ganado seis campeonatos del mundo o haber sido número uno del ranking en 16 temporadas.

Ahora, afronta un 2023 diferente tras haber separado sus caminos de la joven promesa Arturo Coello y tras reencontrarse con Sanyo Gutiérrez con quien espera volver a su mejor nivel. Con la retirada en el horizonte, y planeada para el 2024, 'Bela' habla con EL ESPAÑOL sobre lo que espera del nuevo curso a nivel profesional y de situaciones tan importantes como la guerra abierta que existe entre World Padel Tour (WPT) y Premier Padel, la expansión del deporte del 40x20 por países como Qatar o Emiratos o el valor de marcas como Wilson que trabajan sin descanso por acercar el avance de las tecnologías hacia su disciplina.

Fernando Belasteguín en una sesión de entrenamiento Imagen cedida / Wilson

¿Cómo te encuentras a nivel físico para afrontar esta temporada?

A nivel físico me encuentro muy bien para afrontar esta temporada. He trabajado una pretemporada como cada año siendo muy responsable y consecuente en todo lo que necesito para mantenerme en la alta competición.

¿Qué esperas de este 2023 y de ese reencuentro con Sanyo Gutiérrez?

Para este 2023 con Sanyo, yo creo que vamos a hacer una pareja muy dura. Los dos tenemos muy claros nuestros puntos fuertes y nuestras carencias y dejamos muy claro cuando tuvimos la charla que íbamos a jugar con ese plan y con esa idea como pareja.

¿Cómo fue aquella llamada que tuvisteis antes del Mundial y ese reencuentro en Emiratos Árabes Unidos?

La verdad que fue una llamada aquí… Campeonato del Mundo, me llamó Sanyo para comentar el tema de 2023. Hablamos un rato sobre que los dos éramos nuestra mejor opción y quedamos para hablar en el Mundial de Dubái y la verdad que fue una charla muy rápida, muy clara entre dos personas adultas y yo creo que quedó todo muy nítido, lo cual nos va a venir muy bien en esta segunda etapa.

¿Qué crees que fue lo que pasó para que la pareja se rompiera? ¿Faltó apoyo por parte de Sanyo con tus lesiones?

No, para nada. Yo creo que Sanyo hizo un gran esfuerzo y un gran trabajo cuando yo volví de la lesión, pero no hemos sabido identificar bien qué fue lo que hizo ese clic para que la pareja no funcionara después de mi vuelta, pero para nada hubo falta de apoyo de Sanyo. Es más, tanto en Valladolid como en Valencia que ganamos, hizo un gran trabajo.

¿Cómo has visto la progresión de Arturo Coello? ¿Hasta dónde crees que puede llegar?

La progresión de Arturo la vi muy bien, muy rápida. Yo creo que en el deporte es muy difícil decir hasta dónde puede llegar una persona porque hay muchos factores que pueden incidir para el desarrollo profesional, pero no me cabe duda de que va a ser un jugador muy competitivo durante muchísimo tiempo.

¿Te atreverías a decir cuál es la mejor que has tenido a lo largo de tu carrera?

A ver, yo creo en los números, yo siempre digo que a mí me gustan mucho las matemáticas y los números nunca mienten. Entonces para mí, el haber estado trece años de número uno con Juan Martín Díaz habla a las claras de que es la mejor pareja que he tenido.

¿Cómo de importante fue recuperar la corona del Mundial de pádel en 2022 después de que la última victoria fuera en 2016 tras lo que pasó en Paraguay 2018, la llegada de la Covid-19 y la derrota de Argentina en 2021?

Fue muy especial, porque como bien decías había ganado en el 2016 en Portugal, a Paraguay no pude ir porque tenía la lesión del codo que casi me aparta. Después vino la Covid-19 y se tuvo que jugar en el 2021 en Doha, en un mundial muy lindo. En un partido yo estaba en el punto número 2, iba ganando 5-2 el tercer set y lo perdimos. Yo creo que se debió también a que yo venía de rachas no muy buenas. Quizás ese partido en una época de mi carrera más ganadora no lo hubiera perdido. Pero ahí tocó perder y la verdad que dolió mucho. Y lo del 2022, no hay duda que fue el Campeonato del Mundo más emotivo de mi carrera profesional porque estábamos los mismos de 2021, porque se pudo jugar muy poquito tiempo después de haber perdido en ese 2021 por estas circunstancias especiales y ahora lo disfrutaremos hasta el 2024.

Con la selección argentina había perdido dos finales contra España, la del 2010 y la de 2021 y había ganado seis. Gané seis Campeonatos del Mundo con Argentina y para mí la del 2022 no me cabe duda que fue la más especial y más con la edad que tengo que lo conseguí con 43 años y medio.

Fernando Belasteguín realizando ejercicios en un entrenamiento Imagen cedida / Wilson

Las últimas dos ediciones se han disputado en zonas exóticas como Doha y Emiratos Árabes Unidos, ¿cómo valoras la llegada del pádel a estos nuevos territorios?

Sí, yo creo que la de Doha ya estaba programada desde hacía tiempo y la de Dubái fue para solventar un problema que hubo con la propia sede de Doha, que se iba a hacer en el mismo país y por un tema de fechas se tuvo que cambiar y se eligió otra sede aceptándose al final hacerlo en Dubái. Yo creo que es muy positivo que estos países puedan apostar por el pádel más allá de que lo jueguen allí. Ellos pueden darle más proyección internacional porque tienen los ojos del mundo puestos sobre ellos y eso es muy bueno para el deporte.

¿Qué opina del conflicto abierto en los últimos años entre WPT y Premier Padel? ¿Crees que hace más daño al pádel o que es una forma de crecer?

Yo creo que es el proceso lógico del crecimiento del deporte, que más actores quieran ir entrando al mundo del pádel y Premier Padel es una muestra más de la libre competencia que puede haber en el deporte. No me cabe duda de que es muy bueno para el crecimiento porque cuanta más competencia hay en el ámbito que sea, sea en el deporte, en el empresarial, en la vida misma…Cuanta más competencia hay mejor es para todos porque nos obliga a seguir mejorando.

¿Ves posible una reconciliación y una fusión de ambos circuitos o crees que es mejor que existan dos caminos por separado?

En ese tipo de preguntas, sinceramente, no sé qué decirte. Yo lo único que voy a estar siempre defendiendo es lo que es lo más importante para mí. Que pueda haber todas las funciones que quieran, todas las empresas que quieran, pero si no tienes a los jugadores no sirve de nada cualquier fusión que hagas. Así que, para mí lo más importante es que se escuche al jugador. Que en el nuevo proyecto el jugador tenga voz, que hasta el día de hoy no hemos tenido absolutamente nada, solamente con Premier Padel. Hasta el día de hoy se nos imponía todo y ahora lo más importante es que el jugador tiene que tener voz porque somos la clave y todo tiene que girar en torno a él. Después las empresas se pueden llamar y se pueden poner el nombre como quieran.

¿Cómo definirías el crecimiento que el pádel ha registrado en las últimas dos décadas especialmente? ¿No crees que es algo que ningún deporte ha conseguido igualar?

Bueno, yo creo que es un crecimiento tan rápido con las cifras de año en año que se comparan porque sí que es verdad que es un deporte joven, un deporte nuevo que no tiene muchos años de historia, estamos hablando de 40 años. Pero sí que es verdad que en los últimos años el deporte ha crecido de una manera espectacular, porque país que lo conoce, país que lo quiere hacer crecer.

Mirando hacia atrás, será difícil que otro jugador pueda igualar tu carrera, así que se podría decir que la tuya es como la trayectoria ideal. Desde un punto de vista económico y viendo lo que se gana en otros deportes, ¿crees que el pádel está bien pagado o que ese aspecto también debería crecer?

Con respecto a mi carrera si yo lo conseguí creo que otro jugador lo puede hacer. Sí es verdad que 16 años de número uno son muchos años, pero si yo lo conseguí alguien lo puede hacer. Yo creo que el deporte, o, mejor dicho, el deportista profesional, siempre está bien pagado para el deporte que represente y para lo que genere en la industria del deporte. No puedes pedir que un jugador gane muchísimo cuando el deporte no es grande y no genera lo suficiente como para que las marcas les paguen. Yo creo que va todo aparejado, el crecimiento del deporte con el crecimiento económico del jugador.

¿Cómo de importante es para ti tener el apoyo de una marca como Wilson y que esta se preocupe por buscar nuevos productos, aplicar la tecnología en ofrecer cada vez mejor material y que así el pádel evolucione aún más?

Para mí, cuando surgió la idea de tener el acuerdo con Wilson lo más importante y lo que más me gustó de todo fue que una marca como esta viniese con la idea clara desde su central. Me dijeron una frase clave: 'Queremos hacer grande el pádel en el mundo' y que una marca como Wilson diga eso para mí ya no hubo que hablar más nada. Nos pusimos a trabajar en el producto, tanto la colección Wilson x Bela como con toda la colección de Wilson para que la marca número uno de raquetas pueda ser la marca número uno de pádel en muy poco tiempo.

Son más de 25 años de carrera profesional, 44 los que cumplirás en mayo... ¿dónde encuentra 'Bela' la motivación para seguir en lo más alto?

Esta es mi temporada número 29 como profesional como bien dices cumplo 44 en mayo. Para mí la mayor fuente de inspiración siempre ha sido mi familia. Yo creo que, si no entrenara y compitiera a muerte cada día, le estaría faltando al respeto al deporte, me estaría faltando al respeto a mí mismo, pero sobre todas las cosas, a mi familia, a la que tuve que dejar en Argentina y a la que dejo en Barcelona casi cada vez que tengo que viajar. Así que para mí no hay mejor premio en mi carrera profesional que poder mirar a la cara a mi familia, a mis hijos, mi señora, mis papás, a mi hermana y dejarles claro que más de lo que di hubiera sido imposible dar.

Creo que tienes pensado poner punto y final cuando termine el 2024, pero ¿piensas frecuentemente en la retirada? ¿Está cerrada esa fecha o podría adelantarse o incluso retrasarse?

Sí, lo tengo muy claro. Lo que pasa es que tengo muy claro que quiero jugar hasta diciembre del 2024, porque me veo con fuerza física y mental para hacerlo, pero lo único que va a depender de si puedo llegar hasta esa fecha va a ser el físico, que es el que me puede parar, tanto mi corazón y mi cabeza me piden seguir mejorando y darle con todo hasta diciembre de 2024. Para mí ahí sería el límite. No tengo pensado jugar más allá de diciembre 2024 y ojalá que llegue hasta esa fecha.

Material de la colección de Bela con Wilson Imagen cedida / Wilson

¿Qué sueño te queda por cumplir a nivel deportivo?

He tenido la suerte de que me ha ido muy, muy bien, pero te puedo asegurar que creo y todavía sigo entrenando con la misma ilusión de que lo mejor de mi carrera está por venir. Ahora te puedo asegurar que como estoy pensando en mejorar tanto no disfruto absolutamente nada de lo que gané y cuando llegue el final, echaré la vista atrás y podré elegir algún momento, pero ahora yo creo que lo mejor está por venir.

¿Te sientes el mejor jugador de la historia del pádel? ¿Qué piensas cuando te atribuyen ese calificativo?

No, no lo siento así sinceramente. Sí que es verdad que los años de número uno no hay nadie que los tenga, pero a día de hoy no me siento el mejor jugador de la Historia. Lo que sí siento es que tengo que seguir mejorando para seguir siendo competitivo. Cuando llegue diciembre de 2024, echaré la vista atrás y te podré decir cuál es la sensación que tengo

¿Qué te gustaría hacer después de la retirada? ¿Te gustaría seguir ligado al pádel de alguna forma? ¿Has tenido ya alguna oferta, quizás de Premier Padel o de WPT para incorporarte a sus equipos para seguir haciendo crecer el pádel a nivel mundial?

Voy a seguir en el mundo del pádel sin duda. Es el único mundo que conozco, sobre todo, el del deporte y el del pádel. Tengo los dos proyectos con la franquicia Wilson x Bela. Que Wilson me haya permitido tener mi franquicia dentro de su paraguas es un orgullo muy grande. Y con la creación de los clubes con mi nombre, con los Bela Pádel Center, van a ser las dos vías laborales que tenga cuando no juegue más.

Con respecto a si Premier o WPT, ni WPT me lo ha dicho nunca ni lo hemos hablado. Tampoco ahora con Premier que es el nuevo circuito. Yo lo que tengo claro es que fui jugador, soy jugador y voy a seguir pensando como jugador. Así que, ya se lo dejo claro que si me quieren contratar que sepan que yo voy a defender siempre al jugador, aunque vaya en contra de sus intereses económicos como empresa.

