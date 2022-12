La San Silvestre Vallecana se presenta con el duelo entre Cheptegei y Katir como el gran atractivo

Todo está preparado para que se celebre la gran fiesta de la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana. En la mañana de este viernes tuvo lugar la presentación en el Polideportivo Daoiz y Velarde la presentación de esta nueva edición de la carrera madrileña en la que se darán cita 40.000 corredores este 31 de diciembre, un acto en el que las grandes estrellas fueron protagonistas.

Por esta presentación desfilaron los grandes favoritos en la prueba masculina, Joshua Cheptegei, Mohamed Katir, Dan Kibet, Carlos Mayo o Fernando Carro, y también las principales aspirantes de la categoría femenina como son Tsehay Gemechu, Beatrice Chepkoech, Francine Niyonsaba, y las españolas Laura Luengo y Laura Priego. Todos ellos se mostraron muy agradecidos a la organización por la invitación y demostraron estar encantados con su participación en esta San Silvestre Vallecana.

Casi todos los focos están puestos en el duelo que mantendrán en la categoría masculina Joshua Cheptegei y Mohamed Katir. El ugandés y el español se batirán en duelo y durante los últimos días se ha hablado de que pelearán por batir el récord de la prueba, si bien es cierto que ellos mismos trataron de frenar un poco esta ola y quisieron tener los pies en el suelo.

Alicia Martín, directora general de Deportes del Ayuntamiento de Madrid, estuvo también presente en este acto y confirmó su participación en la prueba popular del 31 de diciembre. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, también se lanzará a las calles de la capital para correr. "Esta carrera es para divertirse y no para mirar el reloj, el alcalde tiene que disfrutar del ambientazo, de las 40.000 personas", afirmó Alicia Martín.

Una medallista olímpica

Las primeras en aparecer por el escenario en esta presentación fueron las grandes favoritas de la carrera femenina. Grandes estrellas, como Beatrice Chepkoech, con victorias en la Diamond League, Tsehay Gemechu, campeona africana de 10.000 metros, una tímida Mahlet Mulugeta o Francine Niyonsaba, medallista en los Juegos Olímpicos de Río 2016, se citaron para alzar el telón y hablar acerca de sus sensaciones.

También lo hicieron Laura Priego y Laura Luengo como las principales representantes españolas. Priego, sexta el año pasado y natural de Alcorcón, aludió a lo especial que esta carrera para ella: "Repetir va a ser difícil y sé que no me lo van a poner fácil, pero el año pasado fue una experiencia muy bonita y recuerdo todo con mucho cariño. Me quedo con el ambiente. Tener esta prueba en Madrid, tan cerca de casa es increíble. Hay que salir con cabeza para llegar con fuerzas a la parte final, que es muy dura".

Laura Priego habla bajo la atenta mirada de Laura Luengo. SAN SILVESTRE SALMANTINA

Laura Luengo, por su parte, se mostró confiada con sus posibilidades de hacer un buen papel: "Creo que estoy en un buen estado de forma porque lo he cogido haciendo cross y la preparación de la media maratón. En cross me faltó un poco de chispa, pero es a lo que me he dedicado estas semanas. Confío en mí y creo que hemos mejorado".

Katir, la esperanza

El ganador del año pasado, Mohamed Katir parte como uno de los grandes aspirantes a repetir el título en una prueba en la que las victorias españolas son escasas en los últimos años. Su duelo con Joshua Cheptegei, el gran favorito, centra prácticamente todas las miradas y se espera una preciosa batalla entre ambos por el triunfo.

El ugandés es el plusmarquista mundial de los 5.000 y los 10.000 metros al aire libre, y además está encantado de poder competir en suelo español, donde ha conseguido algunas de las páginas más exitosas de su carrera: "Quiero estar en carrera y buscar mis sensaciones. Mis mejores momentos deportivos han sido en España".

Joshua Cheptegei habla durante la presentación de la San Silvestre Vallecana. SAN SILVESTRE VALLECANA

El principal favorito fue preguntado por la posibilidad de batir el récord de la prueba, que actualmente está en manos de Jacob Kiplimo con un tiempo de 26:41, pero Cheptegei quiso restarse presión y además recordó la lesión que le tuvo un tiempo apartado hasta hace no mucho. "La preparación no ha sido la mejor", comentó.

Enfrente tendrá a Mohamed Katir, el vigente campeón y la principal baza española. El murciano está encantado de correr de nuevo la San Silvestre Vallecana: "Quiero dar las gracias a la organización por invitarme de nuevo. Es una pasada correr esta hermosa carrera. Creo que vengo mejor que el año pasado, porque este año he metido más kilómetros y tengo más resistencia, así que espero aguantarle los primeros 5 kilómetros a Cheptegei", bromeó con una sonrisa en la boca.

Dan Kibet, otro ugandés de apenas 18 años, también estuvo en esta presentación y alegó que "hacer 28 minutos estaría bien". Carlos Mayo y Fernando Carro, otros de los grandes representantes españoles, se dejaron ver en este acto. Mayo se mostró ambicioso aunque confesó que el final le daba "miedo", mientras que Carro espera "estar a la altura".

Una edición más, la San Silvestre Vallecana congregará a miles de personas por las calles de Madrid para despedir el año por todo lo alto.

